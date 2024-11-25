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Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК

Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК - 25.11.2024 Украина.ру

Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК

Силовики задержали двоих жителей Волгоградской области, которые попытались похитить участника СВО и вымогали у него деньги, сообщило Следственное управление СК РФ

2024-11-25T14:20

2024-11-25T14:20

2024-11-25T14:20

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Нападение произошло в минувшую пятницу. Подозреваемые приехали на машине в рабочий поселок Городище и назначили встречу ранее знакомому местному жителю, участнику спецоперации, который сейчас проходит лечение.Вымогатель силой сопроводил жертву до машины, усадил в салон и заблокировал двери. Мужчины отобрали у потерпевшего телефон и несколько раз ударили по голове.Однако мужчине удалось выбраться из машины, когда злоумышленники остановили автомобиль, чтобы установить на него ранее снятые регистрационные номера. Он успел забежать в ближайший ломбард и попросил о помощи. Похитители скрылись. Сейчас их задержали. В отношении них возбудили дело по статьям о похищении человека и вымогательстве. О других похищениях ВС РФ - в материале СБУ похитила двух российских военных в Крыму на сайте Украина.ру.

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новости, россия, волгоградская область, городище, ск рф, сбу, сво