https://ukraina.ru/20230619/1047355828.html
"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52
"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52 - 19.06.2023 Украина.ру
"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52
Российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по отрядам ВСУ, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive 19 июня
2023-06-19T11:28
2023-06-19T11:28
2023-06-19T11:28
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Российский Ка-52 „Аллигатор“ — это двухместный разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Является тяжеловооружённым ударным вертолётом, предназначенным для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.Вертолёт может нести на себе несколько тон ракет и снарядов, а также оснащён автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, уточнил автор.Сучиу также отметил, что на некоторых моделях Ка-52 в носовой части установлена инфракрасная камера переднего обзора для наведения по целям.Сучиу подчеркнул, что ВС РФ хорошо используют „Аллигатора“, чтобы ослабить контрнаступление Украины.Также автор ссылается на сообщения о том, что российские Ка-52 уничтожили два украинских танка менее чем за полминуты, однако указывает, что информация не подтверждена.Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52 с ракетами „Вихрь“ на южно-донецком направлении.Сейчас на Украина.ру читают:Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?Мы мировое сообщество, а не вы: кого поддержит АфрикаОт нацификации Украины — к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
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новости, зарубежье, сша, всу, потери всу, вс рф, ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
Новости, Зарубежье, США, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт)
"Настоящий хищник": в США оценили российский вертолёт Ка-52
Российский вертолёт Ка-52 "Аллигатор" успешно наносит удары по отрядам ВСУ, написал обозреватель Питер Сучиу в статье для 19FortyFive 19 июня
Российский Ка-52 „Аллигатор“ — это двухместный разведывательно-ударный вертолёт нового поколения. Является тяжеловооружённым ударным вертолётом, предназначенным для штурмовых атак, разведки и защиты важных военных объектов.
"Российский "Аллигатор" зарекомендовал себя как суперхищник", — говорится в материале.
Вертолёт может нести на себе несколько тон ракет и снарядов, а также оснащён автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, уточнил автор.
Сучиу также отметил, что на некоторых моделях Ка-52 в носовой части установлена инфракрасная камера переднего обзора для наведения по целям.
"Российские летчики приспосабливают свои охотничьи навыки, а "Аллигатор" по-прежнему остается "настоящим хищником", которого следует опасаться на поле боя", — указал обозреватель.
Сучиу подчеркнул, что ВС РФ хорошо используют „Аллигатора“, чтобы ослабить контрнаступление Украины.
Также автор ссылается на сообщения о том, что российские Ка-52 уничтожили два украинских танка менее чем за полминуты, однако указывает, что информация не подтверждена.
Ранее Минобороны РФ заявило об уничтожении бронетехники ВСУ вертолётами Ка-52 с ракетами „Вихрь“ на южно-донецком направлении.
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