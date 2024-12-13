Уничтожена стратегическая переправа ВСУ в Великой Новоселке - Рогов
10:38 13.12.2024 (обновлено: 10:54 13.12.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУПереправа ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Армия России нанесла удар по переправе ВСУ через реку Мокрые Ялы севернее населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 декабря сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
Он уточнил, что через эту переправу ВСУ перебрасывали подкрепления из Новоочереватого для штурма Нового Комара и попыток ударов по Раздольному.
Ранее Рогов сообщал, что ВСУ пытали контратаковать российские войска в населенных пунктах Новый Комар и Раздольное к северу от Великой Новоселки. Их усилия привели к большим потерям территории и живой силы.
Военные эксперты заявляют, что до полного окружения противника в Великой Новоселке ВС РФ осталось пройти чуть больше десяти километров.
ВС РФ продолжают продвижение на фронте. В четверг, 12 декабря, стало известно, что российские военные освободили недалеко от Курахово населенный пункт Сонцовка. Также ВС РФ взяли под контроль Зарю в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово.
Продолжает Российская Армия работу и в Сумской области. В среду, 11 декабря, стало известно, что подразделения ВС РФ заняли точки вокруг населенного пункта Александрия.
Параллельно приходят сообщения от военкоров о том, что освобождена вся многоэтажная застройка в центре Дзержинска (Торецка), а также терриконы городской шахты "Центральная" уже за ВС РФ. Из поселка Двуречная Харьковской области докладывают о российском штурме с юга.
Накануне командир взвода 24 отдельной штурмовой бригады ВСУ "Айдар"* Станислав Бунятов пожаловался украинским СМИ, что российские ДРГ уже заходят и в Красноармейск (Покровск).
Пару дне назад глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что украинским СМИ "сверху" настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов. Причина - указанные в "темнике" населенные пункты очевидно скоро будут сданы.
11 декабря, 11:22Украинский Воландеморт: киевский режим запретил СМИ упоминать города, которые ВСУ скоро потеряют Украинской прессе настоятельно порекомендовали воздержаться от упоминания пяти городов, которые ВСУ в ближайшее время могут потерять. Об этом 11 декабря рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
* Террористическая организация.