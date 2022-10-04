Хроника энергетической войны: последние события - 04.10.2022 Украина.ру
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Хроника энергетической войны: последние события
Хроника энергетической войны: последние события - 04.10.2022 Украина.ру
Хроника энергетической войны: последние события
Одна из веток "Северного потока – 2" технически может быть запущена, но есть не только политические помехи – мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления в Европе.
2022-10-04T02:13
2022-10-04T02:13
эксклюзив
нефть
газ
северный поток-2
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Ветка В газопровода "Северный поток – 2" может быть запущена в работуРоссийский "Газпром" подтвердил прекращение утечек газа из магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", и сообщил о начале снижения давления в потенциально незатронутой нитке "Северного потока – 2".Об этом "Газпром" сообщил 3 октября в своем Telegram-канале.По сообщению "Газпрома", компания проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода "Северный поток – 2" (СП-2), откачивая находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа. В случае принятия решения о начале поставок по нитке В "Северного потока – 2", природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет опять закачан в газопровод, отметили в "Газпроме".Вопрос о сохранности нитки B "Северного потока – 2" возник сразу же после появления информации о диверсиях на газопроводах системы "Северный поток" и утечках газа в Балтийском море. Косвенные подтверждения возможной сохранности нитки В СП-2 следовали из сообщений министерств и ведомств Дании и Швеции, в т. ч. Датского энергетического агентства (DEA), которое в своих заявлениях твердо говорило о диверсиях да двух нитках "Северного потока – 1", но подобной конкретики по СП-2 не приводило.Ещё одним непрямым подтверждением стало заявление представителя Газпрома Сергея Куприянова, который в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 30 сентября, сообщил, что в трёх нитках магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в момент аварии находилось 800 миллионов кубометров газа. Схожий объем называло и DEA – 778 млн м. куб. газа, из которых 300 миллионов кубометров газа в каждой из двух ниток "Северного потока – 1", и 178 миллионов кубометров – в "Северном потоке – 2", опять-таки без конкретизации ниток.В случае сохранности и работоспособности ветки B "Северного потока – 2" может быть поставлен вопрос о вводе её в эксплуатацию. Напомню, газопровод "Северный поток – 2" был полностью готов к запуску в конце 2021 года, также было получено техническое разрешение на эксплуатацию газопровода от Горного ведомства Штральзунда в Германии.Однако в эксплуатацию газопровод так и не был введён в связи с позицией властей ФРГ, сначала затягивавших, а затем полностью остановивших сертификацию СП-2 в феврале 2022 года – после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. После этого США ввели санкции против оператора СП-2, швейцарской компании Nord Stream 2 AG, и та начала процедуру банкротства. Но в мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября, а 7 сентября приостановка была продлена до 10 января 2023 года.МЭА ожидает напряжения на рынках газа в 2023 годуМеждународное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления газа в Европе, но рынки останутся напряженными и в следующем году. Об этом говорится в очередном ежеквартальном отчете по рынку газа, представленном МЭА 3 октября 2022 года.МЭА ожидает, что мировой спрос на газ в 2022 году сократится на 32 миллиарда кубометров (или на 0,78%) по сравнению с 2021-м, и составит 4,071 триллиона кубометров. В 2023 году агентство ожидает частичное восстановление рынка – увеличение спроса на 14 миллиардов кубометров (или на 0,34%) – до 4,085 триллиона кубов.По прогнозу МЭА, в Европе спрос на газ в 2022 году рухнет на 9,27%, до 548 миллиардов кубометров, причем в 2023-м падение продолжится, но замедлится до 3,10%, а спрос составит 531 млрд м. куб. В Северной Америке ситуация будет более-менее стабильной, спрос в 2022 году ожидается на уровне 1,114 триллиона кубометров, а в 2023-м – 1,102 трлн м. куб. При этом в США ожидается активный рост спроса в 2022 году (на 2,65%, до 890 миллиарда кубометров), и снижение в 2023-м (на 1,57%, до 876 млрд м. куб.)Спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе останется в целом стабильным: в 2022 году на уровне 895 миллиардов кубометров, а в 2023-м – вырастет на 3,13%, до 923 млрд м. куб. При этом в Китае в 2022-м спрос вырастет слабо (на 1,65%, до 370 миллиардов кубометров), но в следующем году рост спроса ускорится на 5,41%, до 390 млрд м. куб. Более активного роста спроса на газ МЭА ожидает на Ближнем Востоке: на 3,19%, или до 582 миллиардов кубометров в 2022 году, и на 2,41%, до 596 млрд м. куб. в 2023-м.Добыча газа в мире в 2022 году по сравнению с 2021-м по прогнозу агентства сократится на 20 миллиардов кубометров (на 0,49%), и составит 4,089 триллиона кубометров, а в 2023-м – вырастет на 40 млрд м. куб. (или на 0,98%), до 4,129 трлн м. куб.Крупнейшим производителем газа в 2022-2023 годах останутся США, которые увеличат добычу на 3,80%, до 1,01 триллиона кубометров в 2022 году, и еще на 3,07%, до 1,041 трлн м. куб. в 2023-м. Близкий к 3% рост покажет также добыча газа и на Ближнем Востоке – на 3,03%, до 715 миллиарда кубометров в 2022 году, и на 2,38%, до 732 млрд м. куб. в 2023-м.Будет увеличиваться добыча газа и в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на 2,92%, до 669 миллиарда кубометров в 2022 году, и на 1,79%, до 681 млрд м. куб. в 2023-м. В Китае добыча будет расти опережающими темпами по сравнению с другими странами АТР. В частности, в 2022 году добыча газа в стране вырастет на 7,32%, до 220 миллиардов кубометров, в 2023-м – на 4,55%, до 230 млрд м. куб. Однако газ собственной добычи будет обеспечивать лишь чуть больше 2/3 спроса на газ в Китае.В Европе добыча газа будет восстанавливаться после падения в 2021 году, увеличившись на 4,04%, или до 232 миллиардов кубометров в 2022-м, и на 1,29%, до 235 млрд м. куб. в 2023 году. В России МЭА ожидает резкого падения добычи в 2022 году – на 14,57%, или до 651 миллиардов кубометров. Агентство прогнозирует, что в 2023-м падение замедлится, но не прекратится, и добыча газа снизится ещё на 4,30%, до 623 млрд м. куб. Прогнозируется и дальнейшее падение спроса на газ в РФ – на 3,39%, до 484 миллиардов кубометров в 2022 году, и на 1,03%, до 479 млрд м. куб. в 2023-м.При этом "Газпром" также 3 октября сообщил, что по итогам 9 месяцев 2022 года компания снизила добычу газа на 17,1% в годовом сравнении, поставки из газотранспортной системы сократились на 4,1%, поставки в дальнее зарубежье – на 40,4%.Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычиЦены на нефть подскочили более чем на 3% на торгах в Азии 3 октября, поскольку страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, пытаясь поддержать рынок. Об этом сообщило британское агентство Reuters.Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,51 доллара, или на 3%, до 87,65 доллара за баррель после того, как в пятницу упали на 0,6%. Американская нефть West Texas Intermediate также выросла на 3% или на 2,39 доллара до 81,88 доллара за баррель – после падения во время предыдущей сессии на 2,1%.В Reuters отметили, что цены на нефть падали четыре месяца подряд с июня, поскольку блокирование из-за COVID-19 в крупнейшем потребителе энергии – Китае – ударило по спросу, а повышение процентных ставок и резкий рост доллара США негативно повлияли на мировые финансовые рынки.Днём ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что группа стран-производителей нефти ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы стабилизировать цены. Нефть марки Brent поднималась выше 125 долларов за баррель после начала спецоперации России на Украине в феврале. Но с тех пор она упала до 85 долларов, уменьшив сверхприбыли Саудовской Аравии, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других членов коалиции.Представители альянса из 23 стран должны встретиться 5 октября в штаб-квартире в Вене. Группа ОПЕК+ собиралась ежемесячно в режиме онлайн, и не ожидалось, что будет организована личная встреча, – по крайней мере, до конца этого года. В случае согласования это будет второе ежемесячное сокращение добычи группы подряд – после сокращения добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце.Банки, среди которых JPMorgan Chase &amp; Co., заявили, что ОПЕК+ может понадобиться снизить добычу минимум на 500 000 баррелей в день, чтобы стабилизировать цены. "Всё, что составляет менее 500 тысяч баррелей в день, будет проигнорировано рынком. Поэтому мы видим значительный шанс сокращения до 1 миллиона баррелей в день", – отмечают и аналитики компании ANZ, чью оценку приводит Reuters.Возможное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки станет самым масштабным с начала пандемии COVID-19. Этот объем эквивалентен более чем 1% мировых поставок, отмечает британское издание The Financial Times. Такое ограничение добычи может поднять цены на нефть в то время, как на фоне ускорения инфляции большая часть мира борется за снижение стоимости энергии. Однако это может привести к осложнению деловых отношений стран ОПЕК+ с США, где президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии решающих промежуточных выборов в ноябре, пишет газета.С другой стороны, опасения по поводу глобальной рецессии, вероятно, ограничат потенциал роста, отмечают в консалтинговой компании FGE. "Если ОПЕК+ действительно решит сократить добычу в ближайшем будущем, связанное с этим увеличение свободных мощностей ОПЕК+, вероятно, окажет еще большее понижающее давление на долгосрочные цены", – говорится в сообщении FGE, опубликованном 30 сентября.
https://ukraina.ru/20221004/1039336912.html
https://ukraina.ru/20221002/1039250525.html
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Олег Хавич
Олег Хавич
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эксклюзив, нефть, газ, северный поток-2
Эксклюзив, нефть, газ, Северный поток-2

Хроника энергетической войны: последние события

02:13 04.10.2022
 
© Фото : коллаж Украина.РуЭнергетическая война коллаж
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : коллаж Украина.Ру
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Олег Хавич
автор Ukraina.ru
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Одна из веток "Северного потока – 2" технически может быть запущена, но есть не только политические помехи – мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления в Европе.
Ветка В газопровода "Северный поток – 2" может быть запущена в работу
Российский "Газпром" подтвердил прекращение утечек газа из магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", и сообщил о начале снижения давления в потенциально незатронутой нитке "Северного потока – 2".
Об этом "Газпром" сообщил 3 октября в своем Telegram-канале.
Северный поток 2 коллаж - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
01:24
Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?
По сообщению "Газпрома", компания проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода "Северный поток – 2" (СП-2), откачивая находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа. В случае принятия решения о начале поставок по нитке В "Северного потока – 2", природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет опять закачан в газопровод, отметили в "Газпроме".
Вопрос о сохранности нитки B "Северного потока – 2" возник сразу же после появления информации о диверсиях на газопроводах системы "Северный поток" и утечках газа в Балтийском море. Косвенные подтверждения возможной сохранности нитки В СП-2 следовали из сообщений министерств и ведомств Дании и Швеции, в т. ч. Датского энергетического агентства (DEA), которое в своих заявлениях твердо говорило о диверсиях да двух нитках "Северного потока – 1", но подобной конкретики по СП-2 не приводило.
Ещё одним непрямым подтверждением стало заявление представителя Газпрома Сергея Куприянова, который в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 30 сентября, сообщил, что в трёх нитках магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в момент аварии находилось 800 миллионов кубометров газа. Схожий объем называло и DEA – 778 млн м. куб. газа, из которых 300 миллионов кубометров газа в каждой из двух ниток "Северного потока – 1", и 178 миллионов кубометров – в "Северном потоке – 2", опять-таки без конкретизации ниток.
В случае сохранности и работоспособности ветки B "Северного потока – 2" может быть поставлен вопрос о вводе её в эксплуатацию. Напомню, газопровод "Северный поток – 2" был полностью готов к запуску в конце 2021 года, также было получено техническое разрешение на эксплуатацию газопровода от Горного ведомства Штральзунда в Германии.
Однако в эксплуатацию газопровод так и не был введён в связи с позицией властей ФРГ, сначала затягивавших, а затем полностью остановивших сертификацию СП-2 в феврале 2022 года – после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. После этого США ввели санкции против оператора СП-2, швейцарской компании Nord Stream 2 AG, и та начала процедуру банкротства. Но в мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября, а 7 сентября приостановка была продлена до 10 января 2023 года.
Астрология - весы
2 октября, 11:04
Третья мировая индустриальная война или что делал Адольф Гитлер сто лет тому назад?Взрыв на "Северных потоках". Такого унижения Германия не испытывала давно. Осталось два дня
МЭА ожидает напряжения на рынках газа в 2023 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления газа в Европе, но рынки останутся напряженными и в следующем году. Об этом говорится в очередном ежеквартальном отчете по рынку газа, представленном МЭА 3 октября 2022 года.
МЭА ожидает, что мировой спрос на газ в 2022 году сократится на 32 миллиарда кубометров (или на 0,78%) по сравнению с 2021-м, и составит 4,071 триллиона кубометров. В 2023 году агентство ожидает частичное восстановление рынка – увеличение спроса на 14 миллиардов кубометров (или на 0,34%) – до 4,085 триллиона кубов.
По прогнозу МЭА, в Европе спрос на газ в 2022 году рухнет на 9,27%, до 548 миллиардов кубометров, причем в 2023-м падение продолжится, но замедлится до 3,10%, а спрос составит 531 млрд м. куб. В Северной Америке ситуация будет более-менее стабильной, спрос в 2022 году ожидается на уровне 1,114 триллиона кубометров, а в 2023-м – 1,102 трлн м. куб. При этом в США ожидается активный рост спроса в 2022 году (на 2,65%, до 890 миллиарда кубометров), и снижение в 2023-м (на 1,57%, до 876 млрд м. куб.)
Спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе останется в целом стабильным: в 2022 году на уровне 895 миллиардов кубометров, а в 2023-м – вырастет на 3,13%, до 923 млрд м. куб. При этом в Китае в 2022-м спрос вырастет слабо (на 1,65%, до 370 миллиардов кубометров), но в следующем году рост спроса ускорится на 5,41%, до 390 млрд м. куб. Более активного роста спроса на газ МЭА ожидает на Ближнем Востоке: на 3,19%, или до 582 миллиардов кубометров в 2022 году, и на 2,41%, до 596 млрд м. куб. в 2023-м.
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Добыча газа в мире в 2022 году по сравнению с 2021-м по прогнозу агентства сократится на 20 миллиардов кубометров (на 0,49%), и составит 4,089 триллиона кубометров, а в 2023-м – вырастет на 40 млрд м. куб. (или на 0,98%), до 4,129 трлн м. куб.
Крупнейшим производителем газа в 2022-2023 годах останутся США, которые увеличат добычу на 3,80%, до 1,01 триллиона кубометров в 2022 году, и еще на 3,07%, до 1,041 трлн м. куб. в 2023-м. Близкий к 3% рост покажет также добыча газа и на Ближнем Востоке – на 3,03%, до 715 миллиарда кубометров в 2022 году, и на 2,38%, до 732 млрд м. куб. в 2023-м.
Будет увеличиваться добыча газа и в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на 2,92%, до 669 миллиарда кубометров в 2022 году, и на 1,79%, до 681 млрд м. куб. в 2023-м. В Китае добыча будет расти опережающими темпами по сравнению с другими странами АТР. В частности, в 2022 году добыча газа в стране вырастет на 7,32%, до 220 миллиардов кубометров, в 2023-м – на 4,55%, до 230 млрд м. куб. Однако газ собственной добычи будет обеспечивать лишь чуть больше 2/3 спроса на газ в Китае.
В Европе добыча газа будет восстанавливаться после падения в 2021 году, увеличившись на 4,04%, или до 232 миллиардов кубометров в 2022-м, и на 1,29%, до 235 млрд м. куб. в 2023 году. В России МЭА ожидает резкого падения добычи в 2022 году – на 14,57%, или до 651 миллиардов кубометров. Агентство прогнозирует, что в 2023-м падение замедлится, но не прекратится, и добыча газа снизится ещё на 4,30%, до 623 млрд м. куб. Прогнозируется и дальнейшее падение спроса на газ в РФ – на 3,39%, до 484 миллиардов кубометров в 2022 году, и на 1,03%, до 479 млрд м. куб. в 2023-м.
При этом "Газпром" также 3 октября сообщил, что по итогам 9 месяцев 2022 года компания снизила добычу газа на 17,1% в годовом сравнении, поставки из газотранспортной системы сократились на 4,1%, поставки в дальнее зарубежье – на 40,4%.
Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычи
Цены на нефть подскочили более чем на 3% на торгах в Азии 3 октября, поскольку страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, пытаясь поддержать рынок. Об этом сообщило британское агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,51 доллара, или на 3%, до 87,65 доллара за баррель после того, как в пятницу упали на 0,6%. Американская нефть West Texas Intermediate также выросла на 3% или на 2,39 доллара до 81,88 доллара за баррель – после падения во время предыдущей сессии на 2,1%.
В Reuters отметили, что цены на нефть падали четыре месяца подряд с июня, поскольку блокирование из-за COVID-19 в крупнейшем потребителе энергии – Китае – ударило по спросу, а повышение процентных ставок и резкий рост доллара США негативно повлияли на мировые финансовые рынки.
Днём ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что группа стран-производителей нефти ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы стабилизировать цены. Нефть марки Brent поднималась выше 125 долларов за баррель после начала спецоперации России на Украине в феврале. Но с тех пор она упала до 85 долларов, уменьшив сверхприбыли Саудовской Аравии, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других членов коалиции.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 17:21
В США рассказали о рекордно низком стратегическом запасе нефти страныИспользование стратегических запасов нефти, санкционированное президентом США Джо Байденом в попытке сбить цены на бензин, привели к рекордно низкому их уровню за последние 40 лет. Об этом говорится в статье, опубликованной 22 сентября в американский газете The Wall Street Journal
Представители альянса из 23 стран должны встретиться 5 октября в штаб-квартире в Вене. Группа ОПЕК+ собиралась ежемесячно в режиме онлайн, и не ожидалось, что будет организована личная встреча, – по крайней мере, до конца этого года. В случае согласования это будет второе ежемесячное сокращение добычи группы подряд – после сокращения добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце.
Банки, среди которых JPMorgan Chase & Co., заявили, что ОПЕК+ может понадобиться снизить добычу минимум на 500 000 баррелей в день, чтобы стабилизировать цены. "Всё, что составляет менее 500 тысяч баррелей в день, будет проигнорировано рынком. Поэтому мы видим значительный шанс сокращения до 1 миллиона баррелей в день", – отмечают и аналитики компании ANZ, чью оценку приводит Reuters.
Возможное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки станет самым масштабным с начала пандемии COVID-19. Этот объем эквивалентен более чем 1% мировых поставок, отмечает британское издание The Financial Times. Такое ограничение добычи может поднять цены на нефть в то время, как на фоне ускорения инфляции большая часть мира борется за снижение стоимости энергии. Однако это может привести к осложнению деловых отношений стран ОПЕК+ с США, где президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии решающих промежуточных выборов в ноябре, пишет газета.
С другой стороны, опасения по поводу глобальной рецессии, вероятно, ограничат потенциал роста, отмечают в консалтинговой компании FGE. "Если ОПЕК+ действительно решит сократить добычу в ближайшем будущем, связанное с этим увеличение свободных мощностей ОПЕК+, вероятно, окажет еще большее понижающее давление на долгосрочные цены", – говорится в сообщении FGE, опубликованном 30 сентября.
 
ЭксклюзивнефтьгазСеверный поток-2
 
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Заголовок открываемого материала
02:25Участник обороны Красного Лимана Сергей "Фомич" Фомченков о том, почему не удалось удержать город
02:13Хроника энергетической войны: последние события
01:45Юрий Кнутов: Ответ на теракт на "Северных потоках" должен быть очень чувствительный, хотя ассиметричный
01:36Российский газ, украинский транзит, Северный поток и будущее геополитики
01:24Террористическая атака на "Северный поток". Чем ответит Россия?
01:05Влад Шурыгин: Не исключаю вариант большой ракетно-ядерной войны с США и НАТО
00:44Главное 4 октября: в России и в мире
19:00Обстановка в Херсонской области, ратификация Госдумой. Итоги 3 октября на Украине
18:00Не верьте вы им. Военный эксперт о том, почему Украина стала жаловаться на хваленые "Хаймерсы"
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