Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы - 25.11.2024 Украина.ру
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Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы - 25.11.2024 Украина.ру
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы
В результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель Малой Кардашинки в Херсонской области, которого пытались эвакуировать врачи Скорой помощи. Об этом 25 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
2024-11-25T14:28
2024-11-25T14:28
новости
херсонская область
украина
владимир сальдо
всу
военные преступления
херсонское направление
херсонцы
дроны
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"Боевики киевского режима и натовские наёмники совершили очередное военное преступление против мирных жителей Херсонской области", - констатировал губернатор Херсонской области.Он рассказал о том, как вечером 24 ноября тяжёлый дрон "Баба-Яга" несколько километров преследовал машину скорой медицинской помощи, спешившую к раненому жителю села Малая Кардашинка Голопристанского округа. Водителю удалось уклониться от прямых попаданий пяти сбросов, но корпус и колёса во многих местах были пробиты осколками.По его мнению, управлявшие дроном отлично видели, что наносят удары по машине с красным крестом и делали это совершенно сознательно, с варварским издевательством."Мы воюем не с регулярной армией, а с моральными отбросами. За всё это мы заставим дать ответ, и отношение к виновным будет не как к пленным, а как к террористам", - заявил губернатор.Накануне Британия и Германия сообщили об отправке на Украину боевых дронов – БПЛА и морских беспилотников. Украинский дрон "Баба-Яга" создан на базе сельскохозяйственного дрона и оснащён системой связи Starlink.Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
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новости, херсонская область, украина, владимир сальдо, всу, военные преступления, херсонское направление, херсонцы, дроны, бпла, сво, скорая помощь
Новости, Херсонская область, Украина, Владимир Сальдо, ВСУ, Военные преступления, Херсонское направление, херсонцы, дроны, БПЛА, СВО, скорая помощь

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы

14:28 25.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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В результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель Малой Кардашинки в Херсонской области, которого пытались эвакуировать врачи Скорой помощи. Об этом 25 ноября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо
"Боевики киевского режима и натовские наёмники совершили очередное военное преступление против мирных жителей Херсонской области", - констатировал губернатор Херсонской области.
Он рассказал о том, как вечером 24 ноября тяжёлый дрон "Баба-Яга" несколько километров преследовал машину скорой медицинской помощи, спешившую к раненому жителю села Малая Кардашинка Голопристанского округа. Водителю удалось уклониться от прямых попаданий пяти сбросов, но корпус и колёса во многих местах были пробиты осколками.
"Очередной взрыв поразил вынужденно остановившийся автомобиль. К счастью, члены медицинской бригады успели выскочить из машины и отбежать на безопасное расстояние. Однако пострадавший мирный житель Малой Кардашинки так и не дождался медицинской помощи — 54-летний мужчина скончался от последствий множественных ранений",- рассказал Сальдо.
По его мнению, управлявшие дроном отлично видели, что наносят удары по машине с красным крестом и делали это совершенно сознательно, с варварским издевательством.
"Мы воюем не с регулярной армией, а с моральными отбросами. За всё это мы заставим дать ответ, и отношение к виновным будет не как к пленным, а как к террористам", - заявил губернатор.
Накануне Британия и Германия сообщили об отправке на Украину боевых дронов – БПЛА и морских беспилотников. Украинский дрон "Баба-Яга" создан на базе сельскохозяйственного дрона и оснащён системой связи Starlink.
Более подробная новостная картина дня в обзоре "Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
 
НовостиХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоВСУВоенные преступленияХерсонское направлениехерсонцыдроныБПЛАСВОскорая помощь
 
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