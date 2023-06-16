В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс - 16.06.2023 Украина.ру
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В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс
В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс - 16.06.2023 Украина.ру
В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс
Европейские депутаты 15 июня приняли резолюцию, в которой призвали страны НАТО как можно скорее „открыть путь“ для приглашения Украины, говорится в коммюнике Европарламента
2023-06-16T11:34
2023-06-16T11:34
новости
нато
европарламент
столтенберг
украина
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Резолюция была принята 425 голосами „за“ при 38 „против“ и 42 воздержавшихся.Как отмечается, парламентарии подвернули, что ожидают начала процесса вступления Украины в НАТО после завершения военных действий.По мнению европейских депутатов, пока не будет достигнуто полноправное членство Украины в альянсе, "ЕС и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками" должны тесно сотрудничать с Киевом "для разработки временных рамок гарантий безопасности".В Европарламенте считают, что "интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между этой страной и евроатлантическим сообществом“.Ранее 15 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберг о том, что на ближайшем саммите они рассмотрят вопрос о том, чтоы дать устойчивый сигнал о приёме Украины в НАТО после завершения военных действий.„Что тут можно сказать... Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны“, - заявил Медведев.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ
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новости, нато, европарламент, столтенберг, украина
Новости, НАТО, Европарламент, Столтенберг, Украина

В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс

11:34 16.06.2023
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Европейские депутаты 15 июня приняли резолюцию, в которой призвали страны НАТО как можно скорее „открыть путь“ для приглашения Украины, говорится в коммюнике Европарламента
Резолюция была принята 425 голосами „за“ при 38 „против“ и 42 воздержавшихся.
Как отмечается, парламентарии подвернули, что ожидают начала процесса вступления Украины в НАТО после завершения военных действий.
"Депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и позволить Киеву быть приглашенным в оборонный альянс", - говорится в документе.
По мнению европейских депутатов, пока не будет достигнуто полноправное членство Украины в альянсе, "ЕС и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками" должны тесно сотрудничать с Киевом "для разработки временных рамок гарантий безопасности".
В Европарламенте считают, что "интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между этой страной и евроатлантическим сообществом“.
Ранее 15 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберг о том, что на ближайшем саммите они рассмотрят вопрос о том, чтоы дать устойчивый сигнал о приёме Украины в НАТО после завершения военных действий.
„Что тут можно сказать... Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны“, - заявил Медведев.
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