Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник". Об этом 25 ноября в эфире американского телеканала CNN заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.
Ранее телеграм-канал, который ведут украинские военные, принимавшие участие в боях в ходе СВО, сообщил, что удар "Орешником" нанес фатальный урон "Южмашу".
"Американские товарищи на профильных закрытых форумах североамериканских милитаристов пишут, что в Южмаш пришло на скорости 3500 м/с восемь кинетических боеприпасов с массой от 350 до 500 кг каждый. Строения, бункера - всему [конец].
Дело даже не в том, какой там эквивалент энерговыделения в ТНТ (несколько тонн!), а в векторе. Эта [ракета] практически не сбиваема в современных реалиях. Нужно [очень много] THAAD и пусковых с SM-3 - но тут в дело вступает экономика <...>
Фактически - первое применение нового класса вооружений. Дальше что? Вольфрамовые ломы из космоса?" — эмоционально прокомментировали украинские военные.
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
Чуть больше недели назад президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты американского производства для ударов вглубь России. Буквально через день ВСУ впервые применили баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Еще через день киевский режим обстрелял западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя еще сутки две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.