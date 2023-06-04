https://ukraina.ru/20230604/1046879063.html

В Индонезии высказали своё мнение по поводу возможной заморозки конфликта на Украине

В Индонезии высказали своё мнение по поводу возможной заморозки конфликта на Украине - 04.06.2023 Украина.ру

В Индонезии высказали своё мнение по поводу возможной заморозки конфликта на Украине

Джакарта призвала Киев и Москву как можно скорее приступить к мирным переговорам, заключению договорённостей по прекращению огня и создания демилитаризованной зоны по Корейскому сценарию, сообщило РИА Новости 4 июня со ссылкой на слова министра обороны Индонезии Прабово Субианто на саммите "Шангри-Ла-диалога"

2023-06-04T12:03

2023-06-04T12:03

2023-06-04T12:03

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Ранее СМИ Соединённых Штатов Америки сообщали, что в Белом Доме и других государственных структурах страны ведутся разговоры о возможной заморозке украинского конфликта, в ходе которых уже обозначены границы предполагаемой демилитаризованной зоны.Джакарта также считает необходимым размещение миротворцев Организации Объединённых Наций на протяжении всей предполагаемой демилитаризованной зоны для, по её мнению, контроля и наблюдения за обстановкой, добавил Субианто.Индонезия также предлагает повторно провести референдумы на "спорных территориях" под эгидой ООН для якобы объективного отражения желаний их населения, отметил он.Джакарта готова ввести своих миротворцев после заморозки конфликта, добавил Субианто.Замороженный конфликт на Украине, согласно мнению американских СМИ, выступает выгодным вариантом для США в долгосрочной перспективе, так как их краткосрочные планы не сработали.Стоит отметить, что заключение договорённостей о прекращении огня и присутствие наблюдателей из ООН вряд ли выступят причиной для киевского режима, чтобы прекратить теракты и диверсии на территории России, а также убийства мирных граждан РФ.Об этом говорит период с заключения первых соглашений между Москвой и Киевом в Минске и до начала спецоперации России, на протяжении которого представители ОБСЕ пытались наблюдать за линией разграничения в Донбассе между украинскими войсками и бойцами ЛНР и ДНР на предмет нарушения договорённостей о прекращении огня.Украинские неонацисты регулярно нарушали существующие договорённости и наносили удары по позициям бойцов Луганской и Донецкой Народных Республик и мирным городам, в частности по Донецку, в результате которых страдали и гибли люди, в том числе, дети.Отметим, что с 2014 года до начала спецоперации России на Украине, обстрелы Донецка не прекращались, а представители ОБСЕ закрывали на это глаза, в то время, как ополченцы Донбасса придерживались режима тишины.Также известны случаи, когда установленные камеры ОБСЕ вдоль линии разграничения для контроля над соблюдением договорённостей по прекращению огня, передавались в руки ВСУ, которые могли наблюдать за позициями бойцов Луганской и Донецкой Народных Республик.Многие российские эксперты считают заморозку конфликта на Украине неприемлемой для России, поскольку пока Украина существует как субъект, она будет нести угрозу для России, и через некоторое время, когда её снова накачают оружием, Запад применит её против РФ.

https://ukraina.ru/20230209/1043400291.html

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новости, украина, россия, спецоперация, донбасс, лнр, днр, оон, обсе, заморозка, конфликт