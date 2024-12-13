https://ukraina.ru/20241213/1059632737.html

ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы

ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы - 13.12.2024 Украина.ру

ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы

Утром 13 декабря Россия нанесла удары не только по энергетике Украины, но также по транспортным сетям и "ключевым объектам по всей стране". Такое заявление сделала посол США на Украине Бриджит Бринк

2024-12-13T11:50

2024-12-13T11:50

2024-12-13T11:50

новости

украина

россия

сша

вооруженные силы украины

укрэнерго

удары

вс рф

москва

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103282/27/1032822709_0:0:1140:641_1920x0_80_0_0_f13b1b392489854110451042fc1802e0.jpg

Тем временем в Укрэнерго сообщают о том, что в результате пятничного удара ВС РФ более половины населения страны в ближайшее время будет без света.Утром, 13 декабря, стало известно о массированном ударе ВС РФ по энергетическим и военным объектам Украины. В частности, прилеты были зафиксированы по стратегическим объектам Запорожской области, по военным аэродромам в Староконстантинове Хмельницкой области и Чугуеве Харьковской области.Есть информация и о прилетах по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области. Также сообщается о попаданиях в Бурштынскую ТЭС. Это критически важный объект украинской энергосистемы, уточняется, что на станции произошло более десятка взрывов.Попадания пришлись также по порту в Одессе, бывшему мясокомбинату, который сейчас используется в военных целях в пригороде Харькова, и другим объектам.Примечательно, что 13 декабря большинство прилетов по украинских энергетическим и военным объектам Украины пришлась не на ночь, а на утро. Ряд экспертов считает, что это - ответ Москвы на недавнюю попытку ВСУ атаковать Таганрог американскими дальнобойными ракетами ATACMS.Подробности этой темы - в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.

https://ukraina.ru/20241213/1059630639.html

украина

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, укрэнерго, удары, вс рф, москва, посол