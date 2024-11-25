https://ukraina.ru/20241125/1059186148.html

Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков

Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков - 25.11.2024 Украина.ру

Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков

Москва способна находить новые военные ответы на вызовы Запада, "отплачивая ему той же монетой": обращение президента РФ Владимира Путина после применения "Орешника" стало тому доказательством. Об этом 25 ноября в комментарии "Известиям" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

2024-11-25T13:28

2024-11-25T13:28

2024-11-25T13:28

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По его словам, обращение российского лидера это — предупреждение, что стоит остановиться и перестать повышать ставки.В сфере безопасности у России есть устоявшиеся интересы, которые будут гарантированно обеспечиваться всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами, отметил замглавы МИД.Ранее в эфире американского телеканала CNN экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Украины беспокоятся после удара "Орешником"."Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.В четверг, 21 ноября, Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - ПутинЕще по теме: Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине

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