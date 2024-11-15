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Салливан пригрозил России за якобы участие военных КНДР в боях под Курском

Салливан пригрозил России за якобы участие военных КНДР в боях под Курском - 15.11.2024 Украина.ру

Салливан пригрозил России за якобы участие военных КНДР в боях под Курском

Белый дом угрожает ответить России политическими решениями на якобы участие военных КНДР в боях под Курском. Об этом заявил журналистам советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан

2024-11-15T07:16

2024-11-15T07:16

2024-11-15T07:16

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"Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных", - сказал он.Салливан добавил, что американские власти намерены работать над этим вместе со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной Корее.На днях заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заверил, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.При этом в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".Подробнее - в материале Депутат Попов съездил в Курскую область и рассказал, нашел ли там солдат КНДР на сайте Украина.ру.

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кндр, новости, россия, джейк салливан, сша