https://ukraina.ru/20220906/1038475625.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 06.09.2022 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

В связи с дефектами турбин Siemens "Северный поток" полностью остановлен, что привело к росту цены газа в Европе на 30% за день. Цены на нефть также растут в... Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T10:11

2022-09-06T10:11

2022-09-06T11:00

эксклюзив

северный поток

газ

цены

нефть

газпром

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В связи с дефектами турбин Siemens "Северный поток" полностью остановлен, что привело к росту цены газа в Европе на 30% за день. Цены на нефть также растут в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу."Газпром" вынужден остановить "Северный поток", цена газа в Европе резко вырослаСпотовая цена газа в Европе в понедельник, 5 сентября, выросла на 30%, – почти до 2900 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 279 евро за 1 МВт*ч (2853 долларов США за 1 тыс. куб. м). В то же время, в пятницу, 2 сентября, торги закрылись на уровне $2213 за 1000 кубометров.Рост цен начался на фоне полной остановки поставок газа по трубопроводу "Северный поток". Вечером 2 сентября "Газпром" сообщил, что техническое обслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата "Северного потока" выявило неисправности, и газопровод не будет работать без их устранения. Такие же проблемы – утечки масла – также выявлены на трёх других турбинах газопровода. Устранить эти недостатки можно только на заводе в Канаде.Однако председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что заводской ремонт турбин "Северного потока" невозможен из-за санкций: "Газпром" остановил этот агрегат 31 августа 2022 года для проведения планово-предупредительных работ. Возобновить прокачку газа в компании рассчитывали утром 3 сентября на прежней мощности (33 млн кубометров в сутки, 20% мощности "Северного потока". Однако теперь Газпром дал понять, что возобновление поставок газа отложено не неопределенный срок, до устранения замечаний к работе оборудования.Напомним, на компрессорной станции "Портовая", откуда газ направляется в "Северный поток", установлены двигатели производства британской компании Rolls-Royce, газотурбинный бизнес которой перешел к немецкой Siemens. С декабря 2021 года двигатель Siemens проходил регулярный капитальный ремонт на заводе в Монреале и должен был вернуться на "Северный поток" в мае 2022-го. Но двигатель задержался в Канаде из-за веденных против "Газпрома" санкций.По просьбе Германии Канада выдала разрешения на вывоз турбин со своей территории, но они не соответствуют контракту "Газпрома" с Siemens. Так, разрешение выдано компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у концерна нет контрактных отношений. Двигатель был направлен из Канады не в Россию, а в Германию. Если он после ФРГ будет доставлен в РФ – это может трактоваться как нарушение канадских санкций. Кроме того, оказавшись в Европе, двигатель подпал под санкции Евросоюза – ведь регламент ЕС 833/2014 запрещает поставку в РФ газотурбинных двигателей.Но и к работе того оборудования Siemens, которое осталось в России, у российского регулятора есть немало претензий. Вечером 5 сентября "Газпром" раскрыл новые подробности характера выявленных дефектов на единственной работавшей турбине "Северного потока": они грозят пожарами и взрывами, угрожают безопасности всего производственного объекта компрессорной станции "Портовая"."Газпром" сообщил, что 2 сентября 2022 года Ростехнадзор выдал компании предостережение после обнаружения утечки масла на газоперекачивающем агрегате (ГПА) №24. Компания напоминает, что подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на газоперекачивающем агрегате №14, прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие такого дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности. По решению Ростехнадзора ГПА №14 был отстранен от эксплуатации.В комментарии компании подчеркивается, что дальнейшая эксплуатация ГПА №24 без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва: температура рабочих поверхностей в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут превышать 300 градусов Цельсия, а температура воспламенения масла, которое капает на клеммы, – всего лишь 288 градусов.При проведении регламентных работ в июле 2022 года указанная утечка масла не была выявлена, что подтверждает соответствующий акт, подписанный представителями Siemens, проводившими сервисные работы. Российский газовый монополист отметил, что эксплуатация данного газоперекачивающего агрегата с выявленными неисправностями прямо противоречит требованиям российского законодательства. "Газпром" в своем телеграм-канале также опубликовал фото одной из выявленных утечек на ГПА №24 компрессорной станции "Портовая".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возложил вину за остановку газопровода "Северный поток" на европейских политиков. "Если европейцы совершенно абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит "Газпрому", но которое по контракту они должны обслуживать, – это не вина "Газпрома", это вина тех политиков, которые принимали решения о санкциях", – сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1", которое вышло в эфир 4 сентября.На следующий день представитель Кремля подтвердил свою позицию. "Безусловно, те самые санкции, которые мешают обслуживать агрегаты, которые мешают их перемещать без соответствующих юридических гарантий, которые мешают давать эти юридические гарантии и так далее, именно эти санкции, которые ввели западные государства, довели ситуацию до того, что мы видим сейчас", – сказал Дмитрий Песков.Цена нефти растёт благодаря решению ОПЕК+ сократить добычуЧлены Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и десять стран-союзников организации, известные как ОПЕК+, 5 сентября договорились о небольшом сокращении добычи нефти, чтобы поддержать цены, упавшие из-за опасений экономического спада. Производители нефти в октябре сократят добычу на 100 000 баррелей в день, что составляет лишь 0,1% от мирового спроса. Также на встрече согласились, что могут встретиться в любое время, чтобы скорректировать добычу до следующей запланированной встречи 5 октября.В последние месяцы цена на нефть марки Brent упала примерно до 95 долларов за баррель – со 120 долларов в июне. Это произошло из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе. Как отмечает британское агентство Reuters, на фоне решения ОПЕК+ цены на нефть уже выросли более чем на 3% к концу дня 5 сентября.Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре поднялись на 3,43 доллара до 96,45 доллара за баррель, к 13:14 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,94 доллара, или на 3,4%, до 89,87 доллара после роста на 0,3% на предыдущей сессии. Правда, рынки США в понедельник были закрыты из-за государственного праздника – Дня труда."Решение по сути сохраняет статус-кво, поскольку ОПЕК+ наблюдает за резкими колебаниями цен на нефть под влиянием многих факторов в обоих направлениях", – пишет агентство. Крупнейший производитель ОПЕК, Саудовская Аравия, в прошлом месяце сообщила о возможности сокращения добычи, чтобы устранить то, что она считает "преувеличенным падением цен на нефть". В свою очередь администрация США на протяжении последних месяцев безуспешно пытается добиться от Саудовской Аравии снижения цен на нефть."ОПЕК+ опасается длительной волатильности цен, вызванной слабыми макроэкономическими настроениями, низкой ликвидностью и восстановленными блокировками в Китае, а также неопределенностью потенциального соглашения между США и Ираном и усилиями установить лимит цены на российскую нефть", – сказал в комментарии Reuters аналитик Мэтью Холланд из Energy Aspects.В свою очередь заместитель председателя правительства России Александр Новак, который в качестве сопредседателя провёл 32-ю министерскую встречу стран ОПЕК+, заявил, что эти страны не формируют цену нефти, а балансируют рынок. "Принято решение в связи с тем, что рассмотрели текущую ситуацию на рынке, сделали оценку, заслушали отчеты технического комитета ОПЕК+, ситуация такова, что позволяет нам корректировать. Мы видим, что валовой внутренний продукт, рост мировой экономики скорректирован нашими коллегами. Ранее он прогнозировался на уровне 3,5% роста, сейчас по оценке – это 3,1%. Поэтому в рамках нашего соглашения мы приняли решение скорректировать квоты", – добавил Новак.Он также добавил, что пока спрос на нефть еще восстанавливается относительно допандемийного уровня. "И мы ожидаем, что в начале следующего года мы выйдем на соответствующие показатели – выше 100 миллионов баррелей в сутки спроса на нефть. Мы работаем, мы продолжаем взаимодействовать, чтобы выйти на этот уровень плавно", – сообщил вице-премьер России.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, северный поток, газ, цены, нефть, газпром