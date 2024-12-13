https://ukraina.ru/20241213/1059612579.html

"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово

"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово - 13.12.2024 Украина.ру

"Там невозможно замкнуть котел,": эксперт рассказал, куда побегут ВСУ после освобождения Курахово

После зачистки кармана в районе Анновки и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла. Уходить ВСУ придется полями и под огнем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-12-13T06:00

2024-12-13T06:00

2024-12-13T06:00

новости

курахово

россия

угледар

михаил онуфриенко

всу

донбасс

окружение

бои

наступление

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Ранее бойцы 5-й гвардейской бригады Южного военного округа установили российский флаг над элеватором в Курахово — самым высоким зданием в городе.Эксперт сообщил, что сейчас российские бойцы выходят к кураховской промзоне, причем не только с востока, наступая из Курахово, но и продвигаемся со стороны Старых Тернов. Скорее всего, штурм промки будет проходить с двух сторон, и там противнику будет очень несладко, отметил он.Сейчас заканчивается зачистка кармана в районе Анновки, ВС РФ вошли в Константинопольское и Успеновку, указал обозреватель. После зачистки этого кармана и полного освобождения Курахово частям противника придется быстро отходить, или они будут уничтожены без всякого котла, подчеркнул он."Уходить им придется полями, под огнем, в общем, все, как мы любим. Так же с огромными потерями они уходили из Угледара и других полуокружений", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Онуфриенко: ВСУ побегут из Курахово по полям, а их Генштаб будет гадать, где получит новый удар на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Сергея Сазонова: Если ВС России закроют котел в районе Суджи, ВСУ ждет самая большая трагедия с начала СВО на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241212/1059604032.html

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