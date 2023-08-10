https://ukraina.ru/20230810/1048605870.html

Юрий Баранчик: Россия готова погнать ВСУ до Днепра, дистанционно побить Польшу и выдавить США из Тайваня

Юрий Баранчик: Россия готова погнать ВСУ до Днепра, дистанционно побить Польшу и выдавить США из Тайваня - 10.08.2023 Украина.ру

Юрий Баранчик: Россия готова погнать ВСУ до Днепра, дистанционно побить Польшу и выдавить США из Тайваня

Даже если ВС РФ остановятся на нынешней линии соприкосновения войск, в Киеве может начаться политический кризис. Но это все возможно только в том случае, если у нас будут военные успехи

2023-08-10T14:07

2023-08-10T14:07

2023-08-10T14:07

интервью

россия

всу

днепр

польша

владимир зеленский

сша

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Если мы сможем показать, что готовы пойти дальше. Поэтому даже временная заморозка тоже может отвечать интересам России, считает политолог Юрий Баранчик.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Юрий, вы в своем ТГ высказали мнение, что США и Великобритания заперли Россию на территории Украины точно так же, как ВС РФ заперли ВСУ, вынудив их к бесконечным боям за Артемовск. Почему вы думаете, что у России больше нет возможности заниматься чем-то еще, кроме Украины?- Наоборот. Я считаю, что нам надо заниматься чем-то еще.Вообще, это распространенный тактический прием, когда малые силы пытаются сковать большую армию на узком участке, как это сделали спартанцы с персами в битве при Фермопилах.ВСУ могли бегать по всей линии фронта и наносить неожиданные удары. А так как линия фронта достаточно большая, мы должны были гадать насчет направления этих ударов и концентрировать силы, что было бы нам невыгодно. Но нам удалось запереть противника в Бахмуте, когда противник должен был перебрасывать технику и подразделения в одно место, где мы их перемалывали. Это был хороший и грамотный ход нашего руководства.А если перенести этот пример на глобальный уровень, то США и Великобритания то же самое сделали с Россией, заперев их на Украине. Мы не пытаемся масштабировать этот конфликт, хотя это стоило бы сделать.Основные боевые действия происходят на Украине. Гибнут русские и украинцы. Разрушается инфраструктура на Украине и в России. Противник стал наносить гораздо больше ударов по "старой" российской территории, чем год назад. Постоянно обстреливается Белгородская и Курская область. На Москву почти каждый день летят дроны.А США и Великобритания не несут никаких издержек. У них не взрывают газопроводы, у них целые заправки. Они ведут войну в комфортных для себя условиях. Я считаю, что это неправильно. Поэтому надо сделать так, чтобы Запад нес прямые потери в людях, инфраструктуре и боевой технике. В этом случае население западных стран будет сильнее давить на политические элиты, чтобы конфликт как можно быстрее закончился.- Где именно мы могли бы нанести такой удар по США и Великобритании?- Например, по подводной инфраструктуре, связывающую Британию с Норвегией. Там пролегает масса газопроводов и интернет-кабелей. Прерывание интернет-соединения однозначно нанесёт удар по Сити в Лондоне, где происходит значительная часть финансовых операций. Отключение даже на неделю этого финансового центра от источников информации нанесло бы серьезный удар по фирмам, которые там базируются.Также я бы хотел обратить внимание на события в Африке. Нигер входит во французскую колониальную систему. Там произошел переворот. Это серьезный удар по Парижу, потому что там производится уран для французских АЭС. Кроме того, через Нигер планировалось проложить мощный газопровод на 30 млрд кубометров в год в направлении Алжира и Марокко, чтобы газ пошел с юга Африки в Испанию. А это тоже наносит удар по странам Южной Европы.Я не знаю, произошёл ли в Нигере переворот случайно или целенаправленно. Но это тоже хороший пример масштабирования конфликта, когда мы могли бы воспользоваться ситуацией и нанести существенный удар по Западу на вторичном направлении.- Вы у себя в ТГ прямо призывали направить "вагнеровцев" в Нигер, чтобы они уничтожили небольшой контингент французов и американцев. А что будет, если мы пойдем на этот шаг, но быстрой победы не получится?- Там примерно 1,5 тысяч французов и 1,3 тысяч американцев. США напрямую не будут вмешиваться в этот конфликт. И мы не будем наносить по ним удар. Потому что они пока демонстрируют нейтралитет.В более серьезное вмешательство французов я тоже не верю. Да, Париж попытался сколотить антинигерскую группировку, но тот же Алжир и другие страны готовы оказать военно-техническую помощь новому правительству Нигера. Я думаю, то на то и выйдет.Но мы должны помнить, что во Франции проживает большое количество африканского населения. Если произойдет вторжение в Нигер, неизвестно, как они себя поведут. Возможно, мы вновь увидим пылающие улицы Парижа и Марселя.Поэтому Макрон в любом случае - в очень тяжелой ситуации.