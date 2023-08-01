"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ - 01.08.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230801/1048398108.html
"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ
"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ - 01.08.2023 Украина.ру
"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ
Британские масс-медиа, связанные с политическим истеблишментом лейбористов и консерваторов, давно участвуют в разжигании конфликта на Украине
2023-08-01T13:37
2023-08-01T14:29
эксклюзив
великобритания
сми
украина
the economist
the guardian
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048398898_0:93:2836:1688_1920x0_80_0_0_9c132c3da1cc919992604998960bfe57.jpg
В течение многих лет они преподносили читателям искаженную информацию о предпосылках украинского кризиса, поддерживали любые действия официального Киева и категорически отвергали призывы к миру, требуя, чтобы украинцы воевали против Москвы до полной победы.Однако сейчас пропагандистские тренды постепенно меняются.Желтые британские таблоиды – настоящие генераторы фейков – по-прежнему держат марку. Так, газета The Sun недавно попыталась выдать уничтоженный на фронте танк Leopard за российский Т-72. Но ее жестоко высмеяли за это собственные читатели.А серьезные издания из Великобритании начинают высказываются об украинских событиях более реалистично, несмотря на свое враждебное отношение к россиянам.Вчерашние ястребы позволяют себе сомневаться в успехах украинского наступления, а иногда начинают рассуждать о необходимости мирного компромисса. Хотя подобные настроения казались недавно недопустимыми.Так, журнал The Economist являлся одним из главных информационных промоутеров контрнаступления ВСУ. В течение последних месяцев его авторы предвкушали быстрые успехи украинской армии, полагая, что она сомнет и разгромит оборонительные порядки российских войск. Однако сегодня они переобуваются на ходу, внося корректировки в свои оптимистические прогнозы."Украинское наступление застопорилось?" – спрашивает заголовок одной из таких статей, которая отвечает на свой вопрос утвердительно.The Economist рассказывает о глубоко эшелонированной обороне российских войск, и даже хвалит их за активные действия в контратаках. Хотя еще совсем недавно этот же журнал представлял российскую армию бандой плохо обученных и слабо мотивированных мародеров:"Надежды на быстрый прорыв угасли. Операция превратилась в затянувшуюся битву на истощение, которая, скорее всего, продлится до осени.ВСУ сразу же столкнулись с трудностями. Их новые, оснащенные Западом бригады застряли, иногда попадая на минные поля, и по ним наносили удары российская артиллерия, расчеты ПТУР, ударные вертолеты и беспилотники.Российская оборона местами достигает в глубину 30 километров. ВС РФ провели колоссальные земляные работы, подготовив местность в инженерном отношении, и теперь она ощетинилась укреплениями, противотанковыми ловушками и минными полями. Большинство стран НАТО не смогли бы прорвать такую защиту без полного господства в воздухе. К сожалению, у ВСУ его тоже нет.Еще одна проблема заключается в том, что Россия ведет оборонительные действия упорнее, чем ожидалось. В ответ на продвижение украинских войск солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и в опорных пунктах.Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что армия не просто умело реализует свою военную доктрину, но и действует весьма изобретательно".Другая статья в The Economist открыто сомневается в успешном исходе контрнаступления и еще сильнее рекламирует российские укрепления – ссылаясь на мнение авторитетных западных офицеров."Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан назвал российскую оборону намного более сложной и смертоносной, чем все, с чем сталкивались военные последние 80 лет. Эшелонированная оборона простирается на десятки километров в глубину и призвана разделить и затормозить даже самые боеспособные общевойсковые группы, лишив их материально-технического снабжения.Украинским силам противостоит смертоносное сочетание: миллионы мин, беспилотники, передающие операторам оперативную картинку, барражирующие боеприпасы Ланцет, средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат и выводят из строя украинскую технику, дальнобойные ракеты и ударные вертолеты — причем, все это связано воедино плотной сетью датчиков и каналов передачи данных.По словам Райана, для прорыва столь хорошо подготовленной обороны потребуются общевойсковые оперативные навыки высочайшего уровня. Украинцы таковых пока еще не продемонстрировали – по крайней мере, не в требуемых масштабах, говорит военный аналитик Майкл Кофман, побывавший на передовой в начале июля.За 30 лет методы и технологии прорыва практически не изменились. Даже самым подготовленным армиям НАТО такие препятствия даются с трудом – даже при превосходстве в воздухе", – безрадостно пишут британские журналисты.В победных песнях британских друзей Зеленского начали проскакивать нотки зрады. По данным The Economist, украинское контрнаступление местами уже переходит в оборонительные сражения."В Лимане командир с густой бородой и позывным "Покемон", сказал, что его ребята готовятся к обороне", – сообщает об этом корреспондент лондонского журнала, рискуя нарваться на гневный оклик из Киева.Ежедневная газета The Guardian тоже публикует неожиданно миролюбивый текст под заголовком "Даже в разгар конфликта нужно вести диалог", где жестко критикуют антироссийские санкции."Западные ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Неясно, как сильно они навредили гражданскому населению России, но европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы.Более того, в Европейском банке реконструкции и развития считают, что в следующем году российская экономика вернется от спада к росту. МВФ уже подсчитал, что темпы ее развития превысят британские.Таким образом, Запад оказывается в ловушке из-за продолжения своей провальной политики по одной-единственной причине: гордость не позволяет ему остановиться", – считает его автор Саймон Дженкинс, который работает телеведущим на BBC и пишет книги на тему международной политики.Он напоминает, что британцы еще совсем недавно принимали участие в войнах на Ближнем Востоке, и призывает к дипломатическому решению украинского кризиса – пока он не погубил планету.Не стоит обольщаться. Политические лидеры США и Европы еще не готовы прислушаться к подобным рекомендациям и продолжают делать ставку на агрессивную политику эскалации.Однако мы видим, что в британских медиа начинает звучать голос разума – что отражает определенный срез общественных настроений среди населения европейских стран, и дает надежду на наступление мира.
https://ukraina.ru/20221117/1040932802.html
https://ukraina.ru/20220705/1034293039.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/01/1048398898_403:0:2698:1721_1920x0_80_0_0_7611413b4b52c808f1aa8aca4bd98d52.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, сми, украина, the economist, the guardian, эксперты
Эксклюзив, Великобритания, СМИ, Украина, The Economist, The Guardian, эксперты

