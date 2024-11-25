https://ukraina.ru/20241125/1059177393.html

"План победы" Порошенко

"План победы" Порошенко - 25.11.2024 Украина.ру

"План победы" Порошенко

Пётр Алексеевич Порошенко свою мечту стать президентом Украины реализовал в 2014 году. Не могу сказать, что Украина от этого выиграла – в конце концов у истоков её трагедии копошились не только Ющенко с Тимошенко, не только Турчинов с Яценюком, но и Порошенко со своим знаменитым: "Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах".

2024-11-25T12:56

2024-11-25T12:56

2024-11-25T12:56

мнения

михаил порошенко

дональд трамп

нато

украина

россия

сша

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059179138_147:54:1154:621_1920x0_80_0_0_703119916b76b693d1c90a61ae9df250.jpg

Но всё познаётся в сравнении: беспринципный барыга Пётр Алексеевич оказался менее вредоносным, чем принципиальный клоун Владимир Александрович. От войны с Россией Порошенко отпетлял, войну начал Зеленский.И всё же, хоть Украине с Порошенко не повезло, как и с прочими её президентами, самому Порошенко с Украиной повезло очень – за время президентства его состояние только официально увеличилось в пять раз, во сколько увеличилось неофициально знает только сам Пётр Алексеевич. Наверное поэтому он хочет повторить.Что он собирается делать с деньгами непонятно. Денег у него и так столько, что если он, со всеми членами своей семьи, будет всю оставшуюся жизнь заниматься только тем, что рвать в мелкие клочки стодолларовые купюры, все ныне живущие члены семьи Порошенко помрут, а деньги ещё останутся.И всё же Порошенко мечтает вновь вернуть себе президентство, которое он умеет использовать единственным способом – превращать чужие (как частные, так и государственные) активы в свои.Неважно, кто в данный конкретный момент считает себя "украинской элитой": его светлость гетман Скоропадский, головной атаман Петлюра, "демократы" Грушевский и Винниченко, "батько" Ангел, атаман Зелёный, нацист Бандера или Порошенко с Зеленским и прочими, которые "мы не нацисты, мы так шутим" - все они отличаются одним воистину выдающимся умением украсть даже там, где всё украдено задолго до них. Для них не бывает "ничего не осталось", они найдут.Поэтому и сложилась сейчас на Украине и вокруг неё трагикомическая ситуация, когда и в Киеве, и в европейской эмиграции, и среди эмигрировавших в Россию бывших руководителей Украины идёт непримиримая борьба за возможность возглавить жизнь на пепелище. Эмигрантов-возвращенцев ещё можно понять – они надеются, что и Западу, и России, кто бы ни победил, покажется дешевле взять их на содержание, чем самим обустраивать Украину.В Сомали же шлют гуманитарку уже лет шестьдесят и дальше собираются слать, хоть сомалийцам лучше от этого не становится – большая часть зарубежной помощи приватизируется бандами и уходит на их прокорм. Так Сомали где-то в Африке, а Украина здесь, под боком. Кандидаты в гетманы надеются, что соседи с удовольствием передадут им власть над Украиной, чтобы они и несли ответственность перед остатками украинцев и всем остальным миром за катастрофическую ситуацию, выбраться из которой страна сама уже никогда не сумеет. А уж они найдут на чём "заработать", дайте им только власть.Но вот как понять внутрирежимную оппозицию, мечтающую свергнуть Зеленского и хоть две недели понабивать карманы перед бегством? Украина сейчас реально в худшем состоянии, чем был Великогерманский рейх в феврале-марте 1945 года (тогда немцы кстати ещё весьма приличные территории контролировали и в армии у них ещё числилось около пяти миллионов человек, из них три с половиной на Восточном фронте). Тот, кто сейчас захватит власть будет, наряду с Зеленским, отвечать за всё произошедшее с Украиной и из-за Украины за все годы её жалкой независимости. Причём, если Россия воспользуется иракским опытом США и организует над главарями режима "суд украинского народа", то всем, кто не успеет убежать, судьба Саддама Хуссейна покажется далеко не худшим вариантом.Тем не менее к власти они рвутся. Активнее всех рвётся Порошенко, у которого хватило ума не отпетлять от войны с Россией, но не хватило сообразительности, сразу после поражения на выборах исчезнуть в неизвестном направлении вместе с семьёй и радоваться жизни в какой-нибудь маленькой, тёплой и незаметной стране, которой для полного счастья не хватало миллиардера на пенсии.