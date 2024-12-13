ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы - 13.12.2024 Украина.ру
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ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы
ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы - 13.12.2024 Украина.ру
ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы
Утром 13 декабря Россия нанесла удары не только по энергетике Украины, но также по транспортным сетям и "ключевым объектам по всей стране". Такое заявление сделала посол США на Украине Бриджит Бринк
2024-12-13T11:50
2024-12-13T11:50
новости
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
укрэнерго
удары
вс рф
москва
посол
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Тем временем в Укрэнерго сообщают о том, что в результате пятничного удара ВС РФ более половины населения страны в ближайшее время будет без света.Утром, 13 декабря, стало известно о массированном ударе ВС РФ по энергетическим и военным объектам Украины. В частности, прилеты были зафиксированы по стратегическим объектам Запорожской области, по военным аэродромам в Староконстантинове Хмельницкой области и Чугуеве Харьковской области.Есть информация и о прилетах по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области. Также сообщается о попаданиях в Бурштынскую ТЭС. Это критически важный объект украинской энергосистемы, уточняется, что на станции произошло более десятка взрывов.Попадания пришлись также по порту в Одессе, бывшему мясокомбинату, который сейчас используется в военных целях в пригороде Харькова, и другим объектам.Примечательно, что 13 декабря большинство прилетов по украинских энергетическим и военным объектам Украины пришлась не на ночь, а на утро. Ряд экспертов считает, что это - ответ Москвы на недавнюю попытку ВСУ атаковать Таганрог американскими дальнобойными ракетами ATACMS.Подробности этой темы - в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.
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новости, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, укрэнерго, удары, вс рф, москва, посол
Новости, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, удары, ВС РФ, Москва, посол

ВС РФ ударили на Украине в американскую мишень? Посол США возмутилась поведением Москвы

11:50 13.12.2024
 
© sk.usembassy.govБриджит Бринк
Бриджит Бринк
© sk.usembassy.gov
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Утром 13 декабря Россия нанесла удары не только по энергетике Украины, но также по транспортным сетям и "ключевым объектам по всей стране". Такое заявление сделала посол США на Украине Бриджит Бринк
"Судя по всему, эти транспортные каналы каким-либо образом задействовали как раз американцы, и именно туда сегодня и прилетело. Результативность прилета оценить пока не получается, но раз об этом заявляет целый посол, то, видимо, попали куда надо", прокомментировал ситуацию телеграм-канал "Военная хроника".
Скриншот поста посла США на Украине Бриджит Бринк из соцсети Х
Скриншот поста посла США на Украине Бриджит Бринк из соцсети Х
Скриншот поста посла США на Украине Бриджит Бринк из соцсети Х
Тем временем в Укрэнерго сообщают о том, что в результате пятничного удара ВС РФ более половины населения страны в ближайшее время будет без света.
Утром, 13 декабря, стало известно о массированном ударе ВС РФ по энергетическим и военным объектам Украины. В частности, прилеты были зафиксированы по стратегическим объектам Запорожской области, по военным аэродромам в Староконстантинове Хмельницкой области и Чугуеве Харьковской области.
Есть информация и о прилетах по войсковой части ВСУ и аэродрому в Вознесенске в Николаевской области. Также сообщается о попаданиях в Бурштынскую ТЭС. Это критически важный объект украинской энергосистемы, уточняется, что на станции произошло более десятка взрывов.
Попадания пришлись также по порту в Одессе, бывшему мясокомбинату, который сейчас используется в военных целях в пригороде Харькова, и другим объектам.
10:24
На этот раз утренний: Украина попала под массированный удар. Куда именно прилетелоЭнергетика Украины находится под массированным ударом. Такое сообщение утром 13 декабря сделал глава Минэнерго страны Галущенко. Он подтвердил, что во многих городах наблюдаются перебои с электричеством, а Киеве поезда встали прямо на станциях метро
Примечательно, что 13 декабря большинство прилетов по украинских энергетическим и военным объектам Украины пришлась не на ночь, а на утро. Ряд экспертов считает, что это - ответ Москвы на недавнюю попытку ВСУ атаковать Таганрог американскими дальнобойными ракетами ATACMS.
Подробности этой темы - в материале "Глупец показал, что не боится": в США назвали ответственного за удар ВСУ по Таганрогу.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВооруженные силы УкраиныУкрэнергоударыВС РФМосквапосол
 
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