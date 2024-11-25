Le Monde: ЕС снова обсуждает отправку своих войск на Украину
© X / Emmanuel MacronКир Стармер и Эммануэль Макрон
© X / Emmanuel Macron
Чиновники стран Евросоюза снова обсуждают возможность отправки своих кадровых военных и наёмников из ЧВК на Украину. Об этом 25 ноября сообщила французская газета Le Monde
Париж и Лондон не исключают возможности возглавить коалицию по отправке войск на Украину, сообщило издание. По его информации, такие планы есть и они нуждаются в проработке. Причиной названо возвращение Дональда Трампа в Белый дом, который, судя по всему, будет дистанцироваться от Киева.
Засекреченные дискуссии об отправке западных войск и частных военных компаний (ЧВК) на Украину возобновились, отметила французская газета со ссылкой на свои анонимные "надёжные источники".
Газета напомнила, что в феврале эту инициативу шумно анонсировал французский президент Эммануэль Макрон. Тогда эта идея встретил сильное противодействие европейских стран во главе с Германией.
"В последние недели она даже окрепла, по нашей информации, благодаря визиту во Францию премьер-министра Великобритании Кейра Стармера в ходе церемоний 11 ноября", - сказано в публикации.
Издание напомнило, что идея отправки войск ЕС и Британии на Украину соответствует риторике главы МИД Франции. Жан-Ноэль Барро посетил Лондон 22 ноября. На следующий день он в интервью призвал западных союзников "не устанавливать и не выражать красные линии" в отношении своей поддержки Украины. На вопрос о возможности отправки французских войск на украинскую землю он заявил: "Мы не исключаем ни одного варианта"
"Между Великобританией и Францией продолжаются дискуссии относительно сотрудничества в области обороны, в частности, с целью создания основной группы союзников в Европе, ориентированной на Украину и более широкую европейскую безопасность", — поведал французской газете неназванный британский военный источник.
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