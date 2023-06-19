Мы – мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка - 19.06.2023 Украина.ру
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Мы – мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка
Мы – мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка - 19.06.2023 Украина.ру
Мы – мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка
Встречей с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершилось европейское турне лидеров африканский стран, которые презентовали собственный план мира. Встреча с Владимиром Зеленским предшествовала визиту в Россию. О чем в итоге договорились и каковы перспективы африканского плана урегулирования конфликта – проанализировали эксперты в своих соцсетях.
2023-06-19T05:06
2023-06-19T05:06
эксклюзив
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Политик Олег ЦаревПосле визита делегации африканских стран в Киев стали известны детали африканского мирного плана. Президент ЮАР Рамафоса объявил о 10 его пунктах, среди которых очевидные моменты о необходимости деэскалации с обеих сторон, о скорейших переговорах и соответствии Уставу ООН. Интересно, что Африка предлагает обеспечение гарантий безопасности для всех стран, а не только для "жертвы" Украины. По этому пункту найти стыковой вариант сложнее, чем по всем предыдущим. Хитрые африканцы включили в план и два своих пункта — об обеспечении движения зерновых и удобрений обеих стран и о более тесном взаимодействии со странами Африки. Зеленский уже заявил, что не понимает логику лидеров африканских стран, которые поехали в Россию для переговоров. Тем временем делегация проводит встречу с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В ходе встречи Владимир Путин показал подписанный договор с Украиной, который привел к отводу войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Документ включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности, вплоть до количества вооружённых сил, до боевой техники, личного состава. После отвода войск из-под Киева украинские власти по приказу Вашингтона "выкинули этот договор на свалку истории".Политолог Алексей ДзермантВ целом возникает стойкое ощущение, что Россию как бы "принуждают" вести эту экзистенциальную битву. И все попытки договориться пресекаются. Стамбульские соглашения – срыв, Северный поток – взрыв и т.д. Мол, возврата не будет. Кто принуждает? Тут большое поле для спекуляций всевозможным конспирологам. Но по нашей информации более-менее достоверно известно, что срыв Стамбула был совершен руками британцев и поляков, убедивших украинцев в необходимости дальнейшего сопротивления и обещавших масштабную помощь Запада на это.Журналист Кирилл ШуликаАфриканский мирный план, понятное дело, сторонами не принят. Как и китайский, бразильский и какой угодно. И никакой не будет принят, пока у сторон есть военные резервы. Очевидно и то, что никаких прямых переговоров между Россией и Украиной не будет, будут посредники. Но в нынешней ситуации и это невозможно. Польза от таких мирных планов такова, что все равно придется договариваться. И в результате договоренностей недовольны будут обе стороны. Да и не факт, что вообще кто-то будет доволен. Пока же стороны пытаются получить максимум и главные встречи на тему конфликта на Украине идут с производителями оружия.Политолог Юрий БаранчикПонятно, что мирный план африканских стран ни о чем. Снова за все хорошее против всего плохого. И его реализация, не дай Бог, это вариант раздела Украины в варианте между Северной и Южной Кореей. Поэтому надо смотреть не на содержание, а на форму. Китай, Бразилия (Южная Америка), Африка... Москва медленно, но упорно сбивает коалицию, посмотрев на которую, можно будет сказать Западу - а кого вы представляете, кроме своих, условно, 10 стран? За нами 150, мы представляем мировое сообщество, а не вы.Политолог Сергей МарковГлавная мировая новость это конечно африканская мирная инициатива. Весь мир хочет прекращения войны на Украине. И весь мир гадает, почему нельзя прекратить военные действия простым образом, как в десятках других конфликтах? Этапы просты.1. Прекратить огонь.2. Нейтральная зона.3. Ввод миротворцев ООН.4. Автономия конфликтных регионов под патронажем ООН. 5. Референдум в конфликтных регионах под патронажем ООН. Почему нельзя так остановить войну на Украине? 