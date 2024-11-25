"Проведи аудит": киевская журналистка попросила Илона Маска проверить карманы украинской элиты
© Public domainИлон Маск
© Public domain
Уехавшая с Украины журналистка Диана Панченко призвала американского бизнесмена Илона Маска провести в своей стране аудит расходов на энергетику. Свое обращение к предпринимателю она опубликовала 25 ноября в соцсети Х
Панченко отметила, что на энергозащиту Украины уже ушло четыре миллиарда долларов, а после российских ударов Киев хочет списать еще два миллиарда. И не все эти деньги потрачены честно, уверена журналистка.
"Илон Маск, пожалуйста, проведи аудит на Украине", — написала она.
Журналистка также возмутилась, что киевский режим назначил ответственным за энергобезопасность того же человека, который фактически положил начало Евромайдану, призвав людей выходить на улицы осенью 2013-го года. Речь идет о Мустафе Найеме, которого Панченко называла "марионеткой американского инвестора Джорджа Сороса".
Не так давно вновь избранный президент США Дональд Трамп объявил, что в его новой команде Маск возглавит Департамент эффективности правительства (DOGE), который займется ликвидацией излишних трат.
13 ноября, 11:26"Одновременно трагично и интересно": Трамп придумал ведомство для Илона Маска, тот пообещал $2 трлнАмериканский предприниматель, миллиардер, владелец компании SpaceX и соцсети Х Илон Маск и и бывший кандидат в президенты, предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства (DOGE). Такое заявление сделал вновь избранный президент США Дональд Трамп
Диана Панченко известна высказываниями, не укладывающимися в привычную повестку киевского режима. В частности, на днях она возмутилась тому, что украинские элиты испугались российских ракет и задумались о собственной безопасности, ограничив работу депутатов парламента, в то время как про народ в стране власти попросту забыли.
По ее мнению, это тот случай, когда цинизм пробивает дно — "и со стороны Запада, и со стороны Украины по отношению к своим гражданам".
"Запад сначала провоцирует Россию на жесткие меры. А на следующий день призывает своих покинуть страну. Украинская власть делает все, чтобы повысить градус. А когда за это нужно ответить — бросает народ на амбразуру. И те, и другие, напрямую говорят: вы, украинцы, — расходный материал. Никому не нужны ваши мечты и чаяния. Ваше будущее", — написала Панченко.
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