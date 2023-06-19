https://ukraina.ru/20230619/1047349076.html

Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?

Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты? - 19.06.2023 Украина.ру

Где Буданов? Где Залужный? Или хотя бы их дубликаты?

Жив ли глава ГУР МО, "главный разведчик" Украины Кирилл Буданов? Или уже покинул этот мир?

2023-06-19T06:17

2023-06-19T06:17

2023-06-19T07:38

эксклюзив

украина

кирилл буданов

валерий залужный

владимир зеленский

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О его уходе сообщил бывший народный депутат Украины Илья Кива: «Умер, не приходя в сознание».Информация получена якобы из украинского посольства в Германии. Но Украина будет, по словам Ильи Кивы, «скрывать этот факт столько, сколько возможно».Больше это сообщение никто не подтвердил, ни Украина, ни Германия. Но отсутствие Буданова было замечено уже давно. Как и отсутствие генерала Залужного, главнокомандующего ВСУ.Где же они?По поводу Залужного на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сказал:— Мне кажется, я знаю. Но вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей.«Скоро все всё увидят»Залужного никто не видел в его обычном виде, публично, с 9 мая, Буданова — с 29 мая.Как раз только Буданов успел записать зловещее обращение после групповых ракетных ударов армии России по аэродромам и командным пунктам 29 мая: «Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят».И после этого его самого никто на публике не видел. Кроме якобы работников собственной пресс-службы и президента Зеленского.Но Зеленский, впрочем, и с Залужным регулярно общается. С 9 мая, говорит, неоднократно встречались.Правда, Залужный хотя бы присутствовал на нескольких странных фото и видео длиной в десять секунд. Что позволяет сделать предположение о том, что он всё-таки жив. Хотя, кажется, недееспособен.А где же Буданов?Буданов был ранен?Основная версия: ранен при ракетном ударе.Возможно, видный бандеровский начальник был поражен ударом русской ракеты, попавшей в здание ГУР МО Украины на острове Рыбальском в Киеве 29 мая.Но как замечает довольно информированный канал «Грей зона», Буданов не появлялся в этом здании с начала СВО. Опасался за свою жизнь. Там вообще остались только технические и шифровальные службы.Но возможно, он был ранен при другом ударе, по реальным «штабам»?Информацию об этом Украина скрывает и всячески пытается «нагнать туман».Его подчинённые из ГУР рапортуют: «У Буданова хороший аппетит, прекрасное здоровье и отличные дела».Зеленский сообщает, что Буданов только что «принял участие в заседании военного кабинета». С Залужным вместе, как всегда теперь у Зеленского.Президент где-то встречается с их голограммами, что ли?А сам Буданов где? Почему не выходит в эфир? Не даёт интервью? Не опровергает поклёпы?Появилось только одно короткое видео, где Буданов сначала глубокомысленно молчит, почему-то на фоне японского флага. Потом криво усмехается, и появляется надпись: «планы любят тишину».Так а раньше-то чего каждый день видео записывал?Они оба с Залужным любили появиться в видеоформате. Позировали, давали интервью. Залужный мужественно расправлял плечи. Буданов, наоборот, любил загадочно приложить палец к губам.И вот уже много дней — очень странная тишина.А кто вообще такой Кирилл Буданов, который стал генералом в 35 лет?Сейчас Буданову 37, он работал на различных должностях в армии и разведке и ничем не прославился, до того как его назначили на пост главы ГУР.Но за последние полтора года все мы неоднократно слышали о Буданове и работе его ведомства.Украинский Отто СкорцениБуданова назвал «главным террористом современного мира, украинским Отто Скорцени» политолог Сергей Марков.Это скорее своеобразная насмешка, а не комплимент для Буданова.На самом деле, все понимают, что за спиной Буданова «торчат уши» нескольких мировых разведок и спецслужб.А в реальности в Киеве говорили о том, что Буданова на должность поставил глава Администрации президента Украины Андрей Ермак, потому что Буданов «ни во что не вмешивается и никому не мешает».Его характеристика после окончания военного училища (опять же, по слухам, но очень похоже на то) включала такие описания: «обидчив, злопамятен, психологически неустойчив». Самое ценное качество Буданова для руководства Украины — он легкоуправляемый человек.