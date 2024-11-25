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Сырский поручил создать центры рекрутинга в боевых частях

Сырский поручил создать центры рекрутинга в боевых частях - 25.11.2024 Украина.ру

Сырский поручил создать центры рекрутинга в боевых частях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поручил создать в боевых частях центры рекрутинга, сообщает в телеграм-канале украинский генштаб

2024-11-25T12:22

2024-11-25T12:22

2024-11-25T12:22

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"Главнокомандующий вооруженных сил Украины определил каждому командиру бригады создать штатное подразделение рекрутинга. Соответствующей организационной директивой определены задачи сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мероприятий вербовки добровольцев", - говорится в публикации.До сих пор такого рода структуры в ВСУ функционировали в сухопутных войсках, военно-морских силах, десантно-штурмовых войсках, силах специальных операций и в территориальной обороне. Минобороны Украины весной заявляло, что открыло в Киеве центр рекрутинга в ряды ВСУ, всего в стране работает 18 таких центров.Ранее газета Financial Times со ссылкой на двух командующих украинскими подразделениями сообщила, что ВСУ из-за нехватки численного состава отправляют на передовую в качестве пехоты медиков и поваров.А журнал Economist писал, что власти Украины выполнили план мобилизации только на две трети от целевых показателей. Как отметил неназванный украинский чиновник, ситуация с набором военных к весне 2025 года может стать катастрофической. Издание назвало еще одной серьезной проблемой "качество новобранцев", так как многие из военных уже слишком стары или не имеют мотивации для участия в военных действиях.Подробнее о сложностях с мобилизацией - в материале Поможет ли Зеленскому мобилизация женщин? Ищенко объяснил, что ждёт ВСУ уже в ближайшие месяцы на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины