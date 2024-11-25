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"Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

"Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября - 25.11.2024 Украина.ру

"Кровавая баня" в Селидово, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 25 ноября

ВСУ убили мирных жителей Селидово для того, чтобы организовать провокацию, сообщили в МИД РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-25T13:00

2024-11-25T13:00

2024-11-25T14:58

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Как заявил в комментарии РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям Украины Родион Мирошник, Вооружённые силы Украины устроили в Селидово "кровавую баню", пытаясь повторить провокацию в Буче."Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить "Бучу-2", но уже в Селидово", — отметил он.Мирошник отметил, что эвакуированные из Селидово люди говорят о десятках убитых мирных граждан на улицах города."Они описывают в подробностях события с адресами, именами убитых, с описаниями карателей от киевского режима. Констатируют, что кровавую баню нацисты устроили за два-три дня до взятия города российскими войсками", — пояснил посол.Мирошник указал, что ВСУ, скорее всего, готовили картинку для западных СМИ. Однако подготовка была сорвана приходом ВС РФ."С подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы. Сейчас есть показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидово", — подытожил Мирошник.Ранее, 24 ноября, в соцсетях появилось видео (18+) с убитыми гражданскими жителями Селидово. До этого в соцсетях распространялось аудио переговоров украинских военных, на которых командир приказывал уничтожать мирных жителей подконтрольного Украине Донбасса, как "ждунов" — тех, кто ждёт прихода России.До этого, 21 ноября, РИА "Новости" опубликовало видео, на котором беженец из Селидово рассказывал, как местных мирных жителей убивали французские наёмники. По его словам, солдаты ВСУ при отходе врывались в дома, квартиры и убивали проживавших там людей. Один мужчина остался, забаррикадировал дверь, которую украинские боевики не смогли сломать."И вот он слышал французскую речь, а по рации отвечали украинским языком: "Задания выполнены. Нет времени, идём дальше". То есть у них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке", — рассказал собеседник агентства.Позднее, 23 ноября, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC допустил участие французских войск в боях на Украине."Мы не исключаем ни одного варианта [поддержки Украины]", — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.Минобороны отчиталось об освобождении Селидово 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.Обстрелы и налётыУтром 25 ноября Минобороны РФ рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолётного типа. Над территорией Калужской области уничтожено восемь БПЛА, семь — над территорией Курской области, пять — над территорией Брянской области и три — над территорией Белгородской области", — отмечалось в публикации.Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 5 ударов по этому региону России.На Горловском направлении ВСУ совершили 4 обстрела, на Дебальцевском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 14 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели гражданского лица. Огнём ВСУ был повреждён 1 автомобиль.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 32 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каиры — 4; Малая Лепетиха — 3; Князе-Григоровка — 7; Великая Лепетиха — 3; Рыбальче — 3; Алёшки — 5; Новая Каховка — 3; Каховка — 4", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Малая Лепетиха, Алёшки и Солонцы.Кроме того, как сообщили "Таврии" в экстренных службах, в результате обстрела ВСУ в Голопристанском округе погиб мирный житель."В Малой Кардашинке Херсонской области погиб мужчина 1970 года рождения", — сообщили каналу в экстренных службах.Кроме того, в результате атаки БПЛА украинских боевиков поврежден автомобиль скорой медицинской помощи Голопристанской ЦРБ. Пострадавших среди персонала скорой медицинской помощи нет."Сегодня ночью в Голопристанском районе бригада медиков скорой помощи просто чудом выжила при атаке украинского дрона. Медики выехали на вызов к раненому при обстреле нацистов местному жителю. Пациенту с минно-взрывными травмами требовалась экстренная помощь. Водитель и фельдшер успели выскочить из скорой буквально за секунды до удара. Машина была практически уничтожена. Никто не пострадал. На помощь раненому медики тоже успели. Это, конечно, главное. А скорую районной больнице обязательно заменим. Спасибо нашим медикам за самооотверженность и профессионализм. Вы настоящие герои", — рассказал днём 25 ноября об этой атаке председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Утром 25 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО отражена атака беспилотника самолётного типа. Повреждены 2 частных дома. В Белгородском районе по посёлкам Майский и Северный, а также сёлам Беломестное, Веселая Лопань, Красная Нива, Красный Хутор, Отрадное и Щетиновка выпущены 10 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 5 БПЛА, 3 из которых сбиты системой ПВО. Повреждены 3 частных дома и 4 автомобиля", — писал Гладков.В Борисовском районе в селе Грузское в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников ранен боец самообороны. Бригада СМП оказала пострадавшему медицинскую помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. Повреждён один частный дом.Над Валуйским муниципальным округом сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без пострадавших и разрушений.В Волоконовском районе хутор Старый подвергся 2 обстрелам из ствольной артиллерии, в ходе которых выпущено 22 снаряда. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Сподарюшино выпущены 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 4 беспилотников. Без пострадавших и разрушений."В Краснояружском районе посёлок Красная Яруга, сёла Графовка и Демидовка подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 6 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. Повреждены 2 частных дома, один МКД, а также служебный автобус", — сообщил Гладков.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по сёлам Зиборовка и Новая Таволжанка выпущены 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки с помощью 4 беспилотников, два из которых сбиты. Повреждено остекление одного из помещений сельхозпредприятия", — отмечалось в сводке.Губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём телеграм-канале с полуночи дважды сообщал о ракетной опасности."Удар ВСУ отбивали этой ночью наши бойцы ПВО: сбито 7 украинских ракет и 7 БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников!" — также писал он канале в 06:47.Посвящённый военной авиации российский телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что целились в ВСУ в военный объект."Ну и ночью украинцы ожидаемо ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Курской области. 8 ракет. По 7 отработали. Куда били и каких целей хотели достичь не особо понятно, ибо авиации там давно нет, а аэродром поломать такими ударами невозможно. Отработали не всегда равно сбили. Это значит ПВО противодействовали своими ракетами такому количеству целей", — отмечалось в публикации.В Курской области идут бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем на Украине — в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет".

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Егор Леев

хроники, эксклюзив, украина, россия, селидово, родион мирошник, вячеслав гладков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, минобороны