1. Потому что нет конфликта России и Украины. Есть США, которые хотят чтобы вечно продолжалась война их украинского марионеточного режима и России. И США запрещают мир.2. Украинская власть имеет приказ от США - подписывать все, что выгодно, но не выполнять никаких договоров с Россией. Нарушать все.3. США и ЕС прекрасно знают, что в Крыму, Донецке, Луганске, и в Запорожье, Харькове, Одессе, Днепре живут русские люди и на свободном референдуме они проголосуют за то, чтобы быть в России. Поэтому США и ЕС никогда не допустят честного референдума.4. Поэтому договор с Украиной не имеет смысла.Политолог Александр НосовичЕдинственный и моментально считываемый смысл турне африканских лидеров по Европе, увенчанного встречей с Путиным в Петербурге - это пересмотр зерновой сделки в таком виде, чтобы зерно по ней реально шло в страны Африки, как предполагалось, а не на Запад, как получилось. Судя по скандалам, сопровождавшим это турне в Польше и на Украине, договориться не получилось. Судя по встрече с Путиным и словам Пескова об обреченности зерновой сделки, Россия будет поставлять в Африку продовольствие самостоятельно. Без Запада, без Европы и без УкраиныУкраинский политический аналитик Михаил ЧаплыгаДокладываю... Африканская делегация состояла из: - лояльных РФ, лояльных Украине и нейтральных...По итогу бубнов, тревог и стандартной туристической программы... С вечерним опускаловом во время совместной конфы и некоторыми "конфузами" относительно "тревог" (по итогу решили заявить, что все ок и все было), которые насторожили ФРГ, что должна ракеты для ПВО... Делегация не без приключений добралась в РФ...Приключения устроили гостеприимные поляки, что арестовали борт Президента ЮАР... в рамках озонирования воздуха взаимоотношений ЕС (к которому РП питает репарационные симпатии) и глобального Юга...После ВСЕГО... товарищи приехали в РФ и некоторые из них просят личной аудиенции у Путина...Мнением о происходившем товарищи естественно поделятся с Бразилией, которую как представителя глобального Юга мы хотим видеть на саммите мира...Объективной информации добавит МинОбороны Китая, что любезно предоставит данные ФРГ и Глобальному Югу...За сим данную серию наших отношений с Африкой и Глобальным Югом считаю ЗАКРЫТОЙ. Что привозила Африка? 10 пунктов... Читал... Минск-3, но в красивой упаковке с предложением покупать плоды нашей "аграрии"... при условии что мы не будем мешать РФ.Глобальный Юг... вычеркиваем... Пусть Макарон теперь на правах голого туриста лезет на саммит БРИКСа... Китай ему в помощь... Но Макарон не дурак... он понимает, что это нужно для Франции... и плевать на унижения...Ах да... Африка...Помнитсо благодаря КОЛОНИЯМ Африки мы узнали, что Франция наконец-то смогла позволить себе мыться и кушать... Был такой себе Алжир...Алжир (на форуме в РФ): "Я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира, как и Алжира. Мы любим всех, кроме тех, кто питает к нам вражду", – обратился Теббун к Путину.Он также добавил, что Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к организации БРИКС... А что там с колониями ФРГ, Голландии и других? Что Мали и Сахара... как там Сахара? Макарон... нада ехать... Итого... ИЮЛЬ. Точка бифуркации...
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Виктория Титова
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Виктория Титова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив
Эксклюзив

Мы – мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка

05:06 19.06.2023
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
Президент РФ В. Путин принял лидеров ряда африканских государств
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Встречей с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге завершилось европейское турне лидеров африканский стран, которые презентовали собственный план мира. Встреча с Владимиром Зеленским предшествовала визиту в Россию. О чем в итоге договорились и каковы перспективы африканского плана урегулирования конфликта – проанализировали эксперты в своих соцсетях.
Политик Олег Царев
После визита делегации африканских стран в Киев стали известны детали африканского мирного плана. Президент ЮАР Рамафоса объявил о 10 его пунктах, среди которых очевидные моменты о необходимости деэскалации с обеих сторон, о скорейших переговорах и соответствии Уставу ООН.
