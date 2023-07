https://ukraina.ru/20230720/1048145603.html

Выборы в США. Пока Трамп и Байден меряются проблемами, в гонку вступает третий кандидат

Нынешняя избирательная кампания в Америке по накалу страстей вряд ли может сравниться с предыдущими – противостояние настолько остро, что в ход пошли даже уголовные разбирательства, в которых фигурируют ключевые претенденты на выдвижение в президенты от обеих партий

Бывшего главу государства Дональда Трампа, уверенно лидирующего среди республиканцев, обвиняют самого, а влиянием нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена в бытность вице-президентом США в своих бизнес-интересах пользовался его младший сын Хантер.Третья попытка упрятать Трампа за решёткуТрамп уже проходит фигурантом по двум делам – о выплате в ходе президентской гонки 2016 года порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание о якобы имевшей место связи, а также о халатном обращении с секретными документами, которые политик не сдал после истечения полномочий, а забрал в свою резиденцию Мар-а-Лаго. Но в скором времени могут предъявить куда более серьёзные обвинения."Невменяемый Джек Смит, прокурор министерства юстиции Джо Байдена, отправил письмо, утверждая, что я являюсь целью расследования высокого жюри по 6 января (дела о штурме Капитолия в 2021 году в момент утверждения результатов президентских выборов – ред.), и дал мне 4 дня на дачу показаний высокому жюри, что почти всегда означает арест и обвинение", – сообщил сам бывший президент в социальной сети Truth Social.Полученное от Министерства юстиции США письмо носит предупредительный характер: оно информирует о готовящихся обвинениях и даёт возможность в установленный срок представить разъяснения властям. Как стало известно СМИ, в нём говорится о подозрении в сговоре с целью обмана США, давления на свидетелей и фальсификации их показаний.Как отмечает газета The Guardian, обвинения получателям подобных писем предъявляют часто, но не всегда.Однако бывший федеральный прокурор Питер Зейденберг предупреждает, что для того, чтобы обвинения не предъявили, человек должен назвать “чертовски вескую причину”, то есть шанс убедить присяжных отклонить обвинения всё же есть. Тем не менее, некоторые адвокаты советуют своим подзащитным просто не выступать перед Большим жюри – любое слово может быть использовано против них. К тому же любой человек имеет право не свидетельствовать против самого себя, да и что Трамп, на 100% уверенный в своей правоте, скажет против себя?“Согласно Конституции Соединённых Штатов, я имею право протестовать против выборов, которые, по моему полному убеждению, были сфальсифицированы и украдены, точно так же, как демократы сделали против меня в 2016 году, и многие другие делали на протяжении веков”, – вот что 45-й президент США написал 18 июля в свою защиту на странице в соцсети."Вообще попытки Дональда Трампа, что называется, разрушить американскую демократию – во всяком случае, про русских хакеров, которых, как выяснилось, не было, говорили именно так – об этом будет обвинение. Это гораздо более серьёзная вещь и с точки зрения обвинения гораздо более перспективная", – отмечает американист Дмитрий Дробницкий.Штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками президента-республиканца, не согласного с проигрышем на выборах, могут классифицировать как попытку удержать власть и препятствовать её передачи избранному президенту Байдену.Судя по вопросам, которые следователи задавали Джареду Кушнеру во время дачи показаний перед большим жюри в федеральном суде в Вашингтоне в июне, газета The New York Times приходит к выводу, что следствие пытаются установить, действовал ли Трамп с нечестным умыслом, стремясь остаться на президентском посту, в частности зятя бывшего главы государства, как и других свидетелей, спрашивали, признавал ли Трамп в личных разговорах свой проигрыш после оглашения результатов голосования. Кушнер считает, что его тесть действительно верит, что выборы в 2020 году были украдены, и его позиция по этому вопросу жёсткая. Но, например, директор службы по связям с общественностью Белого дома Алисса Фара Гриффин считает, что Трамп осознавал, что проиграл: в один из дней после выборов он задал ей вопрос: "Вы можете поверить, чтобы я проиграл Джо Байдену?". Если расследование придёт к выводу, что действия Трампа были заведомо основаны на лжи, это может подкрепить любое дело, которое решат возбудить против него, поясняет The New York Times.