https://ukraina.ru/20241125/1059187393.html

Удар "Орешником": последствия, мнения, выводы - на Западе, Украине и в России

Удар "Орешником": последствия, мнения, выводы - на Западе, Украине и в России - 25.11.2024 Украина.ру

Удар "Орешником": последствия, мнения, выводы - на Западе, Украине и в России

Удар новейшей российской ракетой "Орешник" по Украине остается одной из главных тем в мире

2024-11-25T13:00

2024-11-25T13:00

2024-11-25T13:14

эксклюзив

украина

россия

запад

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

южмаш

"орешник"

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Ответ на эскалациюРано утром 21 ноября ВС РФ нанесли удар по заводу "Южмаш" в городе Днепре (Днепропетровск).В этот же день президент Владимир Путин выступил с обращением к вооруженным силам и гражданам страны. Он заявил, что этот удар – испытание в боевых условиях новой баллистической ракеты "Орешник".По словам главы государства, эти испытания стали ответом на удары украинской армии западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям. Путин подчеркнул, что эти испытания продолжатся, гражданское население Украины будут заранее оповещать о пуске этих ракет, чтобы оно могло покинуть опасные районы.Российский президент отметил, что вину за эскалацию конфликта несут США, которые разрушили систему международной безопасности. Москва стремится к миру, но готова отвечать на любые конфронтационные шаги своих оппонентов, подчеркнул Путин.Неопределенность на УкраинеСамой говорящей реакцией на Украине стала отмена заседания Верховной Рады на следующий день после прилета "Орешника". Теперь украинские народные избранники соберутся только в декабре.Данное решение раскритиковал Владимир Зеленский, он назвал информацию разведок всего лишь информацией, а не "разрешением на выходной". Комизм ситуации в том, что этот самый выходной случился по инициативе правящей фракции "Слуга народа", рассказал позднее депутат Ярослав Железняк.Если растерянность в рядах правящей украинской элиты власти еще пытаются прикрывать, то вот упаднические настроения в обществе им признавать, пусть и через губу, но все-таки приходится."Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара", - заявил в интервью CNN бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.Об этом говорит не он один."Неопределенность. Истощение. Отчаяние. Это токсичная смесь, которую я чувствую в Киеве", - поделился своими впечатлениями обозреватель Bild Пауль Ронцхаймер.Теперь Зеленский в уже привычной для себя позе попрошайки просит американцев снабдить Украину системами ПРО THAAD от корпорации "Локхид Мартин". Как признает украинское издание "Фокус", такой вариант развития событий крайне маловероятный.Начнем с того, что нет никаких гарантий, что этот комплекс окажется эффективным против "Орешника". Как заявлял Путин, сейчас в мире нет средств противодействия этим ракетам.Во-вторых, стоимость THAAD может доходить до 3 млрд долларов, поэтому сдать "в аренду" Киеву такую дорогостоящую установку вряд ли кто отважится: велик риск, что ВС РФ уничтожат ее, как это было уже несколько раз с ЗРК "Пэтриот".В общем, вопрос подвис. Что делать с "Орешником" Украина не знает. Судя по всему, озадачены и западные кураторы киевского режима. Обсуждать проблему намерены в ближайшие дни на экстренном заседании совета Украина – НАТО.В ожидании этого события Киев организовал визит западных журналистов в некий секретный ангар, где собраны найденные на "Южмаше" обломки "Орешника". Украинская сторона заявила, что партнеры страны уже изучают их.Ближайшее время покажет, пойдет ли Киев на новую эскалацию и продолжит ли применять западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории РФ. Вернее, дадут ли им такую отмашку на Западе.Для Запада торг уместенВсе последние дни западные медиаресурсы скрупулезно подсчитывают подлетное время "Орешника" до европейских столиц. Аналитики признают, крыть этот козырь пока нечем.Итальянская газета "Репубблика" пишет, что такая беззащитность Европы стала следствием военной зависимости Старого континента от Соединенных Штатов. Такая ставка, может быть, и была отчасти оправдана в прошлом, но сейчас, когда в Белый дом вот-вот готовится въехать Дональд Трамп, европейские политики застыли в тревожном ожидании.Худший кошмар Европы – это выход США из НАТО. Причина – желание Вашингтона сосредоточиться на противодействии Китаю. А вы, европейцы, решайте свои проблемы самостоятельно. Пока команда будущего президента Соединенных Штатов о таких планах не объявляла, однако общая мировая турбулентность усиливается, поэтому такие сценарии исключать нельзя.Пример брошенного американцами на произвол судьбы Афганистана был первым сигналом. Второй – приход к власти Трампа, который как минимум хочет, чтобы Европа платила за свою безопасность сама. Российский "Орешник", прилетевший по Украине, только добавил европейским элитам головной боли.За океаном, между тем, тоже ломают голову, что делать в нынешней ситуации. С уходящей администрацией Джо Байдена все понятно, там уже живут и действуют по принципу "после нас хоть трава не расти", вопрос лишь в том, рискнет ли Вашингтон взвинтить уровень эскалации до максимума, либо же все-таки решит пока попридержать всадников апокалипсиса.Сложнее обстоят дела у команды Дональда Трампа, который якобы хочет российско-украинский конфликт притушить или же хотя бы максимально от него дистанцироваться. Проблема в том, что Байден оставляет следующему президенту весьма тяжелое наследство, вся история с дальнобойными ракетами и ответом на это через "Орешник" отодвигает перспективу мирного урегулирования, и без того зыбкую, далеко за пределы повестки дня.На днях конгрессмен от штата Флорида, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц назвал удары ВСУ ракетами ATACMS очередным шагом к эскалации. Вместе с тем, он заявил, что Украина атакует ими только военные объекты и что эти ракеты не нацелены на Москву и Санкт-Петербург.Пошли разговоры, что вся эта ситуация зашла настолько далеко, что в окружении Трампа появились даже те, кто готов и вовсе преподнести России Украину на блюдечке с голубой каемочкой. Но с одним условием: Москва должна свернуть свое стратегическое партнерство с Пекином, что практически не оставляет для такой сделки шансов.Издание "Гардиан" пишет, что Трамп оказался перед выбором: либо же "жесткий торг" с РФ, либо же сдача Украины "на растерзание". Вероятно, что новая администрация, ведомая опытным в бизнес-делах президентом, выберет торг. Российские условия для урегулирования конфликта хорошо известны: внеблоковый статус Украины, вывод формирований ВСУ из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признание Киевом их российского статуса, защита прав русскоязычного населения и запрет неонацистских группировок.Теперь слово за Трампом. А пока у уходящей американской администрации есть чуть менее двух месяцев, чтобы громко хлопнуть дверью и спровоцировать новый виток противостояния. Есть надежда, что демонстрация боевых возможностей "Орешника" скорректирует эти планы.Сигнал РоссииКакие бы настроения не возобладали в Вашингтоне, Москва по-прежнему считает, что если хочешь мира, то готовиться нужно к войне. Испытание новейшей баллистической ракеты – четкий сигнал, что защита суверенитета страны будет обеспечена при любых раскладах.Попытки украинской стороны сделать вид, что ничего не произошло иронично в своем телеграм-канале прокомментировал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Его пост стал ответом на реплику советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который заявил: "Нет у России никаких "Орешников". Это кто-то неадекватный выдумывает себе такие названия".На разговоры о том, что после появления у России "Орешника" Запад должен передать Украине технологии для создания ядерного оружия, тот же Медведев пригрозил, что при таком раскладе ядерное оружие может появиться и у оппонентов Америки."Остается еще подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии", - заявил он."Орешник" - наглядная демонстрация мощи страны и ее научно-технической конструкторской мысли. При всем при этом нужно понимать, что добиться коренного перелома в спецоперации одной лишь этой ракетой вряд ли получится. По словам Владимира Путина, у российской армии есть запас этих ракет, однако сколько их, по понятным причинам, широкой публике неизвестно. Серийное их производство может начаться только после проведения соответствующих испытаний, которые, как все видели, прошли пока единожды.Запуск "Орешника" по Украине – скорее сигнал Западу."Но это прежде всего сигнал о том, что мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы", - прокомментировал ранее "Известиям" замглавы МИД России Сергей Рябков.По его словам, "Западу давно пора остановиться", а факт того, что этого не происходит, доказывает "постепенное притупление чувства самосохранения у тех, кто там принимает решения".Еще больше о реакции правительств, политиков и экспертов Запада на удар "Орешником" - в статье Елены Мурзиной ""Путин производит фурор". "Так кто же от Украины подпишет капитуляцию? "Орешник" и реакция на него"

https://ukraina.ru/20241125/1059172461.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, запад, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, южмаш, "орешник"