https://ukraina.ru/20241125/1059190119.html
Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК
Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК - 25.11.2024 Украина.ру
Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК
Силовики задержали двоих жителей Волгоградской области, которые попытались похитить участника СВО и вымогали у него деньги, сообщило Следственное управление СК РФ
2024-11-25T14:20
2024-11-25T14:20
2024-11-25T14:20
новости
россия
волгоградская область
городище
ск рф
сбу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:109:2001:1234_1920x0_80_0_0_18e6983b6c6b33d00bc72d880f574ee6.jpg.webp
Нападение произошло в минувшую пятницу. Подозреваемые приехали на машине в рабочий поселок Городище и назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику спецоперации, который сейчас проходит лечение.Вымогатель силой сопроводил жертву до машины, усадил в салон и заблокировал двери. Мужчины отобрали у потерпевшего телефон и несколько раз ударили по голове.Однако мужчине удалось выбраться из машины, когда злоумышленники остановили автомобиль, чтобы установить на него ранее снятые регистрационные номера. Он успел забежать в ближайший ломбард и попросил о помощи. Похитители скрылись. Сейчас их задержали. В отношении них возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. О других похищениях ВС РФ - в материале СБУ похитила двух российских военных в Крыму на сайте Украина.ру.
россия
волгоградская область
городище
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102494/30/1024943011_0:0:2001:1500_1920x0_80_0_0_7ef355ec51a24c24ef459696d14edfcd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, волгоградская область, городище, ск рф, сбу, сво
Новости, Россия, Волгоградская область, Городище, СК РФ, СБУ, СВО
Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК
Силовики задержали двоих жителей Волгоградской области, которые попытались похитить участника СВО и вымогали у него деньги, сообщило Следственное управление СК РФ
Нападение произошло в минувшую пятницу.
Подозреваемые приехали на машине в рабочий поселок Городище
и назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику спецоперации, который сейчас проходит лечение.
"При этом один из фигурантов оставался за рулем автомобиля, а второй - отправился на разговор с потерпевшим, у которого стал вымогать денежные средства в размере около полутора миллионов рублей, якобы ранее похищенные мужчиной", - сказали в СК.
Вымогатель силой сопроводил жертву до машины, усадил в салон и заблокировал двери. Мужчины отобрали у потерпевшего телефон и несколько раз ударили по голове.
Однако мужчине удалось выбраться из машины, когда злоумышленники остановили автомобиль, чтобы установить на него ранее снятые регистрационные номера. Он успел забежать в ближайший ломбард и попросил о помощи.
Похитители скрылись. Сейчас их задержали. В отношении них возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве.
О других похищениях ВС РФ - в материале СБУ похитила двух российских военных в Крыму на сайте Украина.ру.