- А нахождение "Вагнера" в Белоруссии – это разве не наша попытка масштабировать конфликт и нанести удар по противнику с другого направления?- Мы первыми наносить удар не будем. Это больше психологический "брэйншторминг", чтобы поляки немножко пришли в себя. А то Варшава слишком уж к воинственной риторике перешла. Это хорошая для них острастка.Тем более, у них скоро выборы. Вокруг этой темы там идут бурные дебаты. Здравомыслящая часть польского общества просыпается и начинает понимать, что это не шутки.ЧВК "Вагнер" - одна из самых боеспособных армий в мире. У поляков начнутся серьезные проблемы, если что-то произойдет. А если они думают, что это "что-то" произойдет на территории Белоруссии, то они ошибаются. Это произойдет на территории Польши.- Можем ли мы быть спокойны относительно того, что "вагнеровцы" не выйдут из-под контроля?- Да. Все проблемы были решены. Мне кажется, что на уровне "честного слова" люди 29 июня обо всем договорились. Все будет хорошо. ЧВК "Вагнер" не будет принимать участия во внутриполитических разборках, если только не будет попытки свержения конституционного строя в России. Тогда они выступят в защиту президента и страны.- Давайте вернемся к теме масштабирования конфликта. Можем ли мы пойти на такой шаг, если даже на Украине мы рассчитывали на быструю победу, но она не случилась?- Наша промышленность наконец встала на военные рельсы. И мне кажется, что под тем или иным соусом должна произойти вторая волна мобилизации.Многие цепляются к слову "мобилизация". Но это не так важно. Можно набрать в армию призывников или уже отслуживших людей. Можно привлечь бывших силовиков, которые работают в охранных предприятиях.Для занятия новых территорий нам все равно нужно минимум 300-400 тысяч человек. Многие наши бойцы, которые провели 1,5 года на фронте, не были в отпусках. Многие были ранены не один раз. Им все равно нужна замена, чтобы дать им возможность отдохнуть. Потом они с удвоенными силами пойдут на линию боевого соприкосновения.Но в это время эту линию кто-то должен держать. Поэтому без новой мобилизации нам не обойтись.Более того, наступление ВСУ захлебнулось. Нам необходимо выходить как минимум на линию Днепра. Если мы это сделаем, мы можем попытаться заключить договор с Польшей, Венгрией и Румынией о разделе Украины. Это отвечает нашим интересам, потому что страна будет демилитаризована и режим поменяется.Так что этот сценарий надо рассматривать.- Вы уверены, что Польша готова рассмотреть с нами сценарий раздела Украины, учитывая темпы милитаризации, которую они осуществляют?- А я и не говорю, что мы будем объявлять новый пакт Молотова-Риббентропа. Но на уровне реальных действий Польша войдет на пять-семь областей западной Украины и установит там свою власть. Даже если на местах будут управлять украинцы, то это все равно будут марионетки Варшавы. И договариваться Россия будет тоже с Варшавой.Тем более, на Украине уже внесли изменения в законодательство, согласно которому в органах управления страны могут работать граждане Польши. Кроме того, Гохран, если не золотовалютные резервы Украины, тоже будут перевозиться в Польшу. Так что Киев уже отдает немалую часть своего финансового суверенитета Варшаве.И если поляки зайдут на западные области, от Украины останется только Киев, Чернигов и еще пара центральных регионов. Потому что если мы форсируем Днепр, то будем брать Одессу и Николаев. Мы полностью отрежем Украину от моря.- А если все же придется воевать с Польшей? Может быть, нам как раз не нужно спешить с мобилизацией и форсировать темпы наступления, чтобы ВС РФ тренировались в позиционных боях?- Война России и Польши будет носить совершенно иной характер, чем СВО. Украинцы – наши братья. Мы наносим точечные и аккуратные удары, чтобы не нанести большой ущерб населению. Мы не США, которые бомбили Ирак и Югославию. Для них это туземцы, которых надо уничтожать.С Польшей у нас будет точно такая же ситуация. Мы им ничего не должны. Мы будем воевать с Польшей только на большой дистанции, чтобы наши войска вообще не несли потерь на земле. Не для того наши ребята росли, чтобы умереть, сражаясь с поляками.Мы будем наносить мощные ракетно-бомбовые удары. Возможно, что мы применим тактическое ядерное оружие. Два-три таких удара - и Польша капитулирует. Варшава должна понимать такой характер войны.- Почему вы так уверены, что мы нанесем ядерный удар? До этого его никто не применял. Мы не знаем его реальную боевую эффективность.- США дважды применили ядерное оружие в Японии. Никто за это под суд не пошел. Никаких контрибуций они не выплачивали. Более того, недавно была годовщина бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Ни Токио, ни генсек ООН ни слова не сказали, что эти удары нанесли американцы. И если мы нанесем два-три удара по Польше, мы должны будем рассчитывать точно на такое же отношение мирового сообщества, как и американцы.- Не проще ли тогда нанести ядерный удар по США, которые за всем этим стоят?