Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса - 12.12.2024 Украина.ру
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Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса
Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса - 12.12.2024 Украина.ру
Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса
Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил 12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, передает Центральное телевидение Китая
2024-12-12T14:52
2024-12-12T15:21
новости
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украина
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"Китай (по украинскому кризису – ред.) продолжит придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса", - заверил Си Цзиньпин.По его словам, необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине.Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР на сайте Украина.ру.
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новости, китай, россия, украина, си цзиньпин, дмитрий медведев, совбез, единая россия
Новости, Китай, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Дмитрий Медведев, Совбез, Единая Россия

Си Цзиньпин рассказал о работе над созданием условий для урегулирования украинского кризиса

14:52 12.12.2024 (обновлено: 15:21 12.12.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Китай продолжит работать над созданием условий для урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил 12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с зампредом Совбеза РФ, председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым, передает Центральное телевидение Китая
"Китай (по украинскому кризису – ред.) продолжит придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса", - заверил Си Цзиньпин.
По его словам, необходимо продвигать скорейшую разрядку ситуации на Украине.
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР на сайте Украина.ру.
 
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