Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября - 25.11.2024 Украина.ру
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Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября - 25.11.2024 Украина.ру
Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
Конгрессмен Майк Уолтц, который станет советником избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал конфликт на Украине мясорубкой, сравнив его с Первой мировой войной
2024-11-25T09:43
2024-11-25T11:28
эксклюзив
хроники
украина
россия
сша
маргарита симоньян
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
rt
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Своё заявление Уолтц сделал в эфире Fox News Sunday. Так, он прокомментировал решение администрации действующего президента США Джо Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины. По словам Уолтца, это "умные мины". При этом Уолтц настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту"."Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", — подчеркнул Уолтц.По его словам, победивший на выборах президента США Дональд Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом."Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, [тем] как нам восстановить сдерживание и как нам установить мир", – отметил Уолтц.При этом он подчеркнул, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль.Также Уолтц заявил, что, несмотря на нечастое публичное обсуждение Трампом ситуации на Украине, последний "обеспокоен эскалацией и тем, куда это всё идёт"."Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на неё", — отметил Уолтц.Он также указал, что разрешение на удары вглубь России ракетами ATACMS, которое дала администрация Байдена, ведёт к эскалации. Уолтц заявил, что администрация Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России."И это, знаете, ещё один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведёт", — подчеркнул Уолтц.В то же время он утверждал, что, несмотря ни на что, действующая и будущая администрации сотрудничают друг с другом."Наши противники, которые думают, что это время возможностей, что они могут настроить одну администрацию против другой, ошибаются. Мы работаем в тесной связи. Мы одна команда с Соединёнными Штатами в этом переходном периоде", — подчеркнул Уолтц.Он также сообщил, что новая администрация займётся решением украинского вопроса с января."Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", — указал Уолтц.Его заявления прозвучали на фоне информации о том, что действующая администрация США думает над предоставлением Украине ещё одних дальнобойных ракет — JASSM.При этом эксперты уверены: на самом деле Запад может остановиться лишь тогда, когда по-настоящему испугается. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1"."Пока они, я имею в виду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это всё у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся", — отметила она.Симоньян указала, что США не остановятся в деле поддержки Украины и эскалации конфликта."Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, — да, это такие вот фотокарточки. Это тот же самый искусственный интеллект, который зарядили, что надо говорить, вот оно по бумажке что-то там говорит", — пояснила Симоньян.Она напомнила, что США из Великой депрессии "вытащила" Вторая мировая война."Их не мог вытащить ни Рузвельт со своим этим New Deal, как он называется в русском переводе — "новый курс", по-английски — "новая сделка". Cколько он пытался, он много чего сделал, он вообще большой молодец. И тем не менее... Вторая мировая их все-таки вытащила из этого, потому что у них на этом растет экономика, растет мощь", — подчеркнула Симоньян.Она также вспомнила и о роли Великобритании в происходящем."Мы все прекрасно помним, как этот лохматый имбецил, бывший уже руководитель Великобритании, с русским почему-то именем Борис [Джонсон], но это же он по сути прекратил те самые соглашения, на которых все могло и должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Уже не говоря о том, сколько они... потеряли людей, городов, уверенности, экономики, будущего, поколения будущего своего. Могло же закончиться, но нет", — отметила Симоньян.Тем временем в соцсетях появляется информация о том, что Украина продолжает использовать дальнобойное оружие по территории России."Таки добро на продолжение работы дальнобойным оружием у украинцев есть. И еще вчера вечером они его применили в количестве 5 ракет ATACMS по цели в Курской области", — написал вечером 24 ноября популярный российский телеграм-канал Fighterbomber, посвящённый военной авиации.Некоторые источники сообщили о том, что удар якобы был нанесён по подстанции в 2 км от Курской АЭС."Офис президента сознательно идет на эскалацию и бьет по подстанциям Курской АЭС, чтобы Кремль мог оправдать уничтожение нашей энергетической системы. Крымский мост ничему не научил Банковую, для которой война стала механизмом бессрочной легитимности Зеленского. Подобными методами действовал Порошенко, но тогда это воспринималось обществом как провокация для узурпации, а сейчас стало нормой", — прокомментировал эту информацию популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Утром 25 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о новых ракетных атаках Украины."Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников!" — написал он в своём телеграм-канале в 06:47.Таким образом Украина продолжает бить по территории России, в т. ч. и ракетным вооружением.О применении Россией новейшей ракетной системы — в статье Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара".
https://ukraina.ru/20241124/1059168591.html
https://ukraina.ru/20241124/1059163577.html
https://ukraina.ru/20241124/1059160854.html
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Егор Леев
Егор Леев
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4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, россия, сша, маргарита симоньян, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, rt
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, США, Маргарита Симоньян, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, RT

Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября

09:43 25.11.2024 (обновлено: 11:28 25.11.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Конгрессмен Майк Уолтц, который станет советником избранного президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, назвал конфликт на Украине мясорубкой, сравнив его с Первой мировой войной
Своё заявление Уолтц сделал в эфире Fox News Sunday. Так, он прокомментировал решение администрации действующего президента США Джо Байдена позволить Украине использовать противопехотные наземные мины. По словам Уолтца, это "умные мины". При этом Уолтц настоял, что решение "должно быть в более широких рамках, чтобы положить конец этому конфликту".
"Это просто абсолютная мясорубка людей и техники на этом фронте. Это больше похоже на окопную войну времен Первой мировой войны", — подчеркнул Уолтц.
По его словам, победивший на выборах президента США Дональд Трамп "невероятно обеспокоен" конфликтом.
"Президент Трамп невероятно обеспокоен кровавой бойней, которая происходит там, [тем] как нам восстановить сдерживание и как нам установить мир", – отметил Уолтц.
При этом он подчеркнул, что европейцы в этом процессе точно должны играть ключевую роль.
Также Уолтц заявил, что, несмотря на нечастое публичное обсуждение Трампом ситуации на Украине, последний "обеспокоен эскалацией и тем, куда это всё идёт".
"Мы должны довести это до ответственного конца... Нам нужно восстановить сдерживание, восстановить мир и опередить эту эскалацию, а не реагировать на неё", — отметил Уолтц.
Он также указал, что разрешение на удары вглубь России ракетами ATACMS, которое дала администрация Байдена, ведёт к эскалации. Уолтц заявил, что администрация Байдена заранее не сообщала ему о решении относительно дальнобойных ударов по России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Вчера, 18:01
Предупредительный звонок Западу и невменяемость украинской власти. Итоги 24 ноября на УкраинеВ Кремле разъяснили, чем является удар "Орешником", но на Украине планируют продолжать бить вглубь России
"И это, знаете, ещё один шаг к эскалации, и никто не знает, к чему это приведёт", — подчеркнул Уолтц.
В то же время он утверждал, что, несмотря ни на что, действующая и будущая администрации сотрудничают друг с другом.
"Наши противники, которые думают, что это время возможностей, что они могут настроить одну администрацию против другой, ошибаются. Мы работаем в тесной связи. Мы одна команда с Соединёнными Штатами в этом переходном периоде", — подчеркнул Уолтц.
Он также сообщил, что новая администрация займётся решением украинского вопроса с января.
"Нужно обсуждать, кто будет за столом переговоров, как усадить обе стороны и каковы параметры соглашения. Вот над этим будет работать администрация, начиная с января", — указал Уолтц.
Его заявления прозвучали на фоне информации о том, что действующая администрация США думает над предоставлением Украине ещё одних дальнобойных ракет — JASSM.
При этом эксперты уверены: на самом деле Запад может остановиться лишь тогда, когда по-настоящему испугается. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1".
"Пока они, я имею в виду Америку, Европу, не испугаются по-настоящему получить это всё у себя, почувствовать это на своей шкуре, они не остановятся", — отметила она.
Симоньян указала, что США не остановятся в деле поддержки Украины и эскалации конфликта.
"Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, — да, это такие вот фотокарточки. Это тот же самый искусственный интеллект, который зарядили, что надо говорить, вот оно по бумажке что-то там говорит", — пояснила Симоньян.
Вчера, 13:00
"Орешником" по Европе, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 24 ноябряЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев поразмышлял о гипотетическом ударе "Орешником" по Старому Свету. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Она напомнила, что США из Великой депрессии "вытащила" Вторая мировая война.
"Их не мог вытащить ни Рузвельт со своим этим New Deal, как он называется в русском переводе — "новый курс", по-английски — "новая сделка". Cколько он пытался, он много чего сделал, он вообще большой молодец. И тем не менее... Вторая мировая их все-таки вытащила из этого, потому что у них на этом растет экономика, растет мощь", — подчеркнула Симоньян.
Она также вспомнила и о роли Великобритании в происходящем.
"Мы все прекрасно помним, как этот лохматый имбецил, бывший уже руководитель Великобритании, с русским почему-то именем Борис [Джонсон], но это же он по сути прекратил те самые соглашения, на которых все могло и должно было закончиться с гораздо меньшими потерями для Украины, чем это предстоит им сейчас. Уже не говоря о том, сколько они... потеряли людей, городов, уверенности, экономики, будущего, поколения будущего своего. Могло же закончиться, но нет", — отметила Симоньян.
Тем временем в соцсетях появляется информация о том, что Украина продолжает использовать дальнобойное оружие по территории России.
"Таки добро на продолжение работы дальнобойным оружием у украинцев есть. И еще вчера вечером они его применили в количестве 5 ракет ATACMS по цели в Курской области", — написал вечером 24 ноября популярный российский телеграм-канал Fighterbomber, посвящённый военной авиации.
Некоторые источники сообщили о том, что удар якобы был нанесён по подстанции в 2 км от Курской АЭС.
"Офис президента сознательно идет на эскалацию и бьет по подстанциям Курской АЭС, чтобы Кремль мог оправдать уничтожение нашей энергетической системы. Крымский мост ничему не научил Банковую, для которой война стала механизмом бессрочной легитимности Зеленского. Подобными методами действовал Порошенко, но тогда это воспринималось обществом как провокация для узурпации, а сейчас стало нормой", — прокомментировал эту информацию популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
Вчера, 10:02
США поднимают ставки, судьба "Южмаша". Главное на Украине на утро 24 ноябряСША близки к передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. В России задались вопросом о существовании "Южмаша"
Утром 25 ноября губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о новых ракетных атаках Украины.
"Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников!" — написал он в своём телеграм-канале в 06:47.
Таким образом Украина продолжает бить по территории России, в т. ч. и ракетным вооружением.
О применении Россией новейшей ракетной системы — в статье Виктории Титовой "Орешник" не по зубам. Эксперты о целях и последствиях удара".
 
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Заголовок открываемого материала
11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области
11:20"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента США
11:02"Отказался от всего своего имущества, несмотря на протесты матери": в ходе СВО уничтожен финский наемник
10:58"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ
10:50Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ
10:26Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
10:05Российские военные рассекают оборону ВСУ в Курахово — Пушилин
09:43Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
09:03Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении
08:49Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
08:23Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов
08:07Главное за ночь 25 ноября
08:00Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне
07:52Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта
07:31Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
07:15Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
06:32Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет
06:25Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
06:15"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
06:00"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
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