- Тут есть нюанс. Если Польша нанесет удар по России или Белоруссии, мы должны показать свою решимость. Чтобы те ребята поняли, что мы и по ним нанесем удар в случае чего.- Ожидаете ли вы тактических изменений в зоне СВО до конца августа, учитывая, что ВСУ пытаются переправиться через Днепр, а ВС РФ продвигаются под Купянском?- Эти попытки все равно будут носить отвлекающий характер. Сил у Украины не осталось. Нам надо продержаться в обороне и продвигаться под тем же Купянском, чтобы создавать угрозу Харькову.У нас есть возможность переломить ситуацию в ходе СВО. Если мы одержим одну-две победы, фронт у ВСУ, может быть, и не посыплется, но моральный дух противника существенно снизится. И поменяются настроения в самом Киеве.Там уже есть игроки, которые не совсем согласны с Зеленским в том, как проходит "контрнаступ". Тот же Залужный отказывается усилить наступление, чтобы что-то доказать Западу.Понятно, что в отношении Украины у Запада есть две стратегии: США настроены более спокойно, а Британия - более радикально, потому что им есть, что терять.Саммит в Саудовской Аравии показал, что американцы сбрасывают с себя ответственность за Украину и пытаются переложить ее на мировое сообщество (Китай и Индию), чтобы были выработаны более взвешенные подходы.Если Зеленский скажет: "Как же так? Вы же нам все обещали", ему ответят: "Ну вы же хотели провести форум в Джидде. Теперь за вас отвечает целый пул стран. А там действуют совершенно другие подходы".Не зря Зеленский сказал, что Украина готова не нападать на территорию России. Но территория России – это новые регионы. Дмитрий Песков тоже говорил, что Москва не собирается претендовать на другие территории Украины, кроме тех, что уже включены в состав РФ. То есть некий водораздел может быть.Лично я против "корейского сценария". Но даже если мы остановимся на нынешней линии соприкосновения войск, то в Киеве может начаться политический кризис. И в ходе политического кризиса могут быть разные сценарии, в ходе которых Зеленский так или иначе может быть отстранен от власти.Но это все возможно только в том случае, если у нас будут военные успехи. Если мы сможем показать, что готовы пойти дальше. Поэтому даже временная заморозка тоже может отвечать интересам России.- Если мы говорим только об угрозах с территории Украины, то да. Но мы же хотим глобального мироустройства.- Да.Напомню, что Россия предлагала США разграничить влияние в Европе, вернув линию безопасности на границы 1997 года и заключить новый всеобъемлющий договор. США на это не пошли, и мы нанесли удар на Украине в целях защиты. Потому что ВСУ могли начать вооруженные провокации, что позволило бы силам НАТО зайти на территорию Украины и война носила бы иной характер. Чтобы предотвратить этот сценарий, мы вынуждены были превентивно обороняться.Да, СВО – это не только про Украину. Это только частный случай наших проблем с Западом. Это вопрос глобальной безопасности. Нам надо доводить свою линию до конца, а потом снова возвращаться к политическим предложениям. Если США нас снова не услышит, то придется снова двигать эту границу.- Не получится ли так, что нам придется идти до Ла-Манша?- Если мы одержим победу на Украине, глобальный Юг будет вести себя иначе в отношении американцев. Но есть еще одно сценарное ответвление.Дело в том, что на Тайване в январе 2024 года пройдут выборы президента. Если победит проамериканский кандидат, Китай будет вынужден доказывать свое превосходство политическими или военными методами. Если победит прокитайский кандидат, то США будут вынуждены либо его сносить, либо отступать с Тайваня. А поскольку Вашингтон туда вложил миллиарды долларов и готовил там армию, это будет означать его уход из Юго-Восточной Азии.Да, у них останется Япония, Австралия и какие-то базы на островах. Но Япония по сути останется один на один с Китаем. Потому что у США не будет острова-авианосца, на котором можно будет сконцентрировать военно-морские силы.А уход США из Юго-Восточной Азии будет означать их отступление в глобальном плане. Потому что Китай покажет, что он доминирует не только в экономическом, но и военно-политическом отношении.А если США захотят решить вопрос с Тайванем военным путем, то им придется уходить из Украины. Потому что они не выдержат войны на два фронта. И им придется договариваться с Россией не только по Украине, но и по всей безопасности в Европе.- Как в этой ситуации будет вести себя Россия?- Мы в любом случае окажем Китаю политическую поддержку. В военном отношении мы можем закрыть для американцев части Тихого Океана и Арктики своими силами, чтобы они не могли туда войти. В этом случае они окажутся выброшены гораздо дальше от Тайваня, а это уже совсем другая логистика и другая конфигурация фронта.

https://ukraina.ru/20201209/1029909068.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, днепр, польша, владимир зеленский, сша, великобритания, китай, тайвань, нигер, африка, франция