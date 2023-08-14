https://ukraina.ru/20230814/1048651775.html

Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов

Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов - 14.08.2023 Украина.ру

Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов

Нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в... Украина.ру, 14.08.2023

2023-08-14T00:05

2023-08-14T00:05

2023-08-14T00:07

интервью

евросоюз

россия

разграбление

природные ресурсы

украина

владимир зеленский

крым

донбасс

сво

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Нынешняя война – это большой удар со стороны США по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза, считает политолог Олег Неменский.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.ВСУ стремятся к удержанию нынешних территорий, поскольку выход к границам 1991 года для Киева невозможен, заявил в недавнем интервью украинский снайпер Константин Прошинский.- Олег Борисович, означает ли это, что в Киеве и на Западе решили сыграть на удержание счета и договориться о новой границе по линии фронта, и для этого идет подготовка общественного мнения?- Нет, военнослужащий высказал свою точку зрения. Зеленский никакого поручения на этот счет не давал, а тем более не передавал поручения из Вашингтона. По поводу дальнейшего противостояния с Россией никакой единой позиции на Западе также нет.Киеву деваться некуда, он ориентирован на максимально продолжительное противостояние. Война ещё задолго до 24 февраля стала для него необходимым условием существования. Ни на какие мирные переговоры там идти не намерены и в обозримом будущем эта ситуация не изменится. Если же говорить о Западе, то там есть заметные внутриполитические расхождения по стратегии в украинском вопросе, как в Америке, так и в ЕС. Идут пусть и не публичные, но активные дискуссии.Америка явно все более склонна искать пути выхода из конфликта, способы его заморозки и максимального уменьшения своего участия в украинских делах. Вашингтон получил основной профит от происходящего в самом начале СВО, ему затягивание военных действий просто ни к чему. В ЕС также есть сторонники этой линии, но в целом Европе отступать некуда, потому как самый сильный экономический удар, связанный с этой войной, пришелся именно на неё. И Евросоюз обречен на то, чтобы поддерживать войну и стремиться вести ее до победного конца.А победный конец для Европы заключается в полном разгроме России и разделе ее природных ресурсов. Европа в этом смысле загнана в угол, она должна вести это противостояние любыми средствами ради разгрома России. Отказаться от этой перспективы она сможет, только будучи доведена до какого-то края, когда окажется, что лучше существовать в неудобных, очень невыгодных условиях, но продолжать хоть какое-то развитие, чем вести войну с Россией.Так что и ЕС, и Великобритания будут больше всего настаивать на продолжении конфликта с Россией. Америка в ближайшие год-полтора, а может уже при новой власти, постарается как-то от этого конфликта отойти или хотя бы минимизировать участие в нем. В Киеве же вопрос о прекращении войны может быть поставлен только после смены власти. Опять же все зависит от того, на кого после этого Киев будет ориентирован в своих внешнеполитических связях.Весьма вероятно, что партия войны в Европейском союзе попытается разжечь этот конфликт до гораздо больших масштабов, введя в него ряд стран ЕС, в первую очередь Польшу, сделав его тем самым общеевропейским и мало связанным с политической волей Киева или Вашингтона. Задачей партии войны в ЕС сделать конфликт таким, чтобы отступать Европе было уже некуда.- Российское экспертное сообщество часто говорит о том, что Берлин находится чуть ли не на ручном управлении Вашингтона. Почему бы США, если они так заинтересованы в заморозке конфликта, не повлиять на своих европейских союзников, или вассалов, как у нас принято говорить?- США на каком-то этапе постараются повлиять на своих европейских союзников, есть много возможностей надавить на Германию, но всё же Берлин не является абсолютным гегемоном ЕС. Давить на него можно долго, но война от этого не закончится. И надо понимать, что США заинтересованы не столько в мире, сколько в том, чтобы переложить ответственность за происходящее на Европу, тем самым де-факто выйдя из конфликта. И вот для этого у них возможности имеются.