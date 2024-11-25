Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков - 25.11.2024 Украина.ру
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Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков
Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков - 25.11.2024 Украина.ру
Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков
Москва способна находить новые военные ответы на вызовы Запада, "отплачивая ему той же монетой": обращение президента РФ Владимира Путина после применения "Орешника" стало тому доказательством. Об этом 25 ноября в комментарии "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
2024-11-25T13:28
2024-11-25T13:28
новости
россия
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киев
владимир путин
мид
нато
удары
ракетный удар
ракеты средней и меньшей дальности
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По его словам, обращение российского лидера это — предупреждение, что стоит остановиться и перестать повышать ставки.В сфере безопасности у России есть устоявшиеся интересы, которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, отметил замглавы МИД.Ранее в эфире американского телеканала CNN экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины беспокоятся после удара "Орешником"."Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинЕще по теме: Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
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новости, россия, запад, киев, владимир путин, мид, нато, удары, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, Запад, Киев, Владимир Путин, МИД, НАТО, удары, ракетный удар, ракеты средней и меньшей дальности, ракеты, дальнобойные ракеты

Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков

13:28 25.11.2024
 
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© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Москва способна находить новые военные ответы на вызовы Запада, "отплачивая ему той же монетой": обращение президента РФ Владимира Путина после применения "Орешника" стало тому доказательством. Об этом 25 ноября в комментарии "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
По его словам, обращение российского лидера это — предупреждение, что стоит остановиться и перестать повышать ставки.
"Заявление Путина сигнализирует о решимости отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров Киева так, чтобы они понимали серьезность момента и способность России находить военные ответы на новые вызовы", — подчеркнул Рябков.
В сфере безопасности у России есть устоявшиеся интересы, которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, отметил замглавы МИД.
Ранее в эфире американского телеканала CNN экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины беспокоятся после удара "Орешником".
"Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.
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Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"Граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник". Об этом 25 ноября в эфире американского телеканала CNN заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Еще по теме: Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
 
НовостиРоссияЗападКиевВладимир ПутинМИДНАТОударыракетный ударракеты средней и меньшей дальностиракетыдальнобойные ракеты
 
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