ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы
Утром 13 декабря Россия нанесла удары не только по энергетике Украины, но также по транспортным сетям и "ключевым объектам по всей стране". Такое заявление сделала посол США на Украине Бриджит Бринк
"Судя по всему, эти транспортные каналы каким-либо образом задействовали как раз американцы, и именно туда сегодня и прилетело. Результативность прилета оценить пока не получается, но раз об этом заявляет целый посол, то, видимо, попали куда надо", прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Военная хроника".
Скриншот поста посла США на Украине Бриджит Бринк из соцсети Х
Скриншот поста посла США на Украине Бриджит Бринк из соцсети Х
Тем временем в Укрэнерго сообщают о том, что в результате пятничного удара ВС РФ более половины населения страны в ближайшее время будет без света.
Утром, 13 декабря, стало известно о массированном ударе ВС РФ по энергетическим и военным объектам Украины. В частности, прилеты были зафиксированы по стратегическим объектам Запорожской области, по военным аэродромам в Староконстантинове Хмельницкой области и Чугуеве Харьковской области.
Есть информация и о прилетах по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области. Также сообщается о попаданиях в Бурштынскую ТЭС. Это критически важный объект украинской энергосистемы, уточняется, что на станции произошло более десятка взрывов.
10:24На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоЭнергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
Подробности этой темы - в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.