"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ

13:37 01.08.2023 (обновлено: 14:29 01.08.2023)
 
© AP / ALASTAIR GRANT
- РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© AP / ALASTAIR GRANT
Читать в
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Британские масс-медиа, связанные с политическим истеблишментом лейбористов и консерваторов, давно участвуют в разжигании конфликта на Украине
В течение многих лет они преподносили читателям искаженную информацию о предпосылках украинского кризиса, поддерживали любые действия официального Киева и категорически отвергали призывы к миру, требуя, чтобы украинцы воевали против Москвы до полной победы.
Однако сейчас пропагандистские тренды постепенно меняются.
Желтые британские таблоиды – настоящие генераторы фейков – по-прежнему держат марку. Так, газета The Sun недавно попыталась выдать уничтоженный на фронте танк Leopard за российский Т-72. Но ее жестоко высмеяли за это собственные читатели.
А серьезные издания из Великобритании начинают высказываются об украинских событиях более реалистично, несмотря на свое враждебное отношение к россиянам.
Вчерашние ястребы позволяют себе сомневаться в успехах украинского наступления, а иногда начинают рассуждать о необходимости мирного компромисса. Хотя подобные настроения казались недавно недопустимыми.
Так, журнал The Economist являлся одним из главных информационных промоутеров контрнаступления ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября 2022, 16:23
От ядерного оружия до победы Трампа. Три сценария окончания конфликта на Украине от The Economist
В течение последних месяцев его авторы предвкушали быстрые успехи украинской армии, полагая, что она сомнет и разгромит оборонительные порядки российских войск. Однако сегодня они переобуваются на ходу, внося корректировки в свои оптимистические прогнозы.
"Украинское наступление застопорилось?" – спрашивает заголовок одной из таких статей, которая отвечает на свой вопрос утвердительно.
The Economist рассказывает о глубоко эшелонированной обороне российских войск, и даже хвалит их за активные действия в контратаках. Хотя еще совсем недавно этот же журнал представлял российскую армию бандой плохо обученных и слабо мотивированных мародеров:
"Надежды на быстрый прорыв угасли. Операция превратилась в затянувшуюся битву на истощение, которая, скорее всего, продлится до осени.
ВСУ сразу же столкнулись с трудностями. Их новые, оснащенные Западом бригады застряли, иногда попадая на минные поля, и по ним наносили удары российская артиллерия, расчеты ПТУР, ударные вертолеты и беспилотники.
Российская оборона местами достигает в глубину 30 километров. ВС РФ провели колоссальные земляные работы, подготовив местность в инженерном отношении, и теперь она ощетинилась укреплениями, противотанковыми ловушками и минными полями. Большинство стран НАТО не смогли бы прорвать такую защиту без полного господства в воздухе. К сожалению, у ВСУ его тоже нет.
Еще одна проблема заключается в том, что Россия ведет оборонительные действия упорнее, чем ожидалось. В ответ на продвижение украинских войск солдаты проводят стремительные контратаки вместо того, чтобы прятаться в траншеях и в опорных пунктах.
Побывавший недавно на линии фронта эксперт по российским вооруженным силам Роб Ли отмечает, что армия не просто умело реализует свою военную доктрину, но и действует весьма изобретательно".
Другая статья в The Economist открыто сомневается в успешном исходе контрнаступления и еще сильнее рекламирует российские укрепления – ссылаясь на мнение авторитетных западных офицеров.
"Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан назвал российскую оборону намного более сложной и смертоносной, чем все, с чем сталкивались военные последние 80 лет. Эшелонированная оборона простирается на десятки километров в глубину и призвана разделить и затормозить даже самые боеспособные общевойсковые группы, лишив их материально-технического снабжения.
Украинским силам противостоит смертоносное сочетание: миллионы мин, беспилотники, передающие операторам оперативную картинку, барражирующие боеприпасы Ланцет, средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат и выводят из строя украинскую технику, дальнобойные ракеты и ударные вертолеты — причем, все это связано воедино плотной сетью датчиков и каналов передачи данных.
По словам Райана, для прорыва столь хорошо подготовленной обороны потребуются общевойсковые оперативные навыки высочайшего уровня. Украинцы таковых пока еще не продемонстрировали – по крайней мере, не в требуемых масштабах, говорит военный аналитик Майкл Кофман, побывавший на передовой в начале июля.
За 30 лет методы и технологии прорыва практически не изменились. Даже самым подготовленным армиям НАТО такие препятствия даются с трудом – даже при превосходстве в воздухе", – безрадостно пишут британские журналисты.
В победных песнях британских друзей Зеленского начали проскакивать нотки зрады. По данным The Economist, украинское контрнаступление местами уже переходит в оборонительные сражения.
"В Лимане командир с густой бородой и позывным "Покемон", сказал, что его ребята готовятся к обороне", – сообщает об этом корреспондент лондонского журнала, рискуя нарваться на гневный оклик из Киева.
энергетический кризис, энергетика
5 июля 2022, 09:37
«Население готовится к боли»: The Economist пожаловался, что Европе не везет в энергетической войнеЗапретив или пообещав отказаться от импорта российской нефти, лидеры государств «Большой семерки» хотели наказать таким образом Россию, однако в итоге начали проигрывать энергетическую войну. Об этом на днях написал британский The Economist
Ежедневная газета The Guardian тоже публикует неожиданно миролюбивый текст под заголовком "Даже в разгар конфликта нужно вести диалог", где жестко критикуют антироссийские санкции.
"Западные ограничения оказались совершенно неэффективными в плане влияния на ход и возможный итог украинского конфликта. Неясно, как сильно они навредили гражданскому населению России, но европейские потребители энергоресурсов страдают от повышения цен в результате ответных мер со стороны Москвы.
Более того, в Европейском банке реконструкции и развития считают, что в следующем году российская экономика вернется от спада к росту. МВФ уже подсчитал, что темпы ее развития превысят британские.
Таким образом, Запад оказывается в ловушке из-за продолжения своей провальной политики по одной-единственной причине: гордость не позволяет ему остановиться", – считает его автор Саймон Дженкинс, который работает телеведущим на BBC и пишет книги на тему международной политики.
Он напоминает, что британцы еще совсем недавно принимали участие в войнах на Ближнем Востоке, и призывает к дипломатическому решению украинского кризиса – пока он не погубил планету.
Не стоит обольщаться. Политические лидеры США и Европы еще не готовы прислушаться к подобным рекомендациям и продолжают делать ставку на агрессивную политику эскалации.
Однако мы видим, что в британских медиа начинает звучать голос разума – что отражает определенный срез общественных настроений среди населения европейских стран, и дает надежду на наступление мира.
Еще по теме:

"Британия имеет самое непосредственное отношение к превращению Украины в вооружённого до зубов, одержимого ненавистью к России монстра"

Владимир ЗотовАвтор издания Украина.ру

"Великобритания заинтересована в создании нового проекта так называемой Варшавской унии – "Речь Посполита 2.0"

Михаил ПавливПолитический эксперт и политтехнолог
 
ЭксклюзивВеликобританияСМИУкраинаThe EconomistThe Guardianэксперты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51"Слышу, взбесилась Польша": Лукашенко рассказал, что делают "вагнеровцы" в Белоруссии
15:33ЕС призывает Россию не отвечать на атаки украинских беспилотников
15:08У нас там один "Алеша"...: экипаж танка, в одиночку победившего целую бронегруппу ВСУ, наградят
14:55Владимир Киселёв о наградах за подбитые "Леопарды" и о том, чему шоу-бизнесу надо учиться у Сталина
14:44Кобахидзе обвинил грузинских журналистов в провокациях по отношению к российским туристам
14:26Крым обойдется и без воды из Днепра - Аксенов
14:25Василий Дандыкин: Черноморский флот устроит украино-британскому десанту на Крым новый "остров Змеиный"
14:23В Кремле восхитились подвигом экипажа танка с позывным "Алеша"
14:20Колебание цен на нефть из-за украинского конфликта лишило "Бритиш Петролеум" половины прибыли
14:17Лукашенко рассказал, кого можно лишить гражданства родной страны
14:13Танки, но не те. Что на самом деле происходит с поставками Abrams Украине
14:07Дорога временщика. Зеленский прошел путь от "королевы попрошаек" до банкрота-нахлебника
14:00"Перевалочная база": Как Россия поражает бронированный кулак ВСУ под Харьковом. Видео
13:54Уроборос: 100 лет началу приучения украинцев к украинскому
13:49План на случай "смерти Зеленского". Главное на Украине на 14:00 1 августа
13:37"Покемон" готовится к обороне. Как переобулись британские СМИ
13:21Чем воюют на Украине. "Бобры" за работой в зоне СВО
12:59Депутат Гурулев: Атаками БПЛА Киев не обрушит доверие россиян к армии и президенту
12:48"Меры принимаются": Песков рассказал об угрозе ударов беспилотников в Москве
12:37Депутат Гурулев призвал устроить "прилюдную порку" диверсантам в РФ
Лента новостейМолния