Интересно, что Африка предлагает обеспечение гарантий безопасности для всех стран, а не только для "жертвы" Украины. По этому пункту найти стыковой вариант сложнее, чем по всем предыдущим. Хитрые африканцы включили в план и два своих пункта — об обеспечении движения зерновых и удобрений обеих стран и о более тесном взаимодействии со странами Африки.
Зеленский уже заявил, что не понимает логику лидеров африканских стран, которые поехали в Россию для переговоров. Тем временем делегация проводит встречу с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. В ходе встречи Владимир Путин показал подписанный договор с Украиной, который привел к отводу войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Документ включал положения о нейтралитете и гарантиях безопасности, вплоть до количества вооружённых сил, до боевой техники, личного состава. После отвода войск из-под Киева украинские власти по приказу Вашингтона "выкинули этот договор на свалку истории".
Политолог Алексей Дзермант
В целом возникает стойкое ощущение, что Россию как бы "принуждают" вести эту экзистенциальную битву. И все попытки договориться пресекаются. Стамбульские соглашения – срыв, Северный поток – взрыв и т.д. Мол, возврата не будет. Кто принуждает? Тут большое поле для спекуляций всевозможным конспирологам. Но по нашей информации более-менее достоверно известно, что срыв Стамбула был совершен руками британцев и поляков, убедивших украинцев в необходимости дальнейшего сопротивления и обещавших масштабную помощь Запада на это.
Журналист Кирилл Шулика
Африканский мирный план, понятное дело, сторонами не принят. Как и китайский, бразильский и какой угодно. И никакой не будет принят, пока у сторон есть военные резервы. Очевидно и то, что никаких прямых переговоров между Россией и Украиной не будет, будут посредники. Но в нынешней ситуации и это невозможно.
Польза от таких мирных планов такова, что все равно придется договариваться. И в результате договоренностей недовольны будут обе стороны. Да и не факт, что вообще кто-то будет доволен. Пока же стороны пытаются получить максимум и главные встречи на тему конфликта на Украине идут с производителями оружия.
Политолог Юрий Баранчик
Понятно, что мирный план африканских стран ни о чем. Снова за все хорошее против всего плохого. И его реализация, не дай Бог, это вариант раздела Украины в варианте между Северной и Южной Кореей. Поэтому надо смотреть не на содержание, а на форму. Китай, Бразилия (Южная Америка), Африка... Москва медленно, но упорно сбивает коалицию, посмотрев на которую, можно будет сказать Западу - а кого вы представляете, кроме своих, условно, 10 стран? За нами 150, мы представляем мировое сообщество, а не вы.
Политолог Сергей Марков
Главная мировая новость это конечно африканская мирная инициатива. Весь мир хочет прекращения войны на Украине. И весь мир гадает, почему нельзя прекратить военные действия простым образом, как в десятках других конфликтах? Этапы просты.
1. Прекратить огонь.
2. Нейтральная зона.
3. Ввод миротворцев ООН.
4. Автономия конфликтных регионов под патронажем ООН.
5. Референдум в конфликтных регионах под патронажем ООН.
Почему нельзя так остановить войну на Украине?
1. Потому что нет конфликта России и Украины. Есть США, которые хотят чтобы вечно продолжалась война их украинского марионеточного режима и России. И США запрещают мир.
2. Украинская власть имеет приказ от США - подписывать все, что выгодно, но не выполнять никаких договоров с Россией. Нарушать все.
3. США и ЕС прекрасно знают, что в Крыму, Донецке, Луганске, и в Запорожье, Харькове, Одессе, Днепре живут русские люди и на свободном референдуме они проголосуют за то, чтобы быть в России. Поэтому США и ЕС никогда не допустят честного референдума.
4. Поэтому договор с Украиной не имеет смысла.
Политолог Александр Носович
Единственный и моментально считываемый смысл турне африканских лидеров по Европе, увенчанного встречей с Путиным в Петербурге - это пересмотр зерновой сделки в таком виде, чтобы зерно по ней реально шло в страны Африки, как предполагалось, а не на Запад, как получилось. Судя по скандалам, сопровождавшим это турне в Польше и на Украине, договориться не получилось. Судя по встрече с Путиным и словам Пескова об обреченности зерновой сделки, Россия будет поставлять в Африку продовольствие самостоятельно. Без Запада, без Европы и без Украины
Украинский политический аналитик Михаил Чаплыга
Докладываю...
Африканская делегация состояла из:
- лояльных РФ, лояльных Украине и нейтральных...
По итогу бубнов, тревог и стандартной туристической программы... С вечерним опускаловом во время совместной конфы и некоторыми "конфузами" относительно "тревог" (по итогу решили заявить, что все ок и все было), которые насторожили ФРГ, что должна ракеты для ПВО...
Делегация не без приключений добралась в РФ...
Приключения устроили гостеприимные поляки, что арестовали борт Президента ЮАР... в рамках озонирования воздуха взаимоотношений ЕС (к которому РП питает репарационные симпатии) и глобального Юга...
После ВСЕГО... товарищи приехали в РФ и некоторые из них просят личной аудиенции у Путина...
Мнением о происходившем товарищи естественно поделятся с Бразилией, которую как представителя глобального Юга мы хотим видеть на саммите мира...
Объективной информации добавит МинОбороны Китая, что любезно предоставит данные ФРГ и Глобальному Югу...
За сим данную серию наших отношений с Африкой и Глобальным Югом считаю ЗАКРЫТОЙ.
Что привозила Африка? 10 пунктов... Читал... Минск-3, но в красивой упаковке с предложением покупать плоды нашей "аграрии"... при условии что мы не будем мешать РФ.

Глобальный Юг... вычеркиваем... Пусть Макарон теперь на правах голого туриста лезет на саммит БРИКСа... Китай ему в помощь... Но Макарон не дурак... он понимает, что это нужно для Франции... и плевать на унижения...
Ах да... Африка...
Помнитсо благодаря КОЛОНИЯМ Африки мы узнали, что Франция наконец-то смогла позволить себе мыться и кушать... Был такой себе Алжир...
Алжир (на форуме в РФ): "Я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира, как и Алжира. Мы любим всех, кроме тех, кто питает к нам вражду", – обратился Теббун к Путину.
Он также добавил, что Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к организации БРИКС... А что там с колониями ФРГ, Голландии и других? Что Мали и Сахара... как там Сахара? Макарон... нада ехать... Итого... ИЮЛЬ. Точка бифуркации...
 
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Заголовок открываемого материала
05:16Олег Неменский: Уничтожение западной техники на поле боя ломает украинскую идентичность
05:06Мы – мировое сообщество, а не вы: кого поддержит Африка
05:04От нацификации Украины - к нацификации Запада. Основные тезисы передачи Дмитрия Киселева "Вести недели"
05:00"Накрывает 10 футбольных полей". Полковник Баранец о том, как умная система "Земледелие" уничтожает ВСУ
04:50Полковник Баранец: Украина не сняла со стола карту, на которой начерчены красные стрелы на Крым
04:30"Навалятся всей ордой на Артемовск". Полковник Баранец о том, где еще ждать мощную группировку ВСУ
04:00"Даже в бинокль не видят". Военный эксперт о том, когда ВСУ ударят по флангам "линии Суровикина"
21:49Румынские пограничники задержали трех вооруженных солдат ВСУ - СМИ
21:31Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку 11 снарядов за полтора часа
21:27МИД Израиля отказался комментировать слова Путина о еврейских корнях Зеленского
20:59Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ поселка Глушково в Курской области
20:46В Финляндии допустили возможность пересмотра статуса консульства РФ на Аландских островах
20:08В США раздумывают по поводу кандидатуры на пост генерального секретаря НАТО
19:44WSJ: Глава офиса Зеленского рассказал, что затруднило попытки достичь договоренностей с Россией
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