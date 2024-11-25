"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Когда ВС РФ зачистят все карманы противника, Курахово не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Киевский режим бросил в районе Курахово хорошо подготовленную бригаду на произвол судьбы, теперь она гибнет там впустую. При этом в самом Курахово российские бойцы совершили героический бросок и смогли захватить элеватор, сообщил эксперт.
По его мнению, когда ВС РФ зачистят все "карманы" ВСУ, город не продержится больше недели, потому что будет отрезана дорога на Покровск. В направлении Великой Новоселки также есть хорошее продвижение. Наверное, группировку ВСУ там тоже ждет судьба Курахово, указал Евсеев.
"Наша армия стала себя вести креативно. Когда мы внезапно переправились на лодках и захватили элеватор в Курахово, ВСУ этого не ожидали. А насколько удачно мы зашли в Купянск и заняли три завода? Противник создавал там оборону, которая должна была помешать нам подойти, но мы подловили его на ротации", — подчеркнул он.
Это говорит о прекрасной работе российской разведки и подготовке войск, которые смогли воспользоваться ситуацией. Причем если сравнивать промзону Купянска и Курахово, то в Курахово промзона маленькая. Спрятаться там невозможно, ВСУ будут просто уничтожены, отметил он.
"В Торецке [Дзержинске] у нас тоже есть успехи, потому что нельзя одними и теми же бригадами затыкать все дыры. Они метались от Торецка к Часов Яру, пока не стали заканчиваться, что привело к серьезным нашим успехам в обоих городах", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск на сайте Украина.ру.
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