https://ukraina.ru/20230619/1047347221.html

От нацификации Украины - к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

От нацификации Украины - к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели" - 19.06.2023 Украина.ру

От нацификации Украины - к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"

Одной из центральных тем передачи "Вести недели" 18 июня 2023 года стал Петербургский международный экономический форум, а одной из важнейших тем для обсуждения на форуме — ход СВО на Украине и участие Запада в украинском конфликте.

2023-06-19T05:04

2023-06-19T05:04

2023-06-19T05:04

дмитрий киселев

пмэф

владимир путин

украина

эксклюзив

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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, что сам форум и участие в пленарной сессии президента Путина привлёк к себе огромное внимание в насыщенной событиями политической неделе."Это огромное событие, которое всегда интересно наблюдать изнутри… Каждый раз и сам пытаюсь не пропустить. Разумеется, ключевым событием по уже давно сложившейся традиции стало участие в пленарной сессии форума президента Путина. Его речь и живая дискуссия, в которой на этот раз возникало и много мировоззренческих вопросов", — говорит Дмитрий Киселев о ПМЭФ.Статус международного уже 26-й Экономический форум в Петербурге не потерял, несмотря на санкции. Внушительные делегации из Африки и Азии работали на площадке все 4 дня. Присутствовал премьер-министр Кубы, шейх эмирата Рас-эль-Хайма, член Верховного совета Объединенных Арабских Эмиратов. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмущался подрывом "Северного потока": "Разговор с Владимиром Путиным модератор беседы журналист и политолог Дмитрий Саймс сразу начинает с вопроса о ходе СВО. Так ожидаемое на Западе контрнаступление ВСУ очевидно проваливается. Не помогает и западная техника. При этом НАТО продолжает поставки и уже обсуждается передача истребителей."Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе "Леопарды". Они горят. Также будут гореть и Ф-16, сомнений нет. Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас. Это серьезная опасность дальнейшего втягивания НАТО в этот вооруженный конфликт", – заявил глава государства.На площадке ПМЭФ президент еще раз объясняет всему миру: боевые действия в зоне конфликта начались не в феврале 2022 года, а на 9 лет раньше, когда киевские власти решили, заручившись поддержкой западных стран, силой подавить стремление Донбасса и Новороссии к независимости от власти националистов.Атаки по российским территориям с помощью поставленных Западом ракеты и беспилотников и наведенные западными же разведками перелома в боевых действиях принести не могут."Это все попытка спровоцировать нас на ответные действия. Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов "Пэтриот", то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений. Их много, я потом вам скажу об этих соображениях. Не публично. Но такая возможность есть", – отметил Путин.Тем не менее, у России есть и другое — радикальное – решение, как прекратить обстрелы. "Если дальше эти атаки на наши прилегающие территории будут продолжаться, мы рассмотрим возможность создания санитарного кордона на украинской территории. Они должны просто понимать, к чему они это все ведут. Ответ всегда есть. Просто мы его часто даже не пиарим, но он чувствительный, этот ответ, и противник об этом знает", – заверил глава государства.Начало специальной военной операции, без сомнения, изменило всю политическую картину мира. И если Россия призывает к многополярности, то Запад снова и снова требует у других государств определиться, с кем они. И даже в условиях такой напряженной конфронтации Российская Федерация готова к диалогу.Также в Петербурге обсуждался план мирного урегулирования конфликта на Украине, который привезли лидеры и представители 7 африканских государств: ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских островов, Египта, Конго и Уганды."Мы твердо уверены в том, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и путем дипломатии", – заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса.Но тут у России есть что ответить. Еще в первые месяцы после начала спецоперации в Стамбуле прошли несколько раундов российско-украинских переговоров. Тогда были достигнуты результаты. Но под давлением Запада диалог был свернут."Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Он так и называется: "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины". Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг и президент Южно-Африканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложения. Они касаются и Вооруженных Сил, и других вещей. Все прописано – от единиц боевой техники до личного состава Вооруженных сил... Но после того, как мы отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории... Где гарантии того, что они и дальше не будут отказываться от каких-то других договоренностей? Но и в этих условиях мы никогда не отказывались от ведения переговоров. Отказалась украинская сторона, декрет даже издали. Чего же от нас хотят?" – сказал Владимир Путин.Дмитрий Киселев отмечает:Модератор дискуссии американо-российский политолог Дмитрий Саймс привел главный аргумент коллективного Запада: "Может быть, ни одно из ваших утверждений по поводу Украины не вызывает на коллективном Западе такого раздражения, как заявление о том, что в украинской политике большую роль играют нацистские силы и требуется денацификация. Вам в ответ говорят: о чем вы говорите, Зеленский – еврей. Так что вообще не вам говорить, что он на стороне нацистов. Как вы на это ответите?""У меня много друзей-евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей, это позор еврейского народа. И это не шутка, не ирония. Ведь на пьедестал почета героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост – это уничтожение 6 миллионов евреев. Полтора миллиона были уничтожены на Украине, прежде всего руками бандеровцев. Я не сомневался, что вы мне зададите вопросы подобного рода. Я читал показания одного урода из числа бандеровцев после войны, где он рассказывал о том, как повел на расстрел еврейскую семью. Без комка в горле читать невозможно. Мужчина, глава семейства, инвалид без одной руки. Жена его и двое детей. По-моему, 11 и 7 лет девочки. Они их взяли и повели расстреливать. Все понимали, что их ведут на расстрел. Мужчина обнял одной имевшейся у него рукой собаку и заплакал. Они увели и расстреляли детей. Полтора миллиона уничтожено евреев было. Я уже не говорю про русских, поляков. Как же это можно отрицать?! Мы все время говорим одно и то же. Бандера – антисемит, неонацист. Но как-то этого никто не хочет слышать в силу того, что Зеленский человек с еврейской кровью. Но он своими действиями прикрывает этих уродов неонацистов. Хорошо, Ленина скинули – это ваше дело, хотя он – основатель современной Украины. Но зачем же вы на этот пьедестал нацистов возводите?" – отметил Владимир Путин.Дмитрий Киселев обратил внимание, что в качестве видеоиллюстраций звериной сущности украинских нацистов были показаны материалы ВГТРК из программы "Вести недели" и из документальных фильмов Алексея Денисова."Форум буквально замер на этих кадрах", — говорит Киселев.Президент Путин после демонстрации видеоряда заметил: Характеристика киевского режима проста, считает Киселев. Там время от времени призывают убивать больше русских и россиян. Из последнего на этой неделе. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил: "Существует один план – максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте". Ранее в том же духе выказывался глава Главного управления разведки ВСУ генерал Кирилл Буданов, заметил ведущий. Он рассчитывает убивать крымчан миллионами, вздыхает, что будет много работы. Пока, правда, в планах некоторая заминка — по некоторым данным Буданов тяжело ранен в результате атаки российской ракеты на здание ГУР 29 мая и эвакуирован на лечение в Берлин."Ну, что здесь сказать? Когда-то в Германии нацистских преступников судили и выносили им суровые приговоры. А сейчас нацистских преступников в Берлине лечат и выхаживают. Некогда члены антигитлеровской коалиции американцы сегодня нацистских преступников пестуют, выращивают, финансируют, вооружают, обучают, а в случае чего и отправляют военным бортом на лечение в Берлин. Что это, если не нацификация самого Запада?", — подытожил Дмитрий Киселев.

https://ukraina.ru/20230613/1047143887.html

https://ukraina.ru/20230617/1047333824.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

дмитрий киселев, пмэф, владимир путин, украина, эксклюзив