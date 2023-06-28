https://ukraina.ru/20230628/1047617503.html

Дмитрий Дробницкий: В США нет своего Лукашенко, поэтому Штаты тяжело переживут выборы 2024 года

Дмитрий Дробницкий: В США нет своего Лукашенко, поэтому Штаты тяжело переживут выборы 2024 года - 28.06.2023 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий: В США нет своего Лукашенко, поэтому Штаты тяжело переживут выборы 2024 года

Неконтролируемые беспорядки в разных точках США, перерастание холодной гражданской культурной войны в горячую фазу может иметь для них непредсказуемые... Украина.ру, 28.06.2023

2023-06-28T04:43

2023-06-28T04:43

2023-06-28T04:44

интервью

лукашенко

сша

россия (рф)

чвк "вагнер"

нато

украина

джо байден

дональд трамп

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Неконтролируемые беспорядки в разных точках США, перерастание холодной гражданской культурной войны в горячую фазу может иметь для них непредсказуемые последствия, считает американист, политолог-международник Дмитрий Дробницкий.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В американской прессе появились публикации, в которых утверждается, что разведслужбы США якобы знали о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", однако не стали открыто об этом заявлять, чтобы не помогать Москве.- Дмитрий Олегович, можно ли полагать, что это соответствует ли действительности?- В американском истеблишменте наблюдалась некоторая растерянность. Судя по всему, то ли нет плана на такое развитие событий, то ли он устарел. У разведки США есть родовая травма из-за распада СССР, когда им очень жёстко предъявляли в 1991 году, почему они не предупредили и теперь нет ни регламента, ни протокола для такого варианта развития событий.Тогда реален был страх потери контроля над ядерным оружием СССР. Сейчас есть ощущение, что такого страха не было, хотя несколько СМИ об этом написали. Заявить о том, что данные о мятеже имелись, разведка США была должна, но как было в реальности мы не знаем.- А если попробовать применить эту ситуацию к американским реалиям. Возможен ли сценарий военного мятежа в Штатах? К примеру, Национальная стрелковая ассоциация США сядет в пикапы и поедет колонной на Вашингтон, свергать администрацию.- Тут существенная разница. "Вагнер" - это большая частная армия с авиацией, ПВО, танками и всем прочим. А национальная стрелковая ассоциация – это группа охотников и сторонников вооруженной самозащиты. Да, там есть полуавтоматические винтовки, но это максимум.Возможный сценарий подобного рода событий американцы разыгрывают в фильмах и литературе. Это Национальная гвардия, которая вооружена помимо реактивной авиации, ядерного оружия и флота, у них есть все, что есть у обычной армии.Поэтому все страхи связаны с тем, что Национальная гвардия действует на уровне штата, лояльна и подчиняется губернаторам и такой сценарий может быть реализован в системе Национальной гвардии, на сторону, которой потом станут военнослужащие. За событиями такого рода в ядерных державах всегда наблюдают с опасением. Так было после развал Советского Союза, и из-за событий в Пакистане все дрожали.За развитием ситуации в США тоже следим с некоторой опаской. Неконтролируемые беспорядки в разных точках США, перерастание холодной гражданской культурной войны в горячую фазу тоже может дать непредсказуемые последствия. Выборы 2024 года -очевидная точка риска. Поэтому заранее говорю, что возможно такое развитие ситуации.- Сейчас, кстати, Киев прибегает к ядерному шантажу, угрожая терактом на Запорожской АЭС, который должна устроить Россия. Какой будет реакция Запада?- Запад слишком широкое понятие, в Вашингтоне есть люди, готовые это поддержать. Единого мнения даже в администрации Байдена ни по одному из существенных вопросов нет.Опасность от США на международной арене состоит в том, что единого мнения на сей счет нет. Кланы иной раз действуют самостоятельно. И пример с подрывом "Северных потоков" показывает, что одна группировка может принять решение в пику другим, не согласовывая с ними теракт на объектах критической инфраструктуры. И здесь то же самое может быть. Официально Вашингтон это не поддержит, но случись что – будут винить Россию.- А кто сейчас самый главный ястреб в Вашингтоне, кто готов нажать на кнопку и разнести весь мир?- Все самые большие ястребы в Вашингтоне абсолютно уверены, что Россия не решится на глобальный ответ. Те, кто понимают, что Россия решится ответить, стерев весь мир в труху, русские попадут в рай, а мы сдохнем, как раз занимают более реалистичную позицию. Не сказать, что более миролюбивая, но реалистичная. А вот ястребы абсолютно уверены, что даже кнопку нажимать не придется, надо давить и давить. Энтони Блинкен – человек, который постоянно об этом говорит.В общем, такие люди в Вашингтоне есть, и они уверены, что большой беды не будет. Например, в Стэнфорде разрабатывается теория, что ядерная война в Европе будет. Они прямо пишут, что война будет не глобальной, европейской. Ну и что? Был Чернобыль, была Фукусима, тут будет чуть побольше.