Верно уловив что американский политический корабль уверенно лёг на курс дальнейшего обострения глобального кризиса в целом и противостояния с Россией в частности, Порошенко потребовал (!) от избранного президент США немедленно принять Украину в НАТО. Обосновал он своё требование тем, что вот ФРГ, мол, приняли в НАТО, так она через тридцать лет и ГДР проглотила. Намекает, что приём в НАТО гарантирует возвращение Украины в границы 1991 года.Таким образом, Пётр Алексеевич пытается доказать, что он не менее радикальный проНАТОвец, чем Владимир Александрович, подавший заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. Идея, которую Порошенко пытается вложить в американские мозги, проста как правда: Зеленский потерял популярность, а художества Петра все уже забыли, теперь, мол, его правление представляется "золотым веком", по сравнению с тем, что учудил Зеленский. Надо срочно менять ослов на переправе.На Байдена Порошенко уже не надеется. Иначе обратился бы к действующему (пока) президенту. Если Байден дал разрешение на удары американскими ракетам по российской территории, которые начались немедленно, то, казалось бы, что ему стоит инициировать старт процесса ускоренного приёма Украины в НАТО, который заканчивать всё равно не ему.Но не везёт Порошенко. Он Байдена четыре года уговаривал сместить Зеленского и вернуть Петра на царство (Зеленский-то при Трампе пришёл к власти). Но не сложилось – исполнительный клоун американцам нравился больше хитрого барыги. Два и зачем менять шило на мыло, если и так хорошо. Все знают, что Зеленский точно будет воевать до конца, но никто не знает, что ждать от Порошенко: сегодня он требует быстро-быстро принять Украину в НАТО, а завтра скажет, что это, мол, всё Байден с Зеленским придумали, а я, дескать, всегда был против.В общем, Порошенко решил попытать счастья с Трампом, должна же новая метла по-новому мести.Но зачем Трампу принимать Украину в НАТО, если главная идея американской стратегии заключалась в том, чтобы изматывать Россию не столько даже боевыми действиями на украинской площадке, сколько введёнными под эти действия экономическими санкциями. Сами же США позиционируют себя, как государство, находящееся вне конфликта и даже пытаются занять позицию посредника. Даже такому члену НАТО, как Польша США предлагали воевать с Россией "как Польша, а не как НАТО", на что же рассчитывает Порошенко?Если он вообще на что-то рассчитывает, а не просто инстинктивно пытается вернуть себе утраченный контроль над бездонным всеукраинским корытом, то только на то, что дойдя по пути повышения ставок до преддверия Третьей мировой, США нуждаются в промежуточных невоенных ходах, которые, с одной стороны, будут достаточно сильны в медийном плане, с другой, не будут автоматически расширять чисто военный аспект противостояния.Приём Украины в НАТО – не ракетный обстрел России – повода бить по территориям стран НАТО вроде бы нет. При этом в медийном плане такой ход привлек бы гораздо больше внимания, был бы расценен, как серьёзный вызов, брошенный Западом России и мог бы долго отыгрываться в информационном пространстве.Проблема в том, что при всём весе США, как признанного лидера Запада, по поводу приёма Украины в НАТО блок далёк от консенсуса – против даже многие из тех, кто предпочитает помалкивать. Среди прочего это значит, что своё согласие на приём (которого ещё надо добиться) европейцы могут обставить целым рядом невыгодных для США условий. И всё равно процедура слишком долгая – Украина может закончиться раньше, чем решение о её приёме в НАТО созреет, тем более, что инаугурация Трампа состоится только 20 января следующего года.Тем не менее, в условиях исчерпания основных аргументов, даже сам факт обсуждения темы принятия Украины в НАТО может быть использован как средство давления на Россию, без риска нарваться на ракетный удар. Поэтому FT и начала разгон информации о том, что европейские политики якобы всерьёз обсуждают тему приёма Украины в НАТО, как способ быстрого завершения войны.Это явный вброс, с целью заставить Россию нервничать и ошибаться. Но тема, судя по всему будет развиваться, а Порошенко намерен на ней информационно паразитировать.Еще больше о том, как сегодня живет Петр Порошенко - в статье ""Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20241107/1058692385.html

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, михаил порошенко, дональд трамп, нато, украина, россия, сша, владимир зеленский