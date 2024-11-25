https://ukraina.ru/20241125/1059171208.html

"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске

"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске - 25.11.2024 Украина.ру

"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске

Когда ВС РФ зачистят все карманы противника, Курахово не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-11-25T06:00

2024-11-25T06:00

2024-11-25T06:00

новости

курахово

россия

купянск

владимир евсеев

наступление

вс рф

всу

дзержинск (торецк)

донбасс

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Киевский режим бросил в районе Курахово хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, теперь она гибнет там впустую. При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и смогли захватить элеватор, сообщил эксперт.По его мнению, когда ВС РФ зачистят все "карманы" ВСУ, город не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение. Наверное, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово, указал Евсеев.Это говорит о прекрасной работе российской разведки и подготовке войск, которые смогли воспользоваться ситуацией. Причем если сравнивать промзону Купянска и Курахово, то в Курахово промзона маленькая. Спрятаться там невозможно, ВСУ будут просто уничтожены, отметил он."В Торецке [Дзержинске] у нас тоже есть успехи, потому что нельзя одними и теми же бригадами затыкать все дыры. Они метались от Торецка к Часов Яру, пока не стали заканчиваться, что привело к серьезным нашим успехам в обоих городах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О том, как удар новой баллистической ракетой "Орешник" по заводу Южмаш не позволил Западу пересечь очередную красную линию — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241123/1059159309.html

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россия

купянск

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донбасс

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