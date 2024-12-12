Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ - 12.12.2024 Украина.ру
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Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ - 12.12.2024 Украина.ру
Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
ФСБ РФ передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Это было сделано по результатам состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время беседы последний предложил посодействовать крупному обмены накануне Рождества
2024-12-12T15:28
2024-12-12T15:46
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Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Предлагал венгерский премьер Зеленскому и рождественское прекращение огня, однако и от этого украинская сторона отказалась."Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может &lt;...&gt; в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно &lt;...&gt; Мы сделали все, что могли!", - отметил Орбан, заявив, что не оставит попытки по урегулированию конфликта на Украине.Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву уточнила, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.В четверг, 12 декабря, Москалькова сообщила, что России и Украине удалось договориться об обмене посылками для военнопленных к Новому году.Другие темы: Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.* Запрещенная в России террористическая организация.
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новости, россия, венгрия, москва, виктор орбан, владимир зеленский, дмитрий песков, обмен, пленные, военнопленные
Новости, Россия, Венгрия, Москва, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, обмен, Пленные, военнопленные

Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ

15:28 12.12.2024 (обновлено: 15:46 12.12.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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ФСБ РФ передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными с Киевом. Это было сделано по результатам состоявшегося накануне телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Во время беседы последний предложил посодействовать крупному обмены накануне Рождества
Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В этот же день Федеральная служба безопасности России передала в посольство Венгрии в Москве наши предложения по обмену пленными", - сказал Песков, отметив, что судя по реакции Владимира Зеленского в соцсетях, украинская сторона отклонила все предложения Орбана.
Предлагал венгерский премьер Зеленскому и рождественское прекращение огня, однако и от этого украинская сторона отказалась.
"Видно, что Зеленский к такой модели совершенно не подготовлен, не компетентен, он не может <...> в таких сложные процессах, переговорах участвовать. Это не его кредо абсолютно <...> Мы сделали все, что могли!", - отметил Орбан, заявив, что не оставит попытки по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву уточнила, что Киев не один раз отказывался забирать из плена своих военных, предпочитая им офицеров и "азовцев"*.
В четверг, 12 декабря, Москалькова сообщила, что России и Украине удалось договориться об обмене посылками для военнопленных к Новому году.
Другие темы: Вдова "Да Винчи", призывавшая украинцев идти умирать, обвинила ВСУ в активном перемалывании своих.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
НовостиРоссияВенгрияМоскваВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковобменПленныевоеннопленные
 
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