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Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16
Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16 - 18.11.2026 Украина.ру
Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16
Португалия не планирует передавать Украине свои истребители F-16, поскольку они необходимы самой стране для защиты воздушного пространства и морских границ, заявил министр иностранных дел республики Паулу Ранжел на пресс-конференции
2026-11-18T18:04
2026-11-18T18:04
2026-11-18T18:05
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По словам главы внешнеполитического ведомства, португальские самолёты нужны для обеспечения безопасности страны — защиты воздушного пространства и акватории.Вместе с тем Португалия не исключает других вариантов военной помощи Украине. Власти страны готовы обсудить с Министерством обороны возможность обучения украинских пилотов управлению F-16, а также передачу необходимых боеприпасов.Ранее Зеленский заявил, что для укрепления воздушной обороны стране необходимо получить ещё 40 истребителей F-16.У Украины есть возможность использовать "Миражи" и F-16 в качестве истребителей, но это дорогое удовольствие, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. По его словам, даже если самолёт можно подготовить к вылету за полчаса, это не значит, что он может висеть в воздухе бесконечно. Подробнее – в материале "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке" на нашем сайте.
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новости, украина, португалия, россия, алексей анпилогов, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16
Новости, Украина, Португалия, Россия, Алексей Анпилогов, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, F-16
Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16
18:04 18.11.2026 (обновлено: 18:05 18.11.2026)
Португалия не планирует передавать Украине свои истребители F-16, поскольку они необходимы самой стране для защиты воздушного пространства и морских границ, заявил министр иностранных дел республики Паулу Ранжел на пресс-конференции
По словам главы внешнеполитического ведомства, португальские самолёты нужны для обеспечения безопасности страны — защиты воздушного пространства и акватории.
Вместе с тем Португалия не исключает других вариантов военной помощи Украине. Власти страны готовы обсудить с Министерством обороны возможность обучения украинских пилотов управлению F-16, а также передачу необходимых боеприпасов.
Ранее Зеленский заявил, что для укрепления воздушной обороны стране необходимо получить ещё 40 истребителей F-16.
У Украины есть возможность использовать "Миражи" и F-16 в качестве истребителей, но это дорогое удовольствие, рассказал в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. По его словам, даже если самолёт можно подготовить к вылету за полчаса, это не значит, что он может висеть в воздухе бесконечно. Подробнее – в материале "Алексей Анпилогов: Россия нанесла такой удар по коммуникациям ВСУ, что их будут держать на голодном пайке"
на нашем сайте.