К тому же несколько чиновников администрации 45-го президента рассказали следователям, что подвергались давлению со стороны Трампа, требовавшего аннулировать результаты президентских выборов 2020 года.Ведёт это дело тот самый Джек Смит, который отправил письмо, и он же назначен спецпрокурором по делу о секретных документах, вывезенных из Белого дома в резиденцию Мар-а-Лаго. А Смит – это человек, имеющий опыт ведения политических дел: он работал в Гааге в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии.Трамп уверен, что все эти уголовные разбирательства имеют одну цель – помешать ему баллотироваться в президенты и вернуться ко власти."Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне, и я всё ещё продолжаю побеждать", – написал он в социальной сети Truth Social.И это действительно так: с каждым новым обвинением, вопреки ожиданиям недругов, позиции Трампа в предвыборной гонке только укрепляются. Он по-прежнему удерживает уверенное лидерство во внутрипартийной гонке, опережая своего ближайшего конкурента губернатора штата Флорида Рона Десантиса на 32,8% (53,7% против 20,9%), за последний месяц рейтинг Трампа вырос на 4%.Парадоксально, но Десантис, возможно, сам того не желая, вступился за бывшего (и, возможно, будущего) президента, своего главного соперника."Эта страна идёт по пути криминализации политических разногласий. И я думаю, что это неправильно. Я не думаю, что нам пойдёт на пользу, если президентские выборы сосредоточатся на том, что произошло 4 года назад в январе, поэтому я хочу сосредоточиться на том, что будет впереди. Я надеюсь, что ему не предъявят обвинения. Не думаю, что это будет на пользу стране", — заявил губернатор Флориды в эфире телеканала CNN.Как считает Дмитрий Дробницкий, популярность Трампа никуда не делась, многие люди просто осмелели и начали говорить "да, действительно подтасовали выборы в 2020 году", это уже перестало быть вещью, которую неприлично говорить в хорошем обществе. "Кроме всего прочего, сам Байден, сколько бы его ни прикрывали и ни говорили, что "святой человек, ну да, сын нагрешил", но всё равно не получается, значит, надо пугать людей. Эти две Америки не примиримы – одна из них другую должна отменить", - считает американист.Байдену тоже расслабляться нельзяОбъявление о работе над новым обвинением в адрес Трампа по случайному совпадению (читай – по тщательно продуманному плану) появилось за день до того, как в Конгрессе дали показания сотрудники налоговой службы, которые больше не могли терпеть, что их руководство препятствует проведению расследований в отношении сына президента страны Хантера Байдена.Старший агент управления уголовных расследований Службы внутренних доходов (главного ведомства США по сбору налогов) Гарри Шейпли, которого общественность уже знала по интервью телеканалу CBS, рассказал конгрессменам: "Расследование дела Хантера Байдена совершенно отличалось от всех других дел, которыми я занимался за 14 лет службы в налоговой. На каждом уровне принимались решения, которые помогали объекту нашего расследования, например, от нас скрывали содержимое ноутбука Хантера Байдена, не одобряли некоторые интервью и не давали проводить обыски. Уже в апреле 2020-го мы готовы были их провести, но их перенесли на ноябрь 2020-го, чтобы президентские выборы закончились, а потом обыски просто отменили".Им мешали с начальной стадии следствия: запрещали проводить опрос некоторых свидетелей, задавать неудобные вопросы, а те, что связаны с Джо Байденом и его бизнес интересах в делах сына, - тем более.Слова Шейпли о политическом давлении при расследовании налогового дела Хантера Байдена подтвердил и некий агент ФБР, который остаётся пока неизвестным.Имя второго информатора было засекречено до последнего момента, но на заседании Конгресса стало известно, что "агент Х" - это специальный агент Налоговой службы США Джозеф Зиглер, открытый гей и "демократ по убеждениям"."Я решился об этом рассказать, хотя понимаю, что рискую своей карьерой, репутацией и работой. Но никто не должен быть выше закона. Я был ведущим следователем по делу Хантера Байдена, и, как и мой коллега, я не понимаю, что случилось с этим расследованием", - заявил Зиглер.