https://ukraina.ru/20261118/putin-tramp-i-si-vstretilis-krym-obespechat-itogi-18-noyabrya-1084584081.html

Путин, Трамп и Си встретились, Крым обеспечат. Итоги 18 ноября

Путин, Трамп и Си встретились, Крым обеспечат. Итоги 18 ноября - 18.11.2026 Украина.ру

Путин, Трамп и Си встретились, Крым обеспечат. Итоги 18 ноября

Председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретились на торжественном приёме для гостей саммита АТЭС. В правительстве РФ рассказали об обеспечении Крыма

2026-11-18T18:00

2026-11-18T18:00

2026-11-18T18:00

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Лидеры Китая, России и США встретились на торжественном приёме для гостей саммита АТЭС. Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки и кратко пообщались "на ногах". Президент США поинтересовался у президента РФ, как у него дела. Путина и Трампа лично поприветствовал Си."На завтрашней встрече <...> мы обсудим меры по расширению взаимной открытости, изучим пути инновационного роста, расширим возможности практического сотрудничества в различных областях и будем содействовать реализации большего количества результатов", — заявил председатель КНР в открывающей речи.Приём был организован от имени главы КНР. Путин и Трамп расположились справа и слева от Си Цзиньпина и его супруги.По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на полях саммита президенты России и США смогут провести полноценный разговор.Как ожидается, во время разговора в трёхстороннем формате лидеры обсудят широкий спектр тем. По словам Ушакова, повестка ещё не согласована до конца, и лидеры могут поднять любые вопросы, касающиеся сотрудничества крупных держав и его влияния на международную обстановку. Ушаков отметил, что во время беседы вряд ли обойдётся без дискуссии по украинскому вопросу.Ранее, утром 18 ноября, Си и Путин встретились в рамках рабочего завтрака."Весьма символично, что сегодняшняя встреча – наша третья личная встреча с начала текущего года и 50-я по счёту с 2013 года, включая наши встречи личные и в формате видео-конференц-связи", – заявил председатель КНР на завтраке.Он напомнил, что в этом году исполняется 30 лет с момента установления китайско-российских отношений партнёрства и стратегического взаимодействия, а также 25 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве."Глядя в будущее, мы должны неуклонно и смело идти вперёд, постоянно раскрывать огромный потенциал двусторонних отношений, обогащать их содержание", – указал председатель КНР.По его словам, важно сохранять настрой на практическую работу, продолжать упорно трудиться, углублять многоплановое сотрудничество действенными шагами и твёрдо нести возложенную на себя ответственность крупных держав, способствовать формированию многополярного мира и демократизации международных отношений."Завтра мы с вами примем участие в 33-й неформальной встрече лидеров экономик АТЭС. Мы готовы с Россией и другими членами большой семьи АТР сообща трудиться над открытием широких перспектив и процветанием региона, рука об руку построить азиатско-тихоокеанское сообщество", – сообщил китайский лидер.Путин поблагодарил Си."Искренне рад встретиться с Вами в Шэньчжэне. Думаю, не случайно Вы выбрали местом встречи представительных делегаций зоны АТЭС именно здесь, в этом быстроразвивающемся, таком красивом месте, которое, безусловно, является символом процветания Китая", – указал он.Вспомнил президент России и о прошлом Шэньчжэня, где "совсем недавно" проживало "не такое большое количество людей"."Теперь это один из крупнейших мегаполисов и с таким бурным развитием. Мы Вас с этим просто поздравляем. Хороший пример для подражания", – подчеркнул президент России.Он также отметил, что на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 36% населения планеты, 50% международной торговли и 60 процентов мирового валового внутреннего продукта."И у нас общая цель – обеспечение мира и процветания в АТР. Будем работать, как вы сами любите говорить, спина к спине на благо народов России и Китайской Народной Республики. В этом году мы действительно провели ряд продуктивных встреч и в Пекине в мае, в Бишкеке, затем побеседовали в Нью-Дели. У нас хороший график. Действительно, работа идёт по восходящей на основе подписанного четверть века назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", – подчеркнул Путин.Он поздравил своего китайского коллегу с успешным проведением Пятого Пленума ЦК Компартии Китая 20-го созыва, который задал вектор развития Китайской Народной Республики на перспективу."Товарооборот между нашими странами несколько лет подряд существенно превышал отметку в 200 миллиардов. Это цель, которую мы не так давно ставили перед собой. И, судя по всему, в этом году она будет не только продемонстрирована ещё раз, но, больше того, покажет хорошую динамику роста нашего товарооборота", – указал Путин.По его словам, не может не радовать и "предметный диалог в научно-исследовательской, инновационной областях". Также развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, чему способствует практика безвизового режима, введённого по Вашей инициативе. Так, турпоток между странами увеличился сразу на 43%."Перекрёстные годы дают о себе знать и хорошо себя зарекомендовали. Этот перекрёстный Год образования, 2026–2027, официальный старт которому мы с вами дали в Пекине в мае этого года. Здесь, в Шэньчжэне, расположен российско-китайский Совместный университет, созданный по нашей договорённости 10 лет назад на базе МГУ и Пекинского политехнического университета", – также заявил Путин.Он упомянул и о культурных проект, например, об открывшихся на прошлой неделе в Шэньчжэне "Московских сезонах", что вызвало немалый интерес у жителей города."Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе. В непростой геополитической ситуации придерживаемся конструктивных подходов по формированию более справедливого многополярного мироустройства", – подытожил президент России.Путин также подчеркнул, что рад быть с Шэнчжэне среди друзей.Обеспечение КрымаВице-премьер-министр Андрей Никитин заявил, что правительство принимает меры для обеспечения Крыма и прилегающих регионов необходимыми поставками после повреждения Крымского моста."Принимаются все меры по обеспечению достаточной и надежной логистики для жителей Крыма. <...> Люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты", — заявил он в кулуарах форума "Транспорт России".До этого Никитин сообщал, что в России есть все технологии для восстановления Крымского моста в сжатые сроки."Россия имеет все необходимые технологии и компетенции для восстановления Крымского моста в сжатые сроки", — указывал он.Никитин также заявил, что российская транспортная система обладает высоким запасом прочности. А вопрос восстановления моста находится на контроле правительства, которое вместе с регионами выстраивает альтернативные пути и перераспределяет потоки движения. Для этого задействованы паромная переправа и сухопутный маршрут.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Крымский мост будет восстановлен и станет "ещё лучше прежнего". Также Песков сообщил, что вице-премьер-министр Марат Хуснуллин доложил президенту Путину о ситуации с мостом.Утром во вторник, 17 ноября, Минтранс сообщил о временном закрытии Крымского моста. Его конструкция получила повреждения из-за ударов ВСУ в ночь на 16 и 17 сентября. По предварительным данным, пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. К вечеру того же дня железнодорожное движение по мосту полностью возобновили.Подробнее о встрече в Шэньчжэне в статье Ростислава Ищенко "Трёхсторонняя встреча в Шэньчжэне: Украиной с Европой отвечают, как умеют".

https://ukraina.ru/20261118/pokrovskiy-vysmeyal-udary-po-krymskomu-mostu-i-vzyalsya-uchit-rossiyskikh-pevtsov-1084582236.html

https://ukraina.ru/20261118/evropa-styagivaet-voennykh-na-ukrainu-a-vsu-byut-po-krymskomu-mostu-chem-otvetit-rossiya---ischenko-1084581820.html

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Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, россия, китай, атэс, минтранс, вооруженные силы украины