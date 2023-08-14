https://ukraina.ru/20230814/1048643804.html

"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США

"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США - 14.08.2023 Украина.ру

"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США

В случае военного конфликта с Варшавой Россия наносить удары только на большой дистанции, чтобы ВС РФ вообще не несли потерь в личном составе. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик

2023-08-14T04:00

2023-08-14T04:00

2023-08-14T04:00

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польша

россия

война

ядерное оружие

безопасность

сша

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Гипотетическая война России и Польши будет носить совершенно иной характер, чем СВО. На Украине Россия наносит точечные и аккуратные удары, чтобы не нанести большой ущерб населению. США тотально бомбили Ирак и Югославию, для них жители были "туземцы, которых надо уничтожать", отметил политолог.С Польшей у России будет точно такая же ситуация. Российская армия будет воевать с Польшей только на большой дистанции, чтобы войска вообще не несли потерь на земле, добавил он.Если Польша нанесет удар по России или Белоруссии, мы должны показать свою решимость. Чтобы в США поняли, что Россия может нанести удар и по Америке, указал эксперт.США дважды применили ядерное оружие в Японии. Никто за это под суд не пошел. И если Россия нанесет два-три удара по Польше, мы должны будем рассчитывать точно на такое же отношение мирового сообщества, как и американцы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230807/1048538267.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, польша, россия, война, ядерное оружие, безопасность, сша