- То есть американцы рассчитывают отсидеться за своей лужей в виде Атлантики и наблюдать за происходящим с поп-корном?- Американцы-то тут и ни причем… Пацаны из Оклахомы и не знают, что такие планы есть. Но даже в американском истеблишменте, подчеркну, никакого единства по этому вопросу нет. И те, кто уверен, что можно нажать на кнопку, считают, что глобального ответа от России ждать не стоит. Максимум - ядерная война в Европе. Но вот у кого в решающий момент окажется руководство войсками мы не знаем.- Канал CNN сообщил, что, оказывается, треть американцев не хотят видеть ни Байдена, ни Трампа в кресле президента. И каковы перспективы кандидатов на этот пост?- В таких случаях говорят банальность – нужны свежие лица. Но у усталости от Байдена и Трампа есть два фактора: первый – это старые лица в прямом и переносном смысле. Старые – это то, что примелькались, надоели, и реально биологически старые. Второй – это непрекращающийся медийный конфликт между этими двумя людьми.Второй фактор очень примитивный, воспринимается на обыденном уровне, что если убрать Байдена и Трампа, все наладится и все помирятся. Верующие протестанты обнимутся с трансгендерами и пойдут в светлое американское будущее. Но этого же не будет. Конфликт гораздо более системен, он проходит по всем городам и весям США, и логика его такова, что никакого примирения не будет. Поэтому убрать Байдена и Трампа и поставить примирительного кандидата – это wishful thinking, выдавать желаемое за действительное.И Байден, и Трамп олицетворяют этот конфликт. Появятся условные Кеннеди и Десантис точно так же будут друг друга колошматить. Хотя у Кеннеди нет шансов выиграть, но это свежий человек. И для политика, который говорит такие вещи, рейтинг чрезвычайно высок, даже до дебатов.- То есть даже успехи Роберта Кеннеди-младшего в фитнесс-зале, где он поднимает штангу и десятки раз отжимается, не помогут ему выиграть?- Вполне возможно, что у него будет расти рейтинг. О чем серьезно думают в Вашингтоне, это то, что если не появится серьезный кандидат от Демократической партии Байдену будет противостоять только Кеннеди. Кеннеди рискует набрать очень много процентов, за ним потянутся активисты, его надо будет мочить. А в отличие от Берни Сандерса, который оказался трусоват и системен, этот может не струсить. И тогда будут две гражданские войны: одна внутри Демпартии, другая всех со всеми. Америка тяжело переживет эти выборы. Даже если посадят и Байдена, и Трампа. И Лукашенко своего у них нет.- А как ситуация с ЧВК "Вагнер" отразится на саммите НАТО в Вильнюсе? Повлияет ли она на решения, которые будут там приняты?- Никакого особого решения не будет. Они все констатируют, что надо удвоить усилия на проработку сценариев на случай, если такое повторится. Наверняка, скажут, что появился новый тип опасности от России – внутренняя дестабилизация. Наверняка, и в Вашингтоне скажут, что сценарий дестабилизации является таким же опасным, как и расширение конфликта на юго-западном направлении.НАТО не надо рассматривать как организацию, которая принимает внутренние решения. Это бюрократическая структура, все войска подчинены Вашингтону. А бюрократия потихоньку пилит свои второстепенные бюджеты, собирается и голосует, как было решено до встречи.Но слова на саммите сказаны будут. Это будет очень по-вашингтонски: давайте рассмотрим и этот вызов тоже. Мозговые центры получат деньги на разработку сценариев. Движуха пойдет, кто-то на этом хоть что-то, но заработает.- Какая задача была у международной конференции в Копенгагене, которая прошла в обстановке секретности? Не готовят ли Украину к капитуляции?- Можно думать о том или ином способе предварительного завершения первой фазы конфликта на нашем юго-западном направлении только в том случае, если вашингтонские кланы между собой договорятся по этому вопросу или если один из кланов сомнет всех под себя и примет решение. Сейчас у каждого свой план.И в ситуации разобранного Вашингтона плана единственная вещь, в которой они могут соревноваться всерьез, - это как еще повысить градус напряженности.Другое дело, что могут появиться дополнительные факторы, пройдет месяц, и станет ясно, что технику всю сожгли, миллиарды все сожгли и ситуация никоим образом не изменилась. А если там еще наступление наших войск начнется? Это будет серьезным фактором для прорисовки новых сценариев.Очевидно, что никакой победы Киева добиваться не собирались, эти разговоры в пользу читателей "Нью-Йорк Таймс". А вот реально сдерживать Россию, чтобы это максимально портило имидж России, максимально напрягало ее экономику, мешало ее развитию, чтобы внутри России раскачалась ситуация, - это входит в планы. На это денег им не жалко, тем более они сами их печатают.А вот если это покатится не туда, нависнет угроза Афганистана. Если киевский режим будет валиться, все скажут, что это второй Афганистан, второй Кабул. Падать с самолетов, может, и не будут, но ситуация будет похожей.

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, лукашенко, сша, россия (рф), чвк "вагнер", нато, украина, джо байден, дональд трамп