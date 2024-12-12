Прогнали пинком: сын Трампа опубликовал высмеивающее Зеленского видео
14:37 12.12.2024 (обновлено: 14:48 12.12.2024)
Фото: AP Photo/Pool Reuters/Wolfgang Rattay
Сын победившего на выборах президента США Дональда Трампа опубликовал в соцсетях видеозапись, где его отец пинком "прогоняет" Владимира Зеленского с обложки журнала Time, посвященной "Человеку года"
В ролике Трамп "прогоняет" Зеленского и танцуя под музыку занимает его место на обложке.
Свой пост Трамп-младший прокомментировал смеющимися эмодзи.
Ранее газета Politico сообщала, что журнал Time, как ожидается, объявит Трампа "человеком года". В 2022 году звание "человек года" завоевал "дух Украины" и Владимир Зеленский.
О других номинациях Зеленского - в материале Из "человека года" в "мечтатели": Politico определило номинацию для Зеленского на сайте Украина.ру.