Он подтвердил председателю комитета Палаты представителей по надзору Джеймсу Комеру, что из иностранных источников Хантер и его бизнес-партнёры получили около $17 млн, из которых $7,3 млн выплатила украинская энергетическая компания Burisma, в состав совета директоров которой входил сын нынешнего президента, $3 млн – румынские бизнесмены, $1 млн – китайские. Деньги переводились семейству Байденов через подставные фирмы, причём как правило вскоре после визита в страну Джо Байдена, бывшего тогда вице-президентом США.Для дальнейшего расследования налоговых махинаций Зиглер рекомендовал назначить спецпрокурора по делу Хантера Байдена.Почему действующая администрация преследует Трампа, когда у самого Байдена рыльце в пушку? Республиканцы сдаваться не собираются. Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, одна из самых ярых сторонниц бывшего президента, пыталась докопаться до истины: действительно ли суммы, которые Хантер указывал как расходы своих компаний на гольф-клубы или услуги юристов, на самом деле он тратил на проституток. На заседании нижней палаты Конгресса она продемонстрировала коллегам фотографии сына президента и женщины, которую, по имеющейся информации, нанимал через свою юридическую фирму, предварительно предупредив, что эти снимки не предназначены для просмотра определёнными группами лиц.На скриншотах, сделанных с видеозаписей из ноутбука самого Хантера, он изображён обнажённым с работницами эскортной службы."Это не совсем то, что помощники-юристы обычно делают для своей фирмы", - отметила Марджори Тейлор Грин.Газета The Washington Post назвала эти фотографии изображениями "откровенно сексуального характера", которые вызвали "незамедлительные упреки" среди присутствующих в зале демократов.Как пишет издание Daily Beast, своими действиями конгрессвумен внесла в слушание хаос и превратила его в "цирк абсурда", демократы сочли её "проделку" неуместной."Республиканцы пытаются отвечать. Сейчас происходит то, что было непредставимо 7 лет назад точно, – они находятся в состоянии тотальной войны с Минюстом и ФБР. В юридическом комитете Палаты представителей, где большинство за республиканцами и руководит тоже республиканец, прошёл допрос директора ФБР Кристофера Рэя, его отчитывали как мальчишку", - сказал Дробницкий.Рей не согласился с утверждением, что дела Трампа и Байдена расследуют по-разному и что ФБР абсолютно предвзято настроено по отношению к республиканцам.Да, многим республиканцам Трамп, может, и не нравится, но они прекрасно понимают, что у них есть только одна возможность победить – это Трамп, говорит американист, поэтому однопартийцы и объединились в защиту бывшего президента, который жаждет взять реванш.Только вот многие американские избиратели не хотят повторения 2020 года. Если уже точно будет очевидно, что в схватке за Белый дом вновь сойдутся Трамп и Байден, то центристская группа No Labels пообещала выдвинуть своего кандидата в президенты. В качестве такового эксперты рассматривают сенатора-демократа от Западной Вирджинии Джо Манчина; бывшего сенатора (впоследствии ставшего независимым) Джо Либермана, на президентских выборах 2000 года баллотировавшийся в паре с демократом Альбертом Гором на пост вице-президента США, а на выборах-2008 поддержавший республиканца Джона Маккейна; бывшего посла США в РФ республиканца Джона Хантсмана."История американских выборов показала, что кандидат от третьей партии может и не победить, но сыграть значительную роль в определении того, кто из основных партийных кандидатов одержит верх. Если такой кандидат будет рассматриваться как левоцентрист, это может негативно сказаться на Джо Байдене. Если же кандидат будет правоцентристским, это отнимет голоса республиканцев у Трампа", — объяснил профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.Предсказать, как же вступление в гонку третьго скажется на каждом из президентов, переизбирающихся на второй срок (если, конечно, партии выдвинут именно их кандидатами), сложно. Сейчас многие опросы показывают, что Трамп и Байден идут абсолютно вровень, а в целом показатель по стране находится на уровне погрешности: преимущество Байдена над Трампом – 0,5%. Тем интереснее наблюдать за ходом предвыборной кампании в Соединённых Штатах.

