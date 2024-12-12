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Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса

Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса - 12.12.2024 Украина.ру

Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса

Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил 12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, передает Центральное телевидение Китая

2024-12-12T14:52

2024-12-12T14:52

2024-12-12T15:21

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"Китай (по украинскому кризису – ред.) продолжит придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса", - заверил Си Цзиньпин.По его словам, необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине.Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР на сайте Украина.ру.

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новости, китай, россия, украина, си цзиньпин, дмитрий медведев, совбез, единая россия