Самое главное, чем он занимался на посту главы разведки, по его же словам — «сближение украинской разведки с НАТО».Диверсии и теракты БудановаТем не менее он полностью отвечает за теракты, к которым имеет отношение его служба.Буданов фактически признавался в том, что он исполнитель взрыва Крымского моста, а также захода украинских ДРГ в Белгородскую и Брянскую области.Он обвиняется в организации терактов и убийстве Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, в покушении на Захара Прилепина.Про крымчан мнение высказывал, грозил «физическим уничтожением».Вместе с журналистом они обсуждали, что делать с людьми в Крыму, когда он станет украинским (в мечтах Буданова):— В Крыму три миллиона не очень лояльных людей, что с ними делать?— Справедливая ответственность, то есть физическое уничтожение, — ответствовал Буданов.Были и сообщения о том, что Буданов находился в Херсоне за сутки до подрыва дамбы Каховской ГЭС. В компании иностранных наемников и украинских высших чинов разведки.Возможно, это сообщение (как обычно в последнее время, без фото и видео) — то же самое, что рассказ о Залужном, который якобы взрывал «Северный поток».Кого-то же надо будет обвинить в подрыве Каховской ГЭС. Буданов подходит вполне.На заседании украинского Совета Безопасности по поводу катастрофы на Каховской ГЭС Буданова не было. Там присутствовал его заместитель.Да, очень удобно будет переложить вину за взрыв «потоков» на Залужного, а за Каховскую ГЭС — на Буданова. Ловко придумано!В этом нет ничего необычного. Наоборот, это обычная практика спецслужб запада.Судьба предателяСудьба Буданова напоминает судьбу одного предателя, тоже «человека-ширмы». Того, кто выдал из Сербии Слободана Милошевича. Зоран Джинджич.В молодости Джинджич был «мальчиком по вызову» в Германии. Потом был завербован, его стали продвигать в политике. Стал мэром Белграда, премьер-министром. Его «звездный час» — арест Милошевича.Хотя руководил арестом на самом деле американский посол в Белграде Уильям Монтгомери. А Джинджич был только «говорящей головой», он повторял приказы, которые исходили из реального центра принятия решений.Закончил Зоран Джинджич очень плохо. Был публично и показательно расстрелян в холле отеля Белграда среди бела дня, через два года после того, как он тайно вывез Милошевича из Белграда. По крайней мере руководил официально этой операцией.Джинджич был агентом БНД, германской секретной службы и много кого ещё.Своей фигурой он прикрывал действия американского посла.Так же, как сегодня Буданов, своей фигурой прикрывает действия зарубежных разведок.А потом, в один далеко не прекрасный для «человека-ширмы» момент, кто-то из его покровителей решает, что более выгодно уже не оставлять его в живых.На Украине уже давно не принимается никаких самостоятельных решений. Поэтому имеет смысл задуматься: разведке или управляющему Украиной от какой страны выгодно скрывать реальное положение Залужного и Буданова?В режиме «миража»И всё-таки есть очень странные детали в этом деле.Зачем украинских военачальников показывают в таких странных видео?Технология дипфейка сегодня невероятная, люди неотличимы от реальных. Можно было бы заставить «Буданова» сказать целую речь, а не покачиваться на стуле с глуповатой усмешкой. Можно было бы Залужного не только посадить, но и заставить ходить, говорить.Есть и значительно более простые и дешёвые способы.Двойники, грим, обработка и монтаж старых видео.Ничего этого не сделано, и ничего нет, кроме беспомощных и странных видео длиной в несколько десятков секунд.Когда-нибудь мы узнаем ответы на эти вопросы.В любом случае два видных бандеровца, кажется, «перешли в режим миража».И этот их конец, наступил он уже или ещё не окончательно, вполне закономерен.Настигла ли их ракета или их сочли «отработанным материалом», не так уж важно.Другие «люди-ширмы» будут выдвинуты вперёд, прикрывая собой группы офицеров НАТО и разведок западных стран — настоящих организаторов войн, диверсий и терактов по всему миру.

https://ukraina.ru/20230615/1047275742.html

https://ukraina.ru/20230616/1047282905.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, кирилл буданов, валерий залужный, владимир зеленский