https://ukraina.ru/20230616/1047290559.html

В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс

В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс - 16.06.2023 Украина.ру

В Европарламенте призвали страны НАТО принять Украину в Альянс

Европейские депутаты 15 июня приняли резолюцию, в которой призвали страны НАТО как можно скорее „открыть путь“ для приглашения Украины, говорится в коммюнике Европарламента

2023-06-16T11:34

2023-06-16T11:34

2023-06-16T11:34

новости

нато

европарламент

столтенберг

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101771/28/1017712809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_32be68f2d74ff373ea2d073e810224ac.jpg

Резолюция была принята 425 голосами „за“ при 38 „против“ и 42 воздержавшихся.Как отмечается, парламентарии подвернули, что ожидают начала процесса вступления Украины в НАТО после завершения военных действий.По мнению европейских депутатов, пока не будет достигнуто полноправное членство Украины в альянсе, "ЕС и его государства-члены вместе с союзниками по НАТО и партнерами-единомышленниками" должны тесно сотрудничать с Киевом "для разработки временных рамок гарантий безопасности".В Европарламенте считают, что "интеграция Украины как в НАТО, так и в ЕС повысит региональную и глобальную безопасность и укрепит связи между этой страной и евроатлантическим сообществом“.Ранее 15 июня заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберг о том, что на ближайшем саммите они рассмотрят вопрос о том, чтоы дать устойчивый сигнал о приёме Украины в НАТО после завершения военных действий.„Что тут можно сказать... Нам НАТО и соответственно Украина в НАТО не нужны“, - заявил Медведев.Сейчас на Украина.ру читают:"Чёртова дюжина Рамштайнов": Запад готовит Киев к "военному марафону"Приватизация, юанизация и новые контракты: итоги второго дня ПМЭФ-2023Последствия уничтожения Каховской ГЭС. Масштабная катастрофа с неочевидной военной выгодой для ВСУ

https://ukraina.ru/20230614/1047085123.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, нато, европарламент, столтенберг, украина