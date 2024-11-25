Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником" - 25.11.2024 Украина.ру
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Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"
Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником" - 25.11.2024 Украина.ру
Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"
Граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник". Об этом 25 ноября в эфире американского телеканала CNN заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
2024-11-25T12:40
2024-11-25T12:40
новости
россия
украина
сша
джо байден
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
южмаш
"орешник"
ракетный удар
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Ранее телеграм-канал, который ведут украинские военные, принимавшие участие в боях в ходе СВО, сообщил, что удар "Орешником" нанес фатальный урон "Южмашу"."Американские товарищи на профильных закрытых форумах североамериканских милитаристов пишут, что в Южмаш пришло на скорости 3500 м/с восемь кинетических боеприпасов с массой от 350 до 500 кг каждый. Строения, бункера - всему [конец]. Дело даже не в том, какой там эквивалент энерговыделения в ТНТ (несколько тонн!), а в векторе. Эта [ракета] практически не сбиваема в современных реалиях. Нужно [очень много] THAAD и пусковых с SM-3 - но тут в дело вступает экономика &lt;...&gt; Фактически - первое применение нового класса вооружений. Дальше что? Вольфрамовые ломы из космоса?" — эмоционально прокомментировали украинские военные.США поднимают ставки, судьба "Южмаша"В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".Чуть больше недели назад президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты американского производства для ударов вглубь России. Буквально через день ВСУ впервые применили баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФЕще через день киевский режим обстрелял западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя еще сутки две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.Еще по теме: Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась".
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новости, россия, украина, сша, джо байден, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, южмаш, "орешник", ракетный удар, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Южмаш, "Орешник", ракетный удар, ракеты, ракеты средней и меньшей дальности, дальнобойные ракеты

Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"

12:40 25.11.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
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Граждане Украины беспокоятся после того, как Россия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник". Об этом 25 ноября в эфире американского телеканала CNN заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
"Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара", — сказал он.
Ранее телеграм-канал, который ведут украинские военные, принимавшие участие в боях в ходе СВО, сообщил, что удар "Орешником" нанес фатальный урон "Южмашу".
"Американские товарищи на профильных закрытых форумах североамериканских милитаристов пишут, что в Южмаш пришло на скорости 3500 м/с восемь кинетических боеприпасов с массой от 350 до 500 кг каждый. Строения, бункера - всему [конец].
Дело даже не в том, какой там эквивалент энерговыделения в ТНТ (несколько тонн!), а в векторе. Эта [ракета] практически не сбиваема в современных реалиях. Нужно [очень много] THAAD и пусковых с SM-3 - но тут в дело вступает экономика <...>
Фактически - первое применение нового класса вооружений. Дальше что? Вольфрамовые ломы из космоса?" — эмоционально прокомментировали украинские военные.
США поднимают ставки, судьба "Южмаша"
В ответ на применение американского и британского оружия на прошлой неделе Россия нанесла комбинированный удар по Днепропетровскому "Южмашу" одной из новейших российских ракетных систем "Орешник".
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Чуть больше недели назад президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать ракеты американского производства для ударов вглубь России. Буквально через день ВСУ впервые применили баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
Еще через день киевский режим обстрелял западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя еще сутки две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
Еще по теме: Песков: "Администрация Байдена — это партия войны, они будут делать все, чтобы война не заканчивалась".
 
НовостиРоссияУкраинаСШАДжо БайденДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныЮжмаш"Орешник"ракетный ударракетыракеты средней и меньшей дальностидальнобойные ракеты
 
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