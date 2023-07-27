https://ukraina.ru/20230727/1048283469.html

Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликте

Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликте - 27.07.2023 Украина.ру

Тайное стало явным. Роль Британии и Ватикана в украинском конфликте

На сайте правительства Великобритании 26 июля была опубликована статья, посвященная усилиям этого государства по оказанию помощи ВСУ. В публикации утверждается, что роль Соединенного Королевства в данном отношении является ключевой.

2023-07-27T06:16

2023-07-27T06:16

2023-07-27T06:17

британия

оружие

украина

технологии

лаборатория

эксклюзив

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Особое место в этом деле занимает Лаборатория оборонной науки и техники (Dstl), которая использует "блестящие достижения британской оборонной науки — в партнерстве с британской оборонной промышленностью, оборонной разведкой и хитростью британских и украинских вооруженных сил — для своевременного предоставления возможностей для украинцев". Младший министр по делам вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что "сотни специалистов Dstl призваны поддержать Украину, в том числе в таких сферах, как технологии противодействия дронам и радиоэлектронной борьбе..."Как развитие украинское-британского военного сотрудничества может повлиять на ход российской специальной военной операции, рассказывают эксперты издания Украина.ру.По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, данная форма украинско-британской кооперации не может повлиять на результат СВО, но может замедлить ее ход.По словам эксперта, Великобритания, наряду с США и Германией, является главным спонсором киевского режима. Она передает Киеву не только технологии для подавления средств радиоэлектронной борьбы, но и сами беспилотники, в том числе надводные."По остроте антироссийских заявлений и по количеству поставок оружия Лондон может быть даже впереди Вашингтона и Берлина. Кроме того, британцы ведут интенсивные консультации с киевским режимом по линии спецслужб и советует ему, как организовывать разные провокации и подрывы, в том числе подрыв Крымского моста", - отметил Дандыкин.Эксперт добавил, что Великобритания первая поставила Киеву крылатые ракеты дальностью 250 км.При этом, продолжил Дандыкин, даже недоброжелатели признают, что российская система радиоэлектронной борьбы работает эффективнее западной."Мы воспринимаем появление какого-то нового оружия как данность и начинаем отрабатывать его до того, как оно поступит на Украину. Так, как это произошло с танками Leopard. Есть понимание, что всё это оружие может замедлить ход СВО, но не более того. Тем не менее, к провокациям, которые Киев устраивает с помощью этого оружия, нужно очень ответственно относиться, как на фронте, так и в глубоком тылу", - подытожил Василий Дандыкин.Политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив в интервью Украине.ру подчеркнул, что Великобритания особенно укрепила сотрудничество с киевским режимом в то время, как у власти в США находилась администрация Дональда Трампа, которая очень поверхностно относилась к внутриполитической ситуации на Украине."В это время у США не было даже посла в Киеве, был только поверенный в делах. Единственное, что Трампа интересовало – это расследование коррупции семейства Байденов на Украине. Этой ситуацией в конце 2020 года воспользовались британцы, особенно после известного полета Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака в Оман, где состоялось общение с британскими агентами из МИ-6", - рассказал Павлив.По словам эксперта, эту встречу организовал теневой украинский олигарх Виталий Гайдук – бывший совладелец концерна "Индустриальный союз Донбасса". После этой встречи последовал визит Зеленского в Лондон, где произошла встреча с главой МИ-6 Ричардом Муром, добавил Павлив."При этом встреча состоялась в офисе МИ-6, что уже само по себе является скандальным. Вплоть до нынешней зимы британцы играли ключевую роль в вопросах взаимодействия Киева с так называемым Содружеством пяти глаз, куда входят разведки США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Точкой входа для украинских спецслужб здесь были именно британцы. Они осуществили глубокое взаимодействие с ВСУ, с Главным управлением разведки минобороны, с СБУ, хотя там давно и плотно сидели американцы", - рассказал эксперт.О глубине взаимодействия британской и украинской разведок, по мнению Павлива, свидетельствует и то, что Зеленского по сей день охраняет британский спецназ."Даже несмотря на то, что на Украине их сейчас потеснили американцы, британцы глубоко инкорпорированы во все процессы, связанные с военной обстановкой в этой стране", - подчеркнул политтехнолог.По словам Павлива, позиция британцев отличается от позиции американцев тем, что они в данной паре выступают ястребами и заинтересованы в продолжении максимальной эскалации. Великобритания заинтересована в создании нового проекта так называемой Варшавской унии – "Речь Посполита 2.0", полагает эксперт."В эту унию в соответствии с их планами должны войти Польша, Литва, и то, что останется от Украины. Также большое содействие этому проекту оказывает Ватикан, который заинтересован в католическом ренессансе. Это и является подоплекой всех событий вокруг Украинской православной церкви. Католическая церковь на Украине, которая подчиняется Риму, намерена совершить аншлюс так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), получившей фейковый томос от патриарха Варфоломея", - заявил Павлив.Он добавил, что в настоящее время на Украине идет попытка поглотить и полностью уничтожить Украинскую православную церковь Московского патриархата, после чего в краткосрочной перспективе произойдет объединение ПЦУ и греко-католической церкви, а после этого вся территория Польши, Литвы и остатка Украины окажутся под Ватиканом."Это сценарий, в котором очень заинтересован Ватикан и посланник папы Франциска - Маттео Зуппи, который был в Москве, в Киеве, а недавно он отправился в Вашингтон, чтобы заниматься челночной дипломатией", - рассказал эксперт.При этом с точки зрения военной угрозы, которую Великобритания может представлять для России, она в разы меньше, чем та угроза, которая может исходить от США, полагает Павлив."С другой стороны, если брать в расчет традиции и силу британских спецслужб, их глубочайшее дипломатическое и разведывательное взаимодействие с Турцией, Пакистаном, Оманом, Казахстаном, они являются весьма опасным врагом. Повторяю, Великобритания, в отличие от США, заинтересована в декомпозиции России. Поэтому нужно предельно внимательно относиться к заявлениям британской стороны", - резюмировал Михаил Павлив.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

британия, оружие, украина, технологии, лаборатория, эксклюзив