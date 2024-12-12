Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
15:28 12.12.2024 (обновлено: 15:46 12.12.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
ФСБ РФ передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Это было сделано по результатам состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время беседы последний предложил посодействовать крупному обмены накануне Рождества
Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными", - сказал Песков, отметив, что судя по реакции Владимира Зеленского в соцсетях, украинская сторона отклонила все предложения Орбана.
Предлагал венгерский премьер Зеленскому и рождественское прекращение огня, однако и от этого украинская сторона отказалась.
"Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно <...> Мы сделали все, что могли!", - отметил Орбан, заявив, что не оставит попытки по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву уточнила, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.
В четверг, 12 декабря, Москалькова сообщила, что России и Украине удалось договориться об обмене посылками для военнопленных к Новому году.
* Запрещенная в России террористическая организация.