https://ukraina.ru/20241125/1059180065.html

"Проведи аудит": киевская журналистка попросила Илона Маска проверить карманы украинской элиты

"Проведи аудит": киевская журналистка попросила Илона Маска проверить карманы украинской элиты - 25.11.2024 Украина.ру

"Проведи аудит": киевская журналистка попросила Илона Маска проверить карманы украинской элиты

Уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику. Свое обращение к предпринимателю она опубликовала 25 ноября в соцсети Х

2024-11-25T12:26

2024-11-25T12:26

2024-11-25T12:26

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Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.Журналистка также возмутилась, что киевский режим назначил ответственным за энергобезопасность того же человека, который фактически положил начало Евромайдану, призвав людей выходить на улицы осенью 2013-го года. Речь идет о Мустафе Найеме, которого Панченко называла "марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса".Не так давно вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что в его новой команде Маск возглавит Департамент эффективности правительства (DOGE), который займется ликвидацией излишних трат.Диана Панченко известна высказываниями, не укладывающимися в привычную повестку киевского режима. В частности, на днях она возмутилась тому, что украинские элиты испугались российских ракет и задумались о собственной безопасности, ограничив работу депутатов парламента, в то время как про народ в стране власти попросту забыли.По ее мнению, это тот случай, когда цинизм пробивает дно — "и со стороны Запада, и со стороны Украины по отношению к своим гражданам"."Запад сначала провоцирует Россию на жесткие меры. А на следующий день призывает своих покинуть страну. Украинская власть делает все, чтобы повысить градус. А когда за это нужно ответить — бросает народ на амбразуру. И те, и другие, напрямую говорят: вы, украинцы, — расходный материал. Никому не нужны ваши мечты и чаяния. Ваше будущее", — написала Панченко.Подробнее о мнении других экспертов на Украине — в материале "Расходный материал". Украинские эксперты и политики о смысле войны и ценности жизней простых граждан

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новости, украина, киев, запад, илон маск, журналист, энергетика, энергетический кризис, энергосистема украины