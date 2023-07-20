https://ukraina.ru/20230720/1048129344.html

Россия против Британии. Почему Украина "трагически превратилась в лабораторию военных технологий"

Россия против Британии. Почему Украина "трагически превратилась в лабораторию военных технологий" - 20.07.2023 Украина.ру

Россия против Британии. Почему Украина "трагически превратилась в лабораторию военных технологий"

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Украина "трагически превратилась в боевую лабораторию военных технологий". По его словам, Лондон использует её для испытания различных видов вооружений.

2023-07-20T09:59

2023-07-20T09:59

2023-07-20T09:59

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Такая постановка вопроса полностью соответствует традиционным устоям британской политики. Британия действительно предпочитает вести войны чужими руками, и, стоит признать, за несколько столетий она действительно хорошо научилась организовывать военные конфликты и сталкивать лбами третьи страны в собственных интересах. Сегодня Лондон вовлёкся в очередное противостояние с Россией, на этот раз используя в качестве собственной военной силы Украину. Многие авторы называют нынешнюю ситуацию "Большая игра – 2.0", сравнивая происходящее с российско-британской "холодной войной" в Азии, во многом определявшей политическую картину мира во второй половине XIX века.На текущей день Британия находится в авангарде западных стран, выступающих за оказание максимально возможной военной поддержки Украине и войну с Россией до полной победы Киева. По-видимому, Лондон действительно настроен в этом плане более радикально, нежели Вашингтон. Помимо прямого участия в боевых действиях британских наёмников, работы военных советников и предоставления данных разведки, Британия имеет самое непосредственное отношение к превращению Украины в то, чем она сейчас является – в вооружённого до зубов, одержимого ненавистью к России монстра.Украинские чиновники неоднократно называли Лондон главным стратегическим партнёром Киева. После начала СВО тогдашний премьер Британии Борис Джонсон посетил Киев четыре раза, и каждый его визит вызывал у политизированной украинской общественности поистине запредельный ажиотаж. В 2020 году Владимир Зеленский встречался в Лондоне с главой британской разведки Ричардом Муром, и, как считают отдельные авторы, именно эта встреча положила начало последовательной подготовке Украины к войне с Россией. Британия не только поставляет ВСУ всю имеющуюся в её распоряжении номенклатуру вооружений, включая танки и баллистические ракеты, но и активно провоцирует на это всех своих союзников. Ко дню начала СВО британцы также осваивали военно-морской объект в Очакове. Именно с деятельностью британских спецслужб многие аналитики связывают провокацию с "резнёй в Буче" и ряд других действий, направленных на максимальную интенсификацию текущего конфликта.Что же движет Британией, некогда являвшейся мировым гегемоном, шедшем в авангарде экономического и промышленного развития всего земного шара? Чем продиктовано её непрерывное стремление к противодействию России?Всё началось в XVI веке, когда в 1553 году между Англией и Русским государством были установлены дипломатические и торговые отношения. В Россию прибыли английские мореплаватели под командой Ричарда Ченслера, причём произошло это случайно: по приказу своего короля англичане искали новый путь в Китай и Индию.Англичане, надо сказать, были изрядно удивлены, когда им открылись реальные размеры государства, в котором они оказались. Королевский двор очень заинтересовался происходящим в далёкой северной стране, особенно когда поняли сколько различных ресурсов из неё можно извлечь. Так на свет появилась Московская компания, ответственная за торговлю с Россией. Изначально англичанам удалось добиться права торговать беспошлинно, и их положение по отношению к другим иностранным купцам было явно привилегированным. Однако русский монарх периодически делал эти привилегии предметом торга и инструментом давления.Номинально предоставляя своим партнёрам равные права (русские купцы имели право беспошлинной торговли в Англии), англичане не жертвовали вообще ничем – у русских на тот момент не было собственного морского флота. По сути, английская Московская компания через свои возможности на морях прибрала к рукам всю русскую внешнюю торговлю, осуществлявшуюся по морским коммуникациям. Выгода, извлечённая англичанами из торговых связей с Россией, была поистине огромной: в XVII веке прибыли торговавших на российском направлении английских купцов подчас достигали 400%.Отношения русских монархов к англичанам в разные времена было разным – периодически их привилегии урезались. При этом британский экспансионизм из экономического быстро стал политическим – когда Россию в начале XVII века охватила смута, в Лондоне начали вынашивать планы её прямого подчинения. В частности, находившийся в России с миссией английский капитан Чемберлен предлагал королю Якову Стюарту проект, в рамках которого последний становился "императором" русских земель – прежде всего, тех, которые не были затронуты военными конфликтами, разразившимися в рамках Смутного времени. При этом все расходы по перевозке британских солдат на свою территорию должна была оплатить именно российская сторона. По словам Чемберлена, часть московской знати вполне устраивал такой вариант, и она вела с англичанами по этому поводу активные переговоры.