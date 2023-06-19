"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52 - 19.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230619/1047355828.html
"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52
"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52 - 19.06.2023 Украина.ру
"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52
Российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по отрядам ВСУ, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive 19 июня
2023-06-19T11:28
2023-06-19T11:28
новости
зарубежье
сша
всу
потери всу
вс рф
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038721018_0:196:2500:1602_1920x0_80_0_0_153a7ff9b7ca337a8a5874baa98d56a4.jpg
Российский Ка-52 „Аллигатор“ — это двухместный разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Является тяжеловооружённым ударным вертолётом, предназначенным для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.Вертолёт может нести на себе несколько тон ракет и снарядов, а также оснащён автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, уточнил автор.Сучиу также отметил, что на некоторых моделях Ка-52 в носовой части установлена инфракрасная камера переднего обзора для наведения по целям.Сучиу подчеркнул, что ВС РФ хорошо используют „Аллигатора“, чтобы ослабить контрнаступление Украины.Также автор ссылается на сообщения о том, что российские Ка-52 уничтожили два украинских танка менее чем за полминуты, однако указывает, что информация не подтверждена.Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52 с ракетами „Вихрь“ на южно-донецком направлении.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
https://ukraina.ru/20230619/1047353663.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0e/1038721018_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_0e27c465697c7fe8a68cbc37ef5b0f0b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, сша, всу, потери всу, вс рф, ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
Новости, Зарубежье, США, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт)

"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52

11:28 19.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкУчения "Восток-2022"
Учения Восток-2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по отрядам ВСУ, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive 19 июня
Российский Ка-52 „Аллигатор“ — это двухместный разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Является тяжеловооружённым ударным вертолётом, предназначенным для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.
"Российский "Аллигатор" зарекомендовал себя как суперхищник", — говорится в материале.
Вертолёт может нести на себе несколько тон ракет и снарядов, а также оснащён автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, уточнил автор.
Сучиу также отметил, что на некоторых моделях Ка-52 в носовой части установлена инфракрасная камера переднего обзора для наведения по целям.
"Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается "настоящим хищником", которого следует опасаться на поле боя", — указал обозреватель.
Сучиу подчеркнул, что ВС РФ хорошо используют „Аллигатора“, чтобы ослабить контрнаступление Украины.
Также автор ссылается на сообщения о том, что российские Ка-52 уничтожили два украинских танка менее чем за полминуты, однако указывает, что информация не подтверждена.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52 с ракетами „Вихрь“ на южно-донецком направлении.
Сейчас на Украина.ру читают:
Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?
Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка
От нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
Меркава - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
09:32
Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июняИзраильские СМИ сообщили о возможном получении Украиной танков "Меркава". ВСУ нанесли удар по Валуйкам, что в Белгородской области
 
НовостиЗарубежьеСШАВСУпотери ВСУВС РФКа-52 "Аллигатор" (вертолёт)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:44Мировой суд оштрафовал популярную российскую компанию на крупную сумму
11:40ЕС введет "чрезвычайную меру" для снабжения производителей снарядов для ВСУ - СМИ
11:28"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52
11:00Косачев рассказал о хамстве Зеленского в общении с африканскими лидерами
10:42ФСБ пресекла теракты со стороны Украины против властей Запорожской области
10:00Украина разместила военные контингенты вдоль границы с Белоруссией — МИД РФ
09:32Израильские танки, удар по Валуйкам. Главное на Украине на утро 19 июня
09:22Президент ЮАР объяснил, как завершить конфликт на Украине
09:13"Когда Путин предупреждает – он выполняет": Ераносян о санитарной зоне и не только о ней
08:58Националисты обстреляли приграничный город в Белгородской области, пострадали люди
08:43Председатель Госдумы Володин призвал уехавших россиян вернуться
08:25Румынские пограничники задержали в горах заблудившихся солдат ВСУ
08:08ВСУ потеряли больше половины личного состава на Южнодонецком направлении
08:00Владимир Оскилко: история одного заговорщика
07:57Госдеп сообщил об откровенных переговорах Блинкена и главы МИД Китая
07:40В зоне подтоплений в Херсонской области проводят обеззараживание - власти
07:26Сальдо рассказал об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области
07:12Украина рассчитывает погасить часть госдолга замороженными активами России
06:17Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?
05:54Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов о проблемах возвращения гражданских лиц из украинского плена
Лента новостейМолния