"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово - 13.12.2024 Украина.ру
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"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово
"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово - 13.12.2024 Украина.ру
"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово
После зачистки кармана в районе Анновки и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла. Уходить ВСУ придется полями и под огнем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-12-13T06:00
2024-12-13T06:00
новости
курахово
россия
угледар
михаил онуфриенко
всу
донбасс
окружение
бои
наступление
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Ранее бойцы 5-й гвардейской бригады Южного военного округа установили российский флаг над элеватором в Курахово — самым высоким зданием в городе.Эксперт сообщил, что сейчас российские бойцы выходят к кураховской промзоне, причем не только с востока, наступая из Курахово, но и продвигаемся со стороны Старых Тернов. Скорее всего, штурм промки будет проходить с двух сторон, и там противнику будет очень несладко, отметил он.Сейчас заканчивается зачистка кармана в районе Анновки, ВС РФ вошли в Константинопольское и Успеновку, указал обозреватель. После зачистки этого кармана и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла, подчеркнул он."Уходить им придется полями, под огнем, в общем, все, как мы любим. Так же с огромными потерями они уходили из Угледара и других полуокружений", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241212/1059604032.html
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новости, курахово, россия, угледар, михаил онуфриенко, всу, донбасс, окружение, бои, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Курахово, Россия, Угледар, Михаил Онуфриенко, ВСУ, Донбасс, окружение, бои, наступление, СВО, детали, Спецоперация

"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово

06:00 13.12.2024
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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После зачистки кармана в районе Анновки и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла. Уходить ВСУ придется полями и под огнем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Ранее бойцы 5-й гвардейской бригады Южного военного округа установили российский флаг над элеватором в Курахово — самым высоким зданием в городе.
Эксперт сообщил, что сейчас российские бойцы выходят к кураховской промзоне, причем не только с востока, наступая из Курахово, но и продвигаемся со стороны Старых Тернов. Скорее всего, штурм промки будет проходить с двух сторон, и там противнику будет очень несладко, отметил он.
"Там невозможно замкнуть котел, потому что от наступающих от Старых Тернов с севера и наступающих с юга большое расстояние, порядка 10 километров, и это поля", — подчеркнул Онуфриенко.
Сейчас заканчивается зачистка кармана в районе Анновки, ВС РФ вошли в Константинопольское и Успеновку, указал обозреватель. После зачистки этого кармана и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла, подчеркнул он.
"Уходить им придется полями, под огнем, в общем, все, как мы любим. Так же с огромными потерями они уходили из Угледара и других полуокружений", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.
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