Но смута закончилась победой сил, заинтересованных в сохранении русской государственности. Они смогли разгромить польских (и не только) интервентов без английской помощи. После этого англичане уже не могли рассчитывать на сохранение прежнего привилегированного положения. Более того, в 1649 году царь Алексей Михайлович изгнал из России всех английских купцов – формальной причиной стало то, что англичане "своего короля Карлуса насмерть убили".Пётр I достаточно долго искал союза с англичанами против Швеции, однако в Лондоне, где молодой царь ранее побывал в рамках "великого посольства", не спешили оказывать ему помощь. Под конец Северной войны Англия начала становиться фактически открытым врагом России – и при этом российско-британские торговые отношения продолжали интенсивно развиваться.В XVIII веке Россия и Британия временами были союзниками, а временами противниками. Для того времени подобное являлось нормой: европейские державы постоянно принимали участие в тех или иных коалициях, и состав этих коалиций периодически менялся в зависимости от обстоятельств. При этом две страны напрямую ни разу друг против друга не воевали. Можно сказать, что англичане, всегда стремившиеся к тому, чтобы не допустить чрезмерного возвышения любого из континентальных государств, не смогли противодействовать становлению России в качестве могучей европейской империи.Из событий того времени также принято вспоминать убийство Павла I, фактически организованное британским послом Чарльзом Уитвортом. Российский император всерьёз был настроен сформировать тесный союз против Лондона с наполеоновской Францией, в рамках которого русского казаки, пройдя Среднюю Азию, должны были отрезать Британию от главного источника её колониального богатства – Индии. После убийства российского монарха эти планы, разумеется, пошли прахом, однако в начале XIX века Наполеону удалось, хоть и отчасти, воплотить их в жизнь – Россия, потерпев в 1807 году поражение от Франции, присоединялась к организованной императором французов "континентальной блокаде" Англии. Причём Наполеон не выставлял России, как проигравшей стороне, никаких чувствительных для неё условий – на тот момент он был настроен на развитие дальнейшего взаимодействия с Санкт-Петербургом против Лондона.Однако российской внешней торговле морская блокада Британии нанесла огромный урон, так как именно Британия являлась главным внешнеторговым партнёром России. И в дальнейшем две империи, морская и континентальная, выступили против Франции единым фронтом в составе очередной антинаполеоновской коалиции. Но по окончании наполеоновских войн российско-британское сотрудничество начало постепенно сходить на нет, уступая место неуклонно растущей враждебности.Поводом послужил "восточный вопрос", связанный с положением дряхлеющей Османской империи. Россия, во-первых, покровительствовала находящимся под её игом православным народам, а во-вторых претендовала на контроль над проливами, соединяющими Черное и Средиземное море, что дало бы ей огромные экономические и геополитические возможности. Для Британии, стремившейся контролировать все морские коммуникации, таким образом упрочивая своё международное влияние, это было категорически неприемлемо.Здесь стоит сделать небольшое отступление. Известно, что, изначально будучи не слишком большим островным государством, Британия никогда не имела сильной сухопутной армии, делая ставку на мощный флот, позволяющий контролировать морские торговые пути, и ещё на ряд инструментов. В качестве таковых можно отметить, например, блестящую работу секретной службы – работа в разведке традиционно считалась очень престижной среди британской аристократии, в отличие от представителей знати многих других стран, долгое время называвших шпионаж грязным делом. Помимо этого, Британия была лидером в использовании информационных технологий того времени. Лондон также прекрасно умел конвертировать своё лидерство в экономике, промышленности и финансовой сфере в политическое превосходство. И одним из самых важных моментов является то, что Лондону удалось обеспечить себе полное идейное доминирование в рамках всего мира. Парламентаризм, политические и экономические свободы – всё это на тот момент ассоциировалось именно с Британией.В итоге к середине XIX века британская столица превратилась в настоящий центр мировой русофобии. Помимо создававшей соответствующий идейный фон местной прессы там нашли приют радикальные российские диссиденты – идеологические предтечи нынешних "борцов с российским империализмом". А.И. Герцен в разгар Крымской войны призывал находившихся в Польше русских солдат и офицеров отказаться выполнять свой долг в случае начала очередного польского мятежа. А когда таковой действительно начался, он полностью поддержал мятежников, развязавших кровавый террор против русского населения Польши и Западного края Российской империи. Прекрасно чувствовали себя в Британии и другие российские революционеры, печатавшие там свои издания, которые затем распространялись по всему континенту. В Лондоне прошло два из пяти съездов РСДРП, там также активно привечали радикалов всех других направлений – анархистов, национал-сепаратистов, и т.