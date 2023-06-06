Лидеры стран Африки договорились о взаимодействии по мирному урегулированию на Украине
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на Десятом саммите БРИКС в ЮАР
Африканские лидеры, выступающих с мирной инициативой, договорились, что будут взаимодействовать с президентами России и Украины по прекращению огня, сообщила канцелярия президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы по итогам его встречи с коллегами 6 июня
Во встрече участвовали президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Уганды Йовери Мусевени, президент Сенегала Маки Салл и другие лидеры стран континента.
"Лидеры договорились, что будут взаимодействовать и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским относительно элементов прекращения огня и прочного мира в регионе", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что миссия африканских стран по обсуждению мирного плана на Украине, станет первой в своем роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский.
Некоторое время назад президент ЮАР сообщил, что в Вашингтоне, Лондоне и ЕС проинформированы о мирной инициативе стран Африки по Украине, план получил "настороженную поддержку".
Процесс, связанный с мирной инициативой африканских стран по Украине, длится уже несколько месяцев.
В материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Африканский мир на Украине. Президент ЮАР намерен закончить конфликт Москвы и Киева" отмечалось, что украинский конфликт, а точнее его последствия, сильно осложняют и без того непростую жизнь стран Африки.
В первую очередь, по мнению автора, речь идёт о продовольственной безопасности: зерновая сделка заключалась под знамёнами благой цели спасти бедные страны от голода, но по факту зерно из украинских портов шло преимущественно в развитые западные страны, зато российские удобрения блокируют, хотя Москва готова передать их нуждающимся государствам совершенно бесплатно.
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