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Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы - 25.11.2024 Украина.ру

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы

В результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель Малой Кардашинки в Херсонской области, которого пытались эвакуировать врачи Скорой помощи. Об этом 25 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

2024-11-25T14:28

2024-11-25T14:28

2024-11-25T14:28

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"Боевики киевского режима и натовские наёмники совершили очередное военное преступление против мирных жителей Херсонской области", - констатировал губернатор Херсонской области.Он рассказал о том, как вечером 24 ноября тяжёлый дрон "Баба-Яга" несколько километров преследовал машину скорой медицинской помощи, спешившую к раненому жителю села Малая Кардашинка Голопристанского округа. Водителю удалось уклониться от прямых попаданий пяти сбросов, но корпус и колёса во многих местах были пробиты осколками.По его мнению, управлявшие дроном отлично видели, что наносят удары по машине с красным крестом и делали это совершенно сознательно, с варварским издевательством."Мы воюем не с регулярной армией, а с моральными отбросами. За всё это мы заставим дать ответ, и отношение к виновным будет не как к пленным, а как к террористам", - заявил губернатор.Накануне Британия и Германия сообщили об отправке на Украину боевых дронов – БПЛА и морских беспилотников. Украинский дрон "Баба-Яга" создан на базе сельскохозяйственного дрона и оснащён системой связи Starlink.Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

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новости, херсонская область, украина, владимир сальдо, всу, военные преступления, херсонское направление, херсонцы, дроны, бпла, сво, скорая помощь