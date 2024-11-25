Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области - 25.11.2024 Украина.ру
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Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области
Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области - 25.11.2024 Украина.ру
Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 25 ноября ответил на вопросы журналистов о возвращении домой мирных жителей Курской области, захваченных в плен Вооруженными силами Украины
2024-11-25T13:50
2024-11-25T13:50
новости
дмитрий песков
курская область
украина
россия
татьяна москалькова
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"Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", - рассказал Песков.В пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными группами после нападения на регион. В субботу курян привезли в Курск.Подробнее - в материале Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий песков, курская область, украина, россия, татьяна москалькова
Новости, Дмитрий Песков, Курская область, Украина, Россия, Татьяна Москалькова

Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области

13:50 25.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 25 ноября ответил на вопросы журналистов о возвращении домой мирных жителей Курской области, захваченных в плен Вооруженными силами Украины
"Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", - рассказал Песков.
В пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными группами после нападения на регион. В субботу курян привезли в Курск.
Подробнее - в материале Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий ПесковКурская областьУкраинаРоссияТатьяна Москