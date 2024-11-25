"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске - 25.11.2024 Украина.ру
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"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске - 25.11.2024 Украина.ру
"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
Когда ВС РФ зачистят все карманы противника, Курахово не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-11-25T06:00
2024-11-25T06:00
новости
курахово
россия
купянск
владимир евсеев
наступление
вс рф
всу
дзержинск (торецк)
донбасс
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Киевский режим бросил в районе Курахово хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, теперь она гибнет там впустую. При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и смогли захватить элеватор, сообщил эксперт.По его мнению, когда ВС РФ зачистят все "карманы" ВСУ, город не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение. Наверное, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово, указал Евсеев.Это говорит о прекрасной работе российской разведки и подготовке войск, которые смогли воспользоваться ситуацией. Причем если сравнивать промзону Купянска и Курахово, то в Курахово промзона маленькая. Спрятаться там невозможно, ВСУ будут просто уничтожены, отметил он."В Торецке [Дзержинске] у нас тоже есть успехи, потому что нельзя одними и теми же бригадами затыкать все дыры. Они метались от Торецка к Часов Яру, пока не стали заканчиваться, что привело к серьезным нашим успехам в обоих городах", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.О том, как удар новой баллистической ракетой "Орешник" по заводу Южмаш не позволил Западу пересечь очередную красную линию — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
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россия
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новости, курахово, россия, купянск, владимир евсеев, наступление, вс рф, всу, дзержинск (торецк), донбасс, харьковская область, бои, часов яр, детали, сво, спецоперация, спецслужба
Новости, Курахово, Россия, Купянск, Владимир Евсеев, наступление, ВС РФ, ВСУ, Дзержинск (Торецк), Донбасс, Харьковская область, бои, Часов Яр, детали, СВО, Спецоперация, спецслужба

"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске

06:00 25.11.2024
 
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Когда ВС РФ зачистят все карманы противника, Курахово не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Киевский режим бросил в районе Курахово хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, теперь она гибнет там впустую. При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и смогли захватить элеватор, сообщил эксперт.
По его мнению, когда ВС РФ зачистят все "карманы" ВСУ, город не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение. Наверное, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово, указал Евсеев.
"Наша армия стала себя вести креативно. Когда мы внезапно переправились на лодках и захватили элеватор в Курахово, ВСУ этого не ожидали. А насколько удачно мы зашли в Купянск и заняли три завода? Противник создавал там оборону, которая должна была помешать нам подойти, но мы подловили его на ротации", — подчеркнул он.
Это говорит о прекрасной работе российской разведки и подготовке войск, которые смогли воспользоваться ситуацией. Причем если сравнивать промзону Купянска и Курахово, то в Курахово промзона маленькая. Спрятаться там невозможно, ВСУ будут просто уничтожены, отметил он.
"В Торецке [Дзержинске] у нас тоже есть успехи, потому что нельзя одними и теми же бригадами затыкать все дыры. Они метались от Торецка к Часов Яру, пока не стали заканчиваться, что привело к серьезным нашим успехам в обоих городах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
О том, как удар новой баллистической ракетой "Орешник" по заводу Южмаш не позволил Западу пересечь очередную красную линию — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
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НовостиКураховоРоссияКупянскВладимир ЕвсеевнаступлениеВС РФВСУДзержинск (Торецк)ДонбассХарьковская областьбоиЧасов ЯрдеталиСВОСпецоперацияспецслужба
 
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