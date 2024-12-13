Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов - 13.12.2024 Украина.ру
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Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов
Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов - 13.12.2024 Украина.ру
Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов
Армия России нанесла удар по переправе ВСУ через реку Мокрые Ялы севернее населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 декабря сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
2024-12-13T10:38
2024-12-13T10:54
новости
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украина
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вс рф
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Он уточнил, что через эту переправу ВСУ перебрасывали подкрепления из Новоочереватого для штурма Нового Комара и попыток ударов по Раздольному.Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки. Их усилия привели к большим потерям территории и живой силы.Военные эксперты заявляют, что до полного окружения противника в Великой Новоселке ВС РФ осталось пройти чуть больше десяти километров.ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово.Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).Пару дне назад глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Красноармейск (Покровск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).Другие темы: "Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине* Террористическая организация.
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новости, россия, донецкая народная республика, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов

10:38 13.12.2024 (обновлено: 10:54 13.12.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
Переправа ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Армия России нанесла удар по переправе ВСУ через реку Мокрые Ялы севернее населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 декабря сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Он уточнил, что через эту переправу ВСУ перебрасывали подкрепления из Новоочереватого для штурма Нового Комара и попыток ударов по Раздольному.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки. Их усилия привели к большим потерям территории и живой силы.
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
6 декабря, 18:31
Контратака ВСУ у Великой Новоселки провалилась — Рогов ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Их усилия привели к большим потерям территории
Военные эксперты заявляют, что до полного окружения противника в Великой Новоселке ВС РФ осталось пройти чуть больше десяти километров.
ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово.
Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).
Боевая работа артиллеристов ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Вчера, 15:07
Командир "Айдара"* заявил о заходе ВС РФ в Красноармейск: что еще происходит на фронтеКомандир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже проникают в Красноармейск (Покровск) с юга
Пару дне назад глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.
По данным Рогова, речь идет про Курахово, а также Красноармейск (Покровск), Мирноград (Димитров), Часов Яр и Торецк (Дзержинск).
Фото: flickr.com/flash.pro
11 декабря, 11:22
Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Другие темы: "Дешевый торг": глава крымской межнациональной миссии ответил на слова Ермака о переговорах по Украине
* Террористическая организация.
 
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Заголовок открываемого материала
10:38Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов
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