Но главное – это объективные интересы, которые не позволят в Европе победить партии мира. Нынешняя война – это большой удар со стороны США именно по Европейскому союзу. Удар, который может быть сбалансирован только в случае разгрома России и ведущей роли в последующем разграблении России именно стран Евросоюза. Так или иначе они будут вести политику именно к этому. Уходить с поля боя, когда ЕС полностью отрезан от российских энергоносителей, европейским странам невыгодно. Они будут всячески стремится к усилению противостояния и продолжению военных действий.- Но если украинские военные в публичном пространстве высказывают идеи о невозможности добиться цели наступления, можно ли ожидать, что среди украинского генералитета возникнет некая фронда по отношению к киевскому режиму? Ведь неслучайно Владимир Путин после начала СВО обратился к украинским военным с призывом брать власть в свои руки.- То, что вы говорите, подразумевает перспективу военного переворота на Украине. Действительно, такой переворот может случиться, но пока условия для него не возникли. Но недовольство военных нарастает, и по мере ослабления общенациональной поддержки и поддержки экономических элит ныне действующей власти условия для такого переворота могут возникнуть.Конечно, вряд ли можно предполагать, что военные, придя к власти, будут позиционировать себя как партию мира. В политику Киева просто вернется возможность для переговоров с Россией, чтобы добиться перемирия и закрепления позиции сторон на условиях, которые и в Киеве, и в Москве смогли бы назвать своей частичной победой.- Насколько важно с точки зрения концепции спецоперации взять под контроль такие города, как Днепропетровск, Одессу, Полтаву? Ведь Полтава - историческое ядро Украины, Одесса – крупный морской порт, центр Новороссии.- С точки зрения целей, изначально поставленных перед специальной военной операцией, необходимо было сохранить все эти города в составе Украины. Ведь тогда ставилась задача по спасению Украины и поддержанию ее территориальной целостности за исключением Крыма. И Донбасс был бы вынужден вернуться в ее состав на условиях полноценной федерализации государства. Но все эти цели уже неактуальны и Россия сама от них отказалась после того, как ввела четыре новых региона в свой состав. Так что говорить о первоначальных целях СВО сейчас уже просто неактуально.А новые цели четко не заявлены и, очевидно, формируются по ходу военных действий. Насколько я могу судить, в руководящих кругах постепенно нарастает понимание, что существование украинской государственности даже в ее сокращенных границах Москве не выгодно. Поэтому для российского военного планирования будет все более актуальной по крайней мере задача по отрезанию Киева от Черного моря. Но пока вопрос так не стоит, потому как на нынешнем этапе речь идет об отражении украинского контрнаступления.- Случаи нападения на инвалидов СВО, детей военных, участников спецоперации, - это выходки отдельных маргиналов или нарождающаяся негативная тенденция?- Нет, никакой негативной тенденции я тут не вижу. Российское общество не монолитно в своем отношении к СВО. Тем более что у СВО заметно изменяются цели и так или иначе все цели и задачи не вполне озвучены. Значительная часть российского общества настроена радикально против идущих военных действий и ориентирована на поражение России как на лучший выход из ситуации. Эта часть общества очень раздражена, и это раздражение может проявляться и в бытовой агрессии. Подобных случаев и в будущем будет еще немало.Тут стоит задача не столько репрессивных действий государства, сколько гуманитарной политики, политики мягкой силы, которая могла бы дать более глубокое осмысление идущего конфликта и сформулировать его смыслы, которые могли бы быть для той части общества по­-своему убедительными.Пока что государство в этой сфере делает довольно мало, ориентируясь на то, что есть патриотическое большинство, а с антипатриотическим меньшинством можно не считаться. Но работа по идеологическому объединению общества для государства должна быть в нынешних условиях приоритетной, так как расколотое общество во время крупных военных действий его в любом случае заметно ослабляет.Но какую бы политику государство не проводило, часть общества все равно будет оставаться на радикально враждебных России позициях, позициях поддержки любых врагов России. Это довольно значительная составляющая нашего общества, и с этой реальностью надо считаться. До формирования единой нации хотя бы на уровне политических элит России ещё очень далеко, а пока что и задачи так не ставятся.

https://ukraina.ru/20201028/1029414084.html

https://ukraina.ru/20230808/1048567312.html

https://ukraina.ru/20230804/1048475393.html

https://ukraina.ru/20230809/1048589979.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

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