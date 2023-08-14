"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США - 14.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230814/1048643804.html
"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США - 14.08.2023 Украина.ру
"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
В случае военного конфликта с Варшавой Россия наносить удары только на большой дистанции, чтобы ВС РФ вообще не несли потерь в личном составе. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-14T04:00
2023-08-14T04:00
новости
польша
россия
война
ядерное оружие
безопасность
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_0:216:1141:857_1920x0_80_0_0_51d7d28541c7bf7a98a1bb0c4c5efac5.jpg
Гипотетическая война России и Польши будет носить совершенно иной характер, чем СВО. На Украине Россия наносит точечные и аккуратные удары, чтобы не нанести большой ущерб населению. США тотально бомбили Ирак и Югославию, для них жители были "туземцы, которых надо уничтожать", отметил политолог.С Польшей у России будет точно такая же ситуация. Российская армия будет воевать с Польшей только на большой дистанции, чтобы войска вообще не несли потерь на земле, добавил он.Если Польша нанесет удар по России или Белоруссии, мы должны показать свою решимость. Чтобы в США поняли, что Россия может нанести удар и по Америке, указал эксперт.США дважды применили ядерное оружие в Японии. Никто за это под суд не пошел. И если Россия нанесет два-три удара по Польше, мы должны будем рассчитывать точно на такое же отношение мирового сообщества, как и американцы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048538267.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/02/1037213263_174:198:1040:847_1920x0_80_0_0_bb28209b6548fbd289da2f246f8a8fc0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, война, ядерное оружие, безопасность, сша
Новости, Польша, Россия, война, Ядерное оружие, безопасность, США

"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США

04:00 14.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
- РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© commons.wikimedia.org / Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Читать в
В случае военного конфликта с Варшавой Россия наносить удары только на большой дистанции, чтобы ВС РФ вообще не несли потерь в личном составе. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Гипотетическая война России и Польши будет носить совершенно иной характер, чем СВО. На Украине Россия наносит точечные и аккуратные удары, чтобы не нанести большой ущерб населению. США тотально бомбили Ирак и Югославию, для них жители были "туземцы, которых надо уничтожать", отметил политолог.
С Польшей у России будет точно такая же ситуация. Российская армия будет воевать с Польшей только на большой дистанции, чтобы войска вообще не несли потерь на земле, добавил он.
"Не для того наши ребята росли, чтобы умереть, сражаясь с поляками. Мы будем наносить мощные ракетно-бомбовые удары. Возможно, что мы применим тактическое ядерное оружие. Два-три таких удара - и Польша капитулирует. Варшава должна понимать такой характер войны", - подчеркнул Баранчик.
Если Польша нанесет удар по России или Белоруссии, мы должны показать свою решимость. Чтобы в США поняли, что Россия может нанести удар и по Америке, указал эксперт.
США дважды применили ядерное оружие в Японии. Никто за это под суд не пошел. И если Россия нанесет два-три удара по Польше, мы должны будем рассчитывать точно на такое же отношение мирового сообщества, как и американцы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Петр Акопов интервью
7 августа, 23:56
Петр Акопов: Франция привела Россию в Африку, а Польша и Белоруссия поделят УкраинуЗападные элиты пытаются не допустить победы Дональда Трампа, потому что самим фактом своего возвращения Трамп просто обрушит Европу. Европа и сейчас уже ужасно дергается от того, что на нее свалят всю украинскую ситуацию, скажут - "разбирайтесь сами". Это вполне реально, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
 
НовостиПольшаРоссиявойнаЯдерное оружиебезопасностьСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Привет из-за океана. Эксперт о том, почему Запад намекнул Зеленскому о "риске внезапной смерти"
05:32Ростислав Ищенко о том, почему не стоит торопиться садиться за стол переговоров с Киевом
04:30Политолог объяснил, почему США больше не нужна Украина и кому выгоден "корейский сценарий"
04:00"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
00:29Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступления
00:18Финальный сезон "Слуги народа". Комик-президент это совершенно не смешно
00:05Олег Неменский: Партия войны в Евросоюзе добивается разгрома России и разграбления ее природных ресурсов
21:04Владимир Джаралла о "стабилизирующей эскалации" в Черном море и о том, почему так нервничают трейдеры
19:25Чистка украинских военкомов и перспективы ВСУ. Новый ход Зеленского, обрекающий Украину на поражение
18:32Военный инструктор "Заря" о том, что такое настоящая война и как к ней готовиться
18:25Проход по морскому коридору, ожидание облав в Харькове. Итоги 13 августа на Украине
18:00Генерал Юзеф Галлер: 150 лет клятвопреступнику во имя Польши
17:41"Отрыжка" советского наследия. Как Латвия готовится к отражению "агрессии"
17:34Дело не в новой войне. Эксперт о том, что начнется, если произойдет заморозка конфликта на Украине
16:48Военный эксперт объяснил, что бы на самом деле началось, если бы Россия стала всерьез бомбить Украину
16:28Будет дороже? Фролов о ценах на бензин и перспективах на осень
16:20Западная Украина за минувшую неделю: Церковная фронда и "сухие порты" вместо черноморских
15:51Харьковский эксперт объяснил, что начнут делать ВСУ, если Россия отобьет у них его родной город
15:28Армен Гаспарян о полете на Луну и о том, как в Киеве создадут "хуторштурм"
15:28Военный эксперт объяснил, какое максимальное количество войск выставит Польша против России на Украине
Лента новостейМолния