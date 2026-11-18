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Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16

Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16 - 18.11.2026 Украина.ру

Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16

Португалия не планирует передавать Украине свои истребители F-16, поскольку они необходимы самой стране для защиты воздушного пространства и морских границ, заявил министр иностранных дел республики Паулу Ранжел на пресс-конференции

2026-11-18T18:04

2026-11-18T18:04

2026-11-18T18:05

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По словам главы внешнеполитического ведомства, португальские самолёты нужны для обеспечения безопасности страны — защиты воздушного пространства и акватории.Вместе с тем Португалия не исключает других вариантов военной помощи Украине. Власти страны готовы обсудить с Министерством обороны возможность обучения украинских пилотов управлению F-16, а также передачу необходимых боеприпасов.Ранее Зеленский заявил, что для укрепления воздушной обороны стране необходимо получить ещё 40 истребителей F-16.У Украины есть возможность использовать "Миражи" и F-16 в качестве истребителей, но это дорогое удовольствие, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. По его словам, даже если самолёт можно подготовить к вылету за полчаса, это не значит, что он может висеть в воздухе бесконечно. Подробнее – в материале "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на нашем сайте.

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новости, украина, португалия, россия, алексей анпилогов, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16