д.Во время Крымской войны, когда Британия сумела объединить против России всю Европу, руководивший британской внешней политикой лорд Пальмерстон открыто строил планы по расчленению Российского государства и раздаче его земель соседям. В годы польского мятежа Лондон потребовал от Санкт-Петербурга предоставить Польше независимость, что по меркам политики того времени являлось чем-то немыслимым. Также имеются многочисленные свидетельства сотрудничества британских спецслужб с российскими террористами. Стоит отметить, что российско-британская "большая игра" в целом шла с преимуществом России: англичане не смогли закрепиться в Средней Азии, ставшей в итоге частью Российской империи. В 1907 году стороны заключили соглашение о разделе сфер влияния в регионе. Однако при этом российская внешняя политика становилась всё менее успешной – не в последнюю очередь потому, что российский правящий класс всё больше проникался теми идеями, которые распространялись с туманного Альбиона. К тому же, Российская империя всё время пыталась играть по правилам, а Британию правила не интересовали. К примеру, когда она вела крайне тяжёлую для себя англо-бурскую войну, Россия не стала в неё вмешиваться. А двумя годами позднее Лондон оказал самое активное содействие Японии, стремившейся вытеснить Россию с Дальнего Востока.В Первую мировую войну обе страны вступили в составе одной коалиции. Однако Британия, решившая сыграть в "управляемый хаос", до последнего убеждала Германию в том, что у Лондона нет никаких военных обязательств перед Россией и Францией. В итоге в Берлине решили, что британцы в войну не вступят – а иначе, возможно, никакого конфликта бы вообще не началось. Ну и, само собой, британская корона активно интриговала против своего ситуативного союзника: Лондон не устраивала необходимость делиться с Россией плодами будущей победы над Германией и Австро-Венгрией. Поэтому туманный Альбион одновременно решал две задачи: как продолжать воевать руками русских и как вычеркнуть Россию из числа держав-победителей.В британском посольстве в Санкт-Петербурге окормлялись все основные представители российской парламентской оппозиции, в то время как в Лондоне продолжали привечать российских радикалов. Лидер партии кадетов П.Н. Милюков, автор знаменитой речи "глупость или измена", кажется, вообще не вылезал из здания английского диппредставительства. Британский посол Бьюкенен открыто призывал Николая II отречься от престола. В итоге всё это закончилось крахом российской государственности и кровавой Гражданской войной, в ходе которой Британия отказалась помогать Белому движению, ограничившись грабительской интервенцией.Отдельного внимания заслуживает вопрос отношения Лондона с молодым советским государством. Официально Британия признала СССР только в 1924 году. Многие также вспоминают действия советской контрразведки, разоблачившей некую сеть, возглавляемую английским авантюристом Сиднеем Рейли. Вместе с тем, до сих пор подозрительно мало внимания обращается на вопрос, откуда у СССР в столь короткий срок появились чрезвычайно компетентные спецслужбы, начавшие эффективно действовать по всему миру. Так или иначе, в своих мемуарах знаменитый английский разведчик Джордж Хилл уверяет, что именно он помогал Льву Троцкому создавать советскую военную разведку. Из его трудов также становится ясно, что Британия располагала в СССР разветвлённой и весьма влиятельной агентурной сетью. Вообще, в советско-британских отношениях присутствует действительно много таинственных моментов, дающих обильную пищу для изысканий конспирологов всех мастей.Дальнейшее в общих чертах известно: во Второй мировой войне СССР и Британия вновь оказались на одной стороне, а знаменитая Фултонская речь Уинстона Черчилля положила начало многолетнему противостоянию СССР с западным миром, закончившееся в 1991 году. В то время между Москвой и Лондоном царила сущая идиллия, а Михаил Горбачёв с удовольствием выполнял пожелания Маргарет Тэтчер.Отношения Москвы и Лондона вновь обострились после того, как Российская Федерация начала осознавать собственные национальные интересы. Кроме того, Британия, лишившаяся своей колониальной империи, но при этом успешно выстроившая империю финансовую, сегодня явно не против вылезти из-за спины США и резко повысить свой внешнеполитический статус. И в который раз она пытается делать это за счёт противодействия России, которая, судя по всему, представляется ей слабым звеном среди ключевых мировых игроков. И центральным пунктом этого противодействия является Украина, хотя британские спецслужбы и связанные с ними фонды и НКО активно проявляют себя и в других регионах мира.По всей видимости, "большая игра" действительно продолжается. И России придётся постараться, чтобы противостояние с Британией не закончилось для неё так, как это случилось чуть более ста лет назад.

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эксклюзив, зарубежье, великобритания, россия (рф), украина