"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ

Британские масс-медиа, связанные с политическим истеблишментом лейбористов и консерваторов, давно участвуют в разжигании конфликта на Украине

В течение многих лет они преподносили читателям искаженную информацию о предпосылках украинского кризиса, поддерживали любые действия официального Киева и категорически отвергали призывы к миру, требуя, чтобы украинцы воевали против Москвы до полной победы.Однако сейчас пропагандистские тренды постепенно меняются.Желтые британские таблоиды – настоящие генераторы фейков – по-прежнему держат марку. Так, газета The Sun недавно попыталась выдать уничтоженный на фронте танк Leopard за российский Т-72. Но ее жестоко высмеяли за это собственные читатели.А серьезные издания из Великобритании начинают высказываются об украинских событиях более реалистично, несмотря на свое враждебное отношение к россиянам.Вчерашние ястребы позволяют себе сомневаться в успехах украинского наступления, а иногда начинают рассуждать о необходимости мирного компромисса. Хотя подобные настроения казались недавно недопустимыми.Так, журнал The Economist являлся одним из главных информационных промоутеров контрнаступления ВСУ. В течение последних месяцев его авторы предвкушали быстрые успехи украинской армии, полагая, что она сомнет и разгромит оборонительные порядки российских войск. Однако сегодня они переобуваются на ходу, внося корректировки в свои оптимистические прогнозы."Украинское наступление застопорилось?" – спрашивает заголовок одной из таких статей, которая отвечает на свой вопрос утвердительно.The Economist рассказывает о глубоко эшелонированной обороне российских войск, и даже хвалит их за активные действия в контратаках. Хотя еще совсем недавно этот же журнал представлял российскую армию бандой плохо обученных и слабо мотивированных мародеров:"Надежды на быстрый прорыв угасли. Операция превратилась в затянувшуюся битву на истощение, которая, скорее всего, продлится до осени.ВСУ сразу же столкнулись с трудностями. Их новые, оснащенные Западом бригады застряли, иногда попадая на минные поля, и по ним наносили удары российская артиллерия, расчеты ПТУР, ударные вертолеты и беспилотники.Российская оборона местами достигает в глубину 30 километров. ВС РФ провели колоссальные земляные работы, подготовив местность в инженерном отношении, и теперь она ощетинилась укреплениями, противотанковыми ловушками и минными полями. Большинство стран НАТО не смогли бы прорвать такую защиту без полного господства в воздухе. К сожалению, у ВСУ его тоже нет.Еще одна проблема заключается в том, что Россия ведет оборонительные действия упорнее, чем ожидалось. В ответ на продвижение украинских войск солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и в опорных пунктах.Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что армия не просто умело реализует свою военную доктрину, но и действует весьма изобретательно".Другая статья в The Economist открыто сомневается в успешном исходе контрнаступления и еще сильнее рекламирует российские укрепления – ссылаясь на мнение авторитетных западных офицеров."Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан назвал российскую оборону намного более сложной и смертоносной, чем все, с чем сталкивались военные последние 80 лет. Эшелонированная оборона простирается на десятки километров в глубину и призвана разделить и затормозить даже самые боеспособные общевойсковые группы, лишив их материально-технического снабжения.Украинским силам противостоит смертоносное сочетание: миллионы мин, беспилотники, передающие операторам оперативную картинку, барражирующие боеприпасы Ланцет, средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат и выводят из строя украинскую технику, дальнобойные ракеты и ударные вертолеты — причем, все это связано воедино плотной сетью датчиков и каналов передачи данных.По словам Райана, для прорыва столь хорошо подготовленной обороны потребуются общевойсковые оперативные навыки высочайшего уровня. Украинцы таковых пока еще не продемонстрировали – по крайней мере, не в требуемых масштабах, говорит военный аналитик Майкл Кофман, побывавший на передовой в начале июля.За 30 лет методы и технологии прорыва практически не изменились. Даже самым подготовленным армиям НАТО такие препятствия даются с трудом – даже при превосходстве в воздухе", – безрадостно пишут британские журналисты.В победных песнях британских друзей Зеленского начали проскакивать нотки зрады. По данным The Economist, украинское контрнаступление местами уже переходит в оборонительные сражения."В Лимане командир с густой бородой и позывным "Покемон", сказал, что его ребята готовятся к обороне", – сообщает об этом корреспондент лондонского журнала, рискуя нарваться на гневный оклик из Киева.Ежедневная газета The Guardian тоже публикует неожиданно миролюбивый текст под заголовком "Даже в разгар конфликта нужно вести диалог", где жестко критикуют антироссийские санкции."Западные ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Неясно, как сильно они навредили гражданскому населению России, но европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы.Более того, в Европейском банке реконструкции и развития считают, что в следующем году российская экономика вернется от спада к росту. МВФ уже подсчитал, что темпы ее развития превысят британские.Таким образом, Запад оказывается в ловушке из-за продолжения своей провальной политики по одной-единственной причине: гордость не позволяет ему остановиться", – считает его автор Саймон Дженкинс, который работает телеведущим на BBC и пишет книги на тему международной политики.Он напоминает, что британцы еще совсем недавно принимали участие в войнах на Ближнем Востоке, и призывает к дипломатическому решению украинского кризиса – пока он не погубил планету.Не стоит обольщаться. Политические лидеры США и Европы еще не готовы прислушаться к подобным рекомендациям и продолжают делать ставку на агрессивную политику эскалации.Однако мы видим, что в британских медиа начинает звучать голос разума – что отражает определенный срез общественных настроений среди населения европейских стран, и дает надежду на наступление мира.

