"План победы" Порошенко - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059177393.html
"План победы" Порошенко
"План победы" Порошенко - 25.11.2024 Украина.ру
"План победы" Порошенко
Пётр Алексеевич Порошенко свою мечту стать президентом Украины реализовал в 2014 году. Не могу сказать, что Украина от этого выиграла – в конце концов у истоков её трагедии копошились не только Ющенко с Тимошенко, не только Турчинов с Яценюком, но и Порошенко со своим знаменитым: "Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах".
2024-11-25T12:56
2024-11-25T12:56
мнения
михаил порошенко
дональд трамп
нато
украина
россия
сша
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059179138_147:54:1154:621_1920x0_80_0_0_703119916b76b693d1c90a61ae9df250.jpg
Но всё познаётся в сравнении: беспринципный барыга Пётр Алексеевич оказался менее вредоносным, чем принципиальный клоун Владимир Александрович. От войны с Россией Порошенко отпетлял, войну начал Зеленский.И всё же, хоть Украине с Порошенко не повезло, как и с прочими её президентами, самому Порошенко с Украиной повезло очень – за время президентства его состояние только официально увеличилось в пять раз, во сколько увеличилось неофициально знает только сам Пётр Алексеевич. Наверное поэтому он хочет повторить.Что он собирается делать с деньгами непонятно. Денег у него и так столько, что если он, со всеми членами своей семьи, будет всю оставшуюся жизнь заниматься только тем, что рвать в мелкие клочки стодолларовые купюры, все ныне живущие члены семьи Порошенко помрут, а деньги ещё останутся.И всё же Порошенко мечтает вновь вернуть себе президентство, которое он умеет использовать единственным способом – превращать чужие (как частные, так и государственные) активы в свои.Неважно, кто в данный конкретный момент считает себя "украинской элитой": его светлость гетман Скоропадский, головной атаман Петлюра, "демократы" Грушевский и Винниченко, "батько" Ангел, атаман Зелёный, нацист Бандера или Порошенко с Зеленским и прочими, которые "мы не нацисты, мы так шутим" - все они отличаются одним воистину выдающимся умением украсть даже там, где всё украдено задолго до них. Для них не бывает "ничего не осталось", они найдут.Поэтому и сложилась сейчас на Украине и вокруг неё трагикомическая ситуация, когда и в Киеве, и в европейской эмиграции, и среди эмигрировавших в Россию бывших руководителей Украины идёт непримиримая борьба за возможность возглавить жизнь на пепелище. Эмигрантов-возвращенцев ещё можно понять – они надеются, что и Западу, и России, кто бы ни победил, покажется дешевле взять их на содержание, чем самим обустраивать Украину.В Сомали же шлют гуманитарку уже лет шестьдесят и дальше собираются слать, хоть сомалийцам лучше от этого не становится – большая часть зарубежной помощи приватизируется бандами и уходит на их прокорм. Так Сомали где-то в Африке, а Украина здесь, под боком. Кандидаты в гетманы надеются, что соседи с удовольствием передадут им власть над Украиной, чтобы они и несли ответственность перед остатками украинцев и всем остальным миром за катастрофическую ситуацию, выбраться из которой страна сама уже никогда не сумеет. А уж они найдут на чём "заработать", дайте им только власть.Но вот как понять внутрирежимную оппозицию, мечтающую свергнуть Зеленского и хоть две недели понабивать карманы перед бегством? Украина сейчас реально в худшем состоянии, чем был Великогерманский рейх в феврале-марте 1945 года (тогда немцы кстати ещё весьма приличные территории контролировали и в армии у них ещё числилось около пяти миллионов человек, из них три с половиной на Восточном фронте). Тот, кто сейчас захватит власть будет, наряду с Зеленским, отвечать за всё произошедшее с Украиной и из-за Украины за все годы её жалкой независимости. Причём, если Россия воспользуется иракским опытом США и организует над главарями режима "суд украинского народа", то всем, кто не успеет убежать, судьба Саддама Хуссейна покажется далеко не худшим вариантом.Тем не менее к власти они рвутся. Активнее всех рвётся Порошенко, у которого хватило ума не отпетлять от войны с Россией, но не хватило сообразительности, сразу после поражения на выборах исчезнуть в неизвестном направлении вместе с семьёй и радоваться жизни в какой-нибудь маленькой, тёплой и незаметной стране, которой для полного счастья не хватало миллиардера на пенсии.Верно уловив что американский политический корабль уверенно лёг на курс дальнейшего обострения глобального кризиса в целом и противостояния с Россией в частности, Порошенко потребовал (!) от избранного президент США немедленно принять Украину в НАТО. Обосновал он своё требование тем, что вот ФРГ, мол, приняли в НАТО, так она через тридцать лет и ГДР проглотила. Намекает, что приём в НАТО гарантирует возвращение Украины в границы 1991 года.Таким образом, Пётр Алексеевич пытается доказать, что он не менее радикальный проНАТОвец, чем Владимир Александрович, подавший заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. Идея, которую Порошенко пытается вложить в американские мозги, проста как правда: Зеленский потерял популярность, а художества Петра все уже забыли, теперь, мол, его правление представляется "золотым веком", по сравнению с тем, что учудил Зеленский. Надо срочно менять ослов на переправе.На Байдена Порошенко уже не надеется. Иначе обратился бы к действующему (пока) президенту. Если Байден дал разрешение на удары американскими ракетам по российской территории, которые начались немедленно, то, казалось бы, что ему стоит инициировать старт процесса ускоренного приёма Украины в НАТО, который заканчивать всё равно не ему.Но не везёт Порошенко. Он Байдена четыре года уговаривал сместить Зеленского и вернуть Петра на царство (Зеленский-то при Трампе пришёл к власти). Но не сложилось – исполнительный клоун американцам нравился больше хитрого барыги. Два и зачем менять шило на мыло, если и так хорошо. Все знают, что Зеленский точно будет воевать до конца, но никто не знает, что ждать от Порошенко: сегодня он требует быстро-быстро принять Украину в НАТО, а завтра скажет, что это, мол, всё Байден с Зеленским придумали, а я, дескать, всегда был против.В общем, Порошенко решил попытать счастья с Трампом, должна же новая метла по-новому мести.Но зачем Трампу принимать Украину в НАТО, если главная идея американской стратегии заключалась в том, чтобы изматывать Россию не столько даже боевыми действиями на украинской площадке, сколько введёнными под эти действия экономическими санкциями. Сами же США позиционируют себя, как государство, находящееся вне конфликта и даже пытаются занять позицию посредника. Даже такому члену НАТО, как Польша США предлагали воевать с Россией "как Польша, а не как НАТО", на что же рассчитывает Порошенко?Если он вообще на что-то рассчитывает, а не просто инстинктивно пытается вернуть себе утраченный контроль над бездонным всеукраинским корытом, то только на то, что дойдя по пути повышения ставок до преддверия Третьей мировой, США нуждаются в промежуточных невоенных ходах, которые, с одной стороны, будут достаточно сильны в медийном плане, с другой, не будут автоматически расширять чисто военный аспект противостояния.Приём Украины в НАТО – не ракетный обстрел России – повода бить по территориям стран НАТО вроде бы нет. При этом в медийном плане такой ход привлек бы гораздо больше внимания, был бы расценен, как серьёзный вызов, брошенный Западом России и мог бы долго отыгрываться в информационном пространстве.Проблема в том, что при всём весе США, как признанного лидера Запада, по поводу приёма Украины в НАТО блок далёк от консенсуса – против даже многие из тех, кто предпочитает помалкивать. Среди прочего это значит, что своё согласие на приём (которого ещё надо добиться) европейцы могут обставить целым рядом невыгодных для США условий. И всё равно процедура слишком долгая – Украина может закончиться раньше, чем решение о её приёме в НАТО созреет, тем более, что инаугурация Трампа состоится только 20 января следующего года.Тем не менее, в условиях исчерпания основных аргументов, даже сам факт обсуждения темы принятия Украины в НАТО может быть использован как средство давления на Россию, без риска нарваться на ракетный удар. Поэтому FT и начала разгон информации о том, что европейские политики якобы всерьёз обсуждают тему приёма Украины в НАТО, как способ быстрого завершения войны.Это явный вброс, с целью заставить Россию нервничать и ошибаться. Но тема, судя по всему будет развиваться, а Порошенко намерен на ней информационно паразитировать.Еще больше о том, как сегодня живет Петр Порошенко - в статье ""Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html
https://ukraina.ru/20241107/1058692385.html
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Ростислав Ищенко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059179138_120:0:1257:853_1920x0_80_0_0_89c1c4438acfd8b766ea0a682af2c01b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мнения, михаил порошенко, дональд трамп, нато, украина, россия, сша, владимир зеленский
Мнения, Михаил Порошенко, Дональд Трамп, НАТО, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский

"План победы" Порошенко

12:56 25.11.2024
 
© Петро Порошенко / Telegram
© Петро Порошенко / Telegram
Читать в
Ростислав Ищенко авторы
Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пётр Алексеевич Порошенко свою мечту стать президентом Украины реализовал в 2014 году. Не могу сказать, что Украина от этого выиграла – в конце концов у истоков её трагедии копошились не только Ющенко с Тимошенко, не только Турчинов с Яценюком, но и Порошенко со своим знаменитым: "Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах".
Но всё познаётся в сравнении: беспринципный барыга Пётр Алексеевич оказался менее вредоносным, чем принципиальный клоун Владимир Александрович. От войны с Россией Порошенко отпетлял, войну начал Зеленский.
И всё же, хоть Украине с Порошенко не повезло, как и с прочими её президентами, самому Порошенко с Украиной повезло очень – за время президентства его состояние только официально увеличилось в пять раз, во сколько увеличилось неофициально знает только сам Пётр Алексеевич. Наверное поэтому он хочет повторить.
Что он собирается делать с деньгами непонятно. Денег у него и так столько, что если он, со всеми членами своей семьи, будет всю оставшуюся жизнь заниматься только тем, что рвать в мелкие клочки стодолларовые купюры, все ныне живущие члены семьи Порошенко помрут, а деньги ещё останутся.
И всё же Порошенко мечтает вновь вернуть себе президентство, которое он умеет использовать единственным способом – превращать чужие (как частные, так и государственные) активы в свои.
Неважно, кто в данный конкретный момент считает себя "украинской элитой": его светлость гетман Скоропадский, головной атаман Петлюра, "демократы" Грушевский и Винниченко, "батько" Ангел, атаман Зелёный, нацист Бандера или Порошенко с Зеленским и прочими, которые "мы не нацисты, мы так шутим" - все они отличаются одним воистину выдающимся умением украсть даже там, где всё украдено задолго до них. Для них не бывает "ничего не осталось", они найдут.
Ростислав Ищенко
27 февраля 2023, 13:11
Ростислав Ищенко: кто онПолитолог
Поэтому и сложилась сейчас на Украине и вокруг неё трагикомическая ситуация, когда и в Киеве, и в европейской эмиграции, и среди эмигрировавших в Россию бывших руководителей Украины идёт непримиримая борьба за возможность возглавить жизнь на пепелище. Эмигрантов-возвращенцев ещё можно понять – они надеются, что и Западу, и России, кто бы ни победил, покажется дешевле взять их на содержание, чем самим обустраивать Украину.
В Сомали же шлют гуманитарку уже лет шестьдесят и дальше собираются слать, хоть сомалийцам лучше от этого не становится – большая часть зарубежной помощи приватизируется бандами и уходит на их прокорм. Так Сомали где-то в Африке, а Украина здесь, под боком. Кандидаты в гетманы надеются, что соседи с удовольствием передадут им власть над Украиной, чтобы они и несли ответственность перед остатками украинцев и всем остальным миром за катастрофическую ситуацию, выбраться из которой страна сама уже никогда не сумеет. А уж они найдут на чём "заработать", дайте им только власть.
Но вот как понять внутрирежимную оппозицию, мечтающую свергнуть Зеленского и хоть две недели понабивать карманы перед бегством? Украина сейчас реально в худшем состоянии, чем был Великогерманский рейх в феврале-марте 1945 года (тогда немцы кстати ещё весьма приличные территории контролировали и в армии у них ещё числилось около пяти миллионов человек, из них три с половиной на Восточном фронте). Тот, кто сейчас захватит власть будет, наряду с Зеленским, отвечать за всё произошедшее с Украиной и из-за Украины за все годы её жалкой независимости. Причём, если Россия воспользуется иракским опытом США и организует над главарями режима "суд украинского народа", то всем, кто не успеет убежать, судьба Саддама Хуссейна покажется далеко не худшим вариантом.
Тем не менее к власти они рвутся. Активнее всех рвётся Порошенко, у которого хватило ума не отпетлять от войны с Россией, но не хватило сообразительности, сразу после поражения на выборах исчезнуть в неизвестном направлении вместе с семьёй и радоваться жизни в какой-нибудь маленькой, тёплой и незаметной стране, которой для полного счастья не хватало миллиардера на пенсии.
Верно уловив что американский политический корабль уверенно лёг на курс дальнейшего обострения глобального кризиса в целом и противостояния с Россией в частности, Порошенко потребовал (!) от избранного президент США немедленно принять Украину в НАТО. Обосновал он своё требование тем, что вот ФРГ, мол, приняли в НАТО, так она через тридцать лет и ГДР проглотила. Намекает, что приём в НАТО гарантирует возвращение Украины в границы 1991 года.
Таким образом, Пётр Алексеевич пытается доказать, что он не менее радикальный проНАТОвец, чем Владимир Александрович, подавший заявку на ускоренное вступление в НАТО в 2022 году. Идея, которую Порошенко пытается вложить в американские мозги, проста как правда: Зеленский потерял популярность, а художества Петра все уже забыли, теперь, мол, его правление представляется "золотым веком", по сравнению с тем, что учудил Зеленский. Надо срочно менять ослов на переправе.
На Байдена Порошенко уже не надеется. Иначе обратился бы к действующему (пока) президенту. Если Байден дал разрешение на удары американскими ракетам по российской территории, которые начались немедленно, то, казалось бы, что ему стоит инициировать старт процесса ускоренного приёма Украины в НАТО, который заканчивать всё равно не ему.
Но не везёт Порошенко. Он Байдена четыре года уговаривал сместить Зеленского и вернуть Петра на царство (Зеленский-то при Трампе пришёл к власти). Но не сложилось – исполнительный клоун американцам нравился больше хитрого барыги. Два и зачем менять шило на мыло, если и так хорошо. Все знают, что Зеленский точно будет воевать до конца, но никто не знает, что ждать от Порошенко: сегодня он требует быстро-быстро принять Украину в НАТО, а завтра скажет, что это, мол, всё Байден с Зеленским придумали, а я, дескать, всегда был против.
В общем, Порошенко решил попытать счастья с Трампом, должна же новая метла по-новому мести.
В Киеве рассмотрели апелляцию по делу экс-президента Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
7 ноября, 07:15
Порошенко* назвал пять красных линий для Украины при ТрампеБывший президент Украины Петр Порошенко* после прошедших в США выборов описал в соцсети X так называемые красные линии при Дональде Трампе, которые нужно учитывать Владимиру Зеленскому при взаимодействии с новым президентом
Но зачем Трампу принимать Украину в НАТО, если главная идея американской стратегии заключалась в том, чтобы изматывать Россию не столько даже боевыми действиями на украинской площадке, сколько введёнными под эти действия экономическими санкциями. Сами же США позиционируют себя, как государство, находящееся вне конфликта и даже пытаются занять позицию посредника. Даже такому члену НАТО, как Польша США предлагали воевать с Россией "как Польша, а не как НАТО", на что же рассчитывает Порошенко?
Если он вообще на что-то рассчитывает, а не просто инстинктивно пытается вернуть себе утраченный контроль над бездонным всеукраинским корытом, то только на то, что дойдя по пути повышения ставок до преддверия Третьей мировой, США нуждаются в промежуточных невоенных ходах, которые, с одной стороны, будут достаточно сильны в медийном плане, с другой, не будут автоматически расширять чисто военный аспект противостояния.
Приём Украины в НАТО – не ракетный обстрел России – повода бить по территориям стран НАТО вроде бы нет. При этом в медийном плане такой ход привлек бы гораздо больше внимания, был бы расценен, как серьёзный вызов, брошенный Западом России и мог бы долго отыгрываться в информационном пространстве.
Проблема в том, что при всём весе США, как признанного лидера Запада, по поводу приёма Украины в НАТО блок далёк от консенсуса – против даже многие из тех, кто предпочитает помалкивать. Среди прочего это значит, что своё согласие на приём (которого ещё надо добиться) европейцы могут обставить целым рядом невыгодных для США условий. И всё равно процедура слишком долгая – Украина может закончиться раньше, чем решение о её приёме в НАТО созреет, тем более, что инаугурация Трампа состоится только 20 января следующего года.
Тем не менее, в условиях исчерпания основных аргументов, даже сам факт обсуждения темы принятия Украины в НАТО может быть использован как средство давления на Россию, без риска нарваться на ракетный удар. Поэтому FT и начала разгон информации о том, что европейские политики якобы всерьёз обсуждают тему приёма Украины в НАТО, как способ быстрого завершения войны.
Это явный вброс, с целью заставить Россию нервничать и ошибаться. Но тема, судя по всему будет развиваться, а Порошенко намерен на ней информационно паразитировать.
Еще больше о том, как сегодня живет Петр Порошенко - в статье ""Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
 
МненияМихаил ПорошенкоДональд ТрампНАТОУкраинаРоссияСШАВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:19Суд приговорил экс-главу департамента Минобороны к 17 годам тюрьмы и штрафу
15:17Расправлялись с мирными с особой жестокостью: ВСУ попытались сделать из Селидово Бучу 2.0
15:10Командиры ВСУ пожаловались журналистам на действия российских военных в Курской области - WSJ
15:07Цифры недели. Латвия вошла в "спираль смерти", 20 минут - и США проиграют Китаю, секс во Франции
14:28Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Херсонской области: есть жертвы
14:20Вымогатели поплатились за попытку похитить участника спецоперации — СК
14:18О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"
13:50Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области
13:33"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС
13:29Турецкая многозначность: о чем Путин говорил с Эрдоганом
13:28Россия тоже так может. Путин кинул вызов и заставил Запад отвечать на него — Рябков
13:26"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине
13:20Коррупционный джокер в колоде Зеленского
13:13Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине
13:00Удар "Орешником": последствия, мнения, выводы - на Западе, Украине и в России
13:00"Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября
12:56"План победы" Порошенко
12:47Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ
12:44Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей
12:40Кулеба: украинцы встревожены из-за удара ВС РФ "Орешником"
Лента новостейМолния