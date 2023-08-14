https://ukraina.ru/20230814/1048643804.html
"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США - 14.08.2023 Украина.ру
"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
В случае военного конфликта с Варшавой Россия наносить удары только на большой дистанции, чтобы ВС РФ вообще не несли потерь в личном составе. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
2023-08-14T04:00
2023-08-14T04:00
2023-08-14T04:00
новости
польша
россия
война
ядерное оружие
безопасность
сша
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Гипотетическая война России и Польши будет носить совершенно иной характер, чем СВО. На Украине Россия наносит точечные и аккуратные удары, чтобы не нанести большой ущерб населению. США тотально бомбили Ирак и Югославию, для них жители были "туземцы, которых надо уничтожать", отметил политолог.С Польшей у России будет точно такая же ситуация. Российская армия будет воевать с Польшей только на большой дистанции, чтобы войска вообще не несли потерь на земле, добавил он.Если Польша нанесет удар по России или Белоруссии, мы должны показать свою решимость. Чтобы в США поняли, что Россия может нанести удар и по Америке, указал эксперт.США дважды применили ядерное оружие в Японии. Никто за это под суд не пошел. И если Россия нанесет два-три удара по Польше, мы должны будем рассчитывать точно на такое же отношение мирового сообщества, как и американцы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230807/1048538267.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, россия, война, ядерное оружие, безопасность, сша
"Два ядерных удара и капитуляция". Политолог рассказал, как Россия победит Польшу, а потом и США
В случае военного конфликта с Варшавой Россия наносить удары только на большой дистанции, чтобы ВС РФ вообще не несли потерь в личном составе. Бойцам на линии фронта нужна замена, чтобы восстановить силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Юрий Баранчик
Гипотетическая война России и Польши будет носить совершенно иной характер, чем СВО. На Украине Россия наносит точечные и аккуратные удары, чтобы не нанести большой ущерб населению. США тотально бомбили Ирак и Югославию, для них жители были "туземцы, которых надо уничтожать", отметил политолог.
С Польшей у России будет точно такая же ситуация. Российская армия будет воевать с Польшей только на большой дистанции, чтобы войска вообще не несли потерь на земле, добавил он.
"Не для того наши ребята росли, чтобы умереть, сражаясь с поляками. Мы будем наносить мощные ракетно-бомбовые удары. Возможно, что мы применим тактическое ядерное оружие. Два-три таких удара - и Польша капитулирует. Варшава должна понимать такой характер войны", - подчеркнул Баранчик.
Если Польша нанесет удар по России или Белоруссии, мы должны показать свою решимость. Чтобы в США поняли, что Россия может нанести удар и по Америке, указал эксперт.
США дважды применили ядерное оружие в Японии. Никто за это под суд не пошел. И если Россия нанесет два-три удара по Польше, мы должны будем рассчитывать точно на такое же отношение мирового сообщества, как и американцы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь