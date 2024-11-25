https://ukraina.ru/20241125/1059188206.html

Турецкая многозначность: о чем Путин говорил с Эрдоганом

Турецкая многозначность: о чем Путин говорил с Эрдоганом - 25.11.2024 Украина.ру

Турецкая многозначность: о чем Путин говорил с Эрдоганом

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, акцентируя внимание на злободневных вопросах торгово-экономического сотрудничества.

2024-11-25T13:29

2024-11-25T13:29

2024-11-25T14:06

эксклюзив

украина

россия

турция

анкара

эрдоган

пентагон

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/05/1051750064_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_319b7b2231cb0f2fbcf7fca7a111e8ce.jpg

Впрочем, о политических вопросах тоже поговорили – что, в общем, не стало секретом для общественности и прессы.Несколькими днями раньше Эрдоган заявил, что применение Украиной натовских дальнобойных ракет серьезно усиливает риски глобальной ядерной эскалации.Он также отметил, что Турция не одобряет решения разрешить Киеву использовать такое вооружение для ударов по территории России – о чем официально сообщило агентство Anadolu."Прежде всего, мы не считаем это решение правильным и не одобряем его. Малейшая ошибка будет ничем не отличаться от подбрасывания огня в пороховую бочку. Поэтому я советую всем действовать осторожно", – сказал Эрдоган.Более того, по мнению Эрдогана Североатлантическому Альянсу следует задуматься над обновлением Россией ядерной доктрины. Потому что он рассматривает эти действия как стратегический ответ на провокационные действия самого альянса."Я думаю, что эта позиция России – это прежде всего мера, принятая против поведения, направленного против нее самой. Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО", – подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган – как бы намекая, что игнорировать позицию Кремля было бы как минимум опасно и неразумно.Хотя уже в понедельник он лично встретится в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, обсуждая с ним все тот же украинский конфликт.Современная Турция подчас проводит настолько противоречивую политику, что это невольно напоминает старый советский анекдот, с сакраментальным вопросом: "может ли змея сломать спину?".Может – если будет ползти по линии партии.Однако это закономерная ситуация. Не следует забывать о том, что Турция эпохи Реджепа Тайипа Эрдогана стала одним из первых государств, попробовавших жить по правилам нового многополярного мира. А быть в числе первых всегда чревато проблемами.Сохраняя статус страны – члена НАТО, и заявку в члены Европейского союза – которую в Брюсселе даже не рассматривали по сути – турецкие власти, в то же время, понимали, что Запад заинтересован в Турции только как в площадке для своих ядерных ракет или как в рынке для продажи своих товаров.Политическая субъектность турок интересовала Вашингтон меньше всего. Белый дом был уверен, что в Анкаре сделают все, что скажут из-за океана. А если турецкие политики проявляли излишнюю самостоятельность, их сносили путем кровавых переворотов влиятельные военные, традиционно имевшие хорошие связи со старшими коллегами из Пентагона.Популярного премьера Аднана Менедереса, в свое время посетившего с визитом СССР, а также его соратников, вообще повесили. А от юного Эрдогана во время одного из путчей зачем-то потребовали сбрить знаменитые усы.Конечно, несмотря на процитированные выше заявления, Эрдогана нельзя в полной мере относить к числу принципиальных идеологически противников Запада. Однако Реджеп Тайип резко ограничил влияние военных кругов, связанных с различными атлантическими структурами. А затем начал проводить международную политику в собственно турецких интересах – договариваясь буквально со всеми, и делая это без разрешения США.Поначалу такая оппортунистическая линия давала блестящие экономические результаты. Сегодня мало кто помнит, что в первые 20 лет правления Эрдогана турки стали жить значительно лучше. Экономика страны росла на 8% в год, а показатель национального богатства на душу населения увеличился без малого втрое – с 4,7 тысячи долларов в 2003 году до 12,5 тысячи в 2013-м (в то время Реджеп Тайип был не президентом, а премьер-министром – однако, по сути, это меняло не очень много).Но затем Запад начал давить турецкую экономику, используя ее децентрализованность, закредитованность и открытость. Страна попала в инфляционный капкан, и среднестатистический россиянин мало понимает драматизм этой ситуации. Между тем, в октябре уровень инфляции в Турции составил 48,58% – хотя ключевая ставка держится на уровне 50% годовых.Эрдоган отвечает на эту экономическую войну в двух ключевых парадигмах. Не разрывая связей с Западом, он активно пытается совершить экономический поворот на восток – реализуя различные проекты с Россией, Китаем, Ираном и другими странами, которых не любят в евроатлантической части мира.Да, Анкара сохраняет контакты с Киевом – хотя после уничтожения части ударных беспилотников "Байрактар" у Зеленского уже не очень надеются на турецкое вундерваффе.Но вполне очевидно, что для Эрдогана и его команды важнее контакты с Россией – в первую очередь, в сфере газового транзита и мирного атома. Потому что от дешевой доступной энергетики в первую очередь зависит рост популярности турецкого лидера, а также понижение себестоимости продукции турецкой промышленности.Неудивительно, что именно эти сферы – а не туристы и помидоры – больше всего интересует сейчас Анкару. Хотя удобрения с севера тоже важны для турок – те же самые помидоры иначе не вырастить.Нормальные отношения России и Турции позволяют многое сделать в национальных интересах двух стран. К примеру, несмотря на заигрывания с Киевом, турки отчасти помогали обходить санкционные препоны Запада. И хотя несколько турецких банков как раз накануне перестали обслуживать карты UnionPay, скорее всего Анкара и Москва найдут способы обойти новые запреты.Эрдоган – типичный пример опытного руководителя, который видит во внутренней и внешней политике сообщающиеся сосуды. Снимая экономическое напряжение в стране, он обычно позиционирует себя в качестве защитника палестинских мусульман. Военное столкновение натовской Турции с Израилем пока представляется чем-то фантастическим. Но все знают, что турецкие власти более радикальны в своих пропалестинских заявлениях, чем руководители собственно арабских стран – подчас пересекая в этом все красные линии.Не являясь искренним идейным другом России, он, тем не менее, более или менее вполе искренне выступает за мирное урегулирование в зоне Черного моря. Даже в поздравлении Дональду Трампу Реджеп Тайип выразил надежду на скорейшее разрешение украинского кризиса. Хотя его политические отношения Эрдогана с Трампом тоже полны различных противоречий.Таким образом, экономические контакты Анкары и Москвы решают поставленные перед ними задачи.А Запад, который явно от этого не в восторге, вынужден ограничиться ролью стороннего наблюдателя.До этого Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg

https://ukraina.ru/20241118/1059015573.html

украина

россия

турция

анкара

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, россия, турция, анкара, эрдоган, пентагон, дональд трамп