https://ukraina.ru/20221004/1039345760.html

Хроника энергетической войны: последние события

Одна из веток "Северного потока – 2" технически может быть запущена, но есть не только политические помехи – мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления в Европе.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_c3f7e51c03c56679debacc86fbbc68d7.jpg

Ветка В газопровода "Северный поток – 2" может быть запущена в работуРоссийский "Газпром" подтвердил прекращение утечек газа из магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", и сообщил о начале снижения давления в потенциально незатронутой нитке "Северного потока – 2".Об этом "Газпром" сообщил 3 октября в своем Telegram-канале.По сообщению "Газпрома", компания проводит работу по снижению давления в нитке В газопровода "Северный поток – 2" (СП-2), откачивая находящийся в трубе природный газ. Это позволит безопасно провести обследование целостности нитки В, а также снизить потенциальные экологические риски при возможных утечках газа. В случае принятия решения о начале поставок по нитке В "Северного потока – 2", природный газ, после проверки целостности системы и подтверждения такой возможности надзорными органами, будет опять закачан в газопровод, отметили в "Газпроме".Вопрос о сохранности нитки B "Северного потока – 2" возник сразу же после появления информации о диверсиях на газопроводах системы "Северный поток" и утечках газа в Балтийском море. Косвенные подтверждения возможной сохранности нитки В СП-2 следовали из сообщений министерств и ведомств Дании и Швеции, в т. ч. Датского энергетического агентства (DEA), которое в своих заявлениях твердо говорило о диверсиях да двух нитках "Северного потока – 1", но подобной конкретики по СП-2 не приводило.Ещё одним непрямым подтверждением стало заявление представителя Газпрома Сергея Куприянова, который в ходе выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН 30 сентября, сообщил, что в трёх нитках магистральных газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" в момент аварии находилось 800 миллионов кубометров газа. Схожий объем называло и DEA – 778 млн м. куб. газа, из которых 300 миллионов кубометров газа в каждой из двух ниток "Северного потока – 1", и 178 миллионов кубометров – в "Северном потоке – 2", опять-таки без конкретизации ниток.В случае сохранности и работоспособности ветки B "Северного потока – 2" может быть поставлен вопрос о вводе её в эксплуатацию. Напомню, газопровод "Северный поток – 2" был полностью готов к запуску в конце 2021 года, также было получено техническое разрешение на эксплуатацию газопровода от Горного ведомства Штральзунда в Германии.Однако в эксплуатацию газопровод так и не был введён в связи с позицией властей ФРГ, сначала затягивавших, а затем полностью остановивших сертификацию СП-2 в феврале 2022 года – после признания Россией независимости ДНР и ЛНР. После этого США ввели санкции против оператора СП-2, швейцарской компании Nord Stream 2 AG, и та начала процедуру банкротства. Но в мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября, а 7 сентября приостановка была продлена до 10 января 2023 года.МЭА ожидает напряжения на рынках газа в 2023 годуМеждународное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что мировой спрос на газ снизится в 2022-м на фоне рекордного сокращения потребления газа в Европе, но рынки останутся напряженными и в следующем году. Об этом говорится в очередном ежеквартальном отчете по рынку газа, представленном МЭА 3 октября 2022 года.МЭА ожидает, что мировой спрос на газ в 2022 году сократится на 32 миллиарда кубометров (или на 0,78%) по сравнению с 2021-м, и составит 4,071 триллиона кубометров. В 2023 году агентство ожидает частичное восстановление рынка – увеличение спроса на 14 миллиардов кубометров (или на 0,34%) – до 4,085 триллиона кубов.По прогнозу МЭА, в Европе спрос на газ в 2022 году рухнет на 9,27%, до 548 миллиардов кубометров, причем в 2023-м падение продолжится, но замедлится до 3,10%, а спрос составит 531 млрд м. куб. В Северной Америке ситуация будет более-менее стабильной, спрос в 2022 году ожидается на уровне 1,114 триллиона кубометров, а в 2023-м – 1,102 трлн м. куб. При этом в США ожидается активный рост спроса в 2022 году (на 2,65%, до 890 миллиарда кубометров), и снижение в 2023-м (на 1,57%, до 876 млрд м. куб.)Спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе останется в целом стабильным: в 2022 году на уровне 895 миллиардов кубометров, а в 2023-м – вырастет на 3,13%, до 923 млрд м. куб. При этом в Китае в 2022-м спрос вырастет слабо (на 1,65%, до 370 миллиардов кубометров), но в следующем году рост спроса ускорится на 5,41%, до 390 млрд м. куб. Более активного роста спроса на газ МЭА ожидает на Ближнем Востоке: на 3,19%, или до 582 миллиардов кубометров в 2022 году, и на 2,41%, до 596 млрд м. куб. в 2023-м.Добыча газа в мире в 2022 году по сравнению с 2021-м по прогнозу агентства сократится на 20 миллиардов кубометров (на 0,49%), и составит 4,089 триллиона кубометров, а в 2023-м – вырастет на 40 млрд м. куб. (или на 0,98%), до 4,129 трлн м. куб.Крупнейшим производителем газа в 2022-2023 годах останутся США, которые увеличат добычу на 3,80%, до 1,01 триллиона кубометров в 2022 году, и еще на 3,07%, до 1,041 трлн м. куб. в 2023-м. Близкий к 3% рост покажет также добыча газа и на Ближнем Востоке – на 3,03%, до 715 миллиарда кубометров в 2022 году, и на 2,38%, до 732 млрд м. куб. в 2023-м.Будет увеличиваться добыча газа и в Азиатско-Тихоокеанском регионе: на 2,92%, до 669 миллиарда кубометров в 2022 году, и на 1,79%, до 681 млрд м. куб. в 2023-м. В Китае добыча будет расти опережающими темпами по сравнению с другими странами АТР. В частности, в 2022 году добыча газа в стране вырастет на 7,32%, до 220 миллиардов кубометров, в 2023-м – на 4,55%, до 230 млрд м. куб. Однако газ собственной добычи будет обеспечивать лишь чуть больше 2/3 спроса на газ в Китае.В Европе добыча газа будет восстанавливаться после падения в 2021 году, увеличившись на 4,04%, или до 232 миллиардов кубометров в 2022-м, и на 1,29%, до 235 млрд м. куб. в 2023 году. В России МЭА ожидает резкого падения добычи в 2022 году – на 14,57%, или до 651 миллиардов кубометров. Агентство прогнозирует, что в 2023-м падение замедлится, но не прекратится, и добыча газа снизится ещё на 4,30%, до 623 млрд м. куб. Прогнозируется и дальнейшее падение спроса на газ в РФ – на 3,39%, до 484 миллиардов кубометров в 2022 году, и на 1,03%, до 479 млрд м. куб. в 2023-м.При этом "Газпром" также 3 октября сообщил, что по итогам 9 месяцев 2022 года компания снизила добычу газа на 17,1% в годовом сравнении, поставки из газотранспортной системы сократились на 4,1%, поставки в дальнее зарубежье – на 40,4%.Нефть дорожает на фоне новостей о возможном сокращении добычиЦены на нефть подскочили более чем на 3% на торгах в Азии 3 октября, поскольку страны ОПЕК+ рассматривают возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, пытаясь поддержать рынок. Об этом сообщило британское агентство Reuters.Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,51 доллара, или на 3%, до 87,65 доллара за баррель после того, как в пятницу упали на 0,6%. Американская нефть West Texas Intermediate также выросла на 3% или на 2,39 доллара до 81,88 доллара за баррель – после падения во время предыдущей сессии на 2,1%.В Reuters отметили, что цены на нефть падали четыре месяца подряд с июня, поскольку блокирование из-за COVID-19 в крупнейшем потребителе энергии – Китае – ударило по спросу, а повышение процентных ставок и резкий рост доллара США негативно повлияли на мировые финансовые рынки.Днём ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что группа стран-производителей нефти ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи более чем на 1 миллион баррелей в день, чтобы стабилизировать цены. Нефть марки Brent поднималась выше 125 долларов за баррель после начала спецоперации России на Украине в феврале. Но с тех пор она упала до 85 долларов, уменьшив сверхприбыли Саудовской Аравии, России, Объединенных Арабских Эмиратов и других членов коалиции.Представители альянса из 23 стран должны встретиться 5 октября в штаб-квартире в Вене. Группа ОПЕК+ собиралась ежемесячно в режиме онлайн, и не ожидалось, что будет организована личная встреча, – по крайней мере, до конца этого года. В случае согласования это будет второе ежемесячное сокращение добычи группы подряд – после сокращения добычи на 100 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце.Банки, среди которых JPMorgan Chase & Co., заявили, что ОПЕК+ может понадобиться снизить добычу минимум на 500 000 баррелей в день, чтобы стабилизировать цены. "Всё, что составляет менее 500 тысяч баррелей в день, будет проигнорировано рынком. Поэтому мы видим значительный шанс сокращения до 1 миллиона баррелей в день", – отмечают и аналитики компании ANZ, чью оценку приводит Reuters.Возможное сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки станет самым масштабным с начала пандемии COVID-19. Этот объем эквивалентен более чем 1% мировых поставок, отмечает британское издание The Financial Times. Такое ограничение добычи может поднять цены на нефть в то время, как на фоне ускорения инфляции большая часть мира борется за снижение стоимости энергии. Однако это может привести к осложнению деловых отношений стран ОПЕК+ с США, где президент Джо Байден пытается снизить цены на топливо в преддверии решающих промежуточных выборов в ноябре, пишет газета.С другой стороны, опасения по поводу глобальной рецессии, вероятно, ограничат потенциал роста, отмечают в консалтинговой компании FGE. "Если ОПЕК+ действительно решит сократить добычу в ближайшем будущем, связанное с этим увеличение свободных мощностей ОПЕК+, вероятно, окажет еще большее понижающее давление на долгосрочные цены", – говорится в сообщении FGE, опубликованном 30 сентября.

Олег Хавич

Олег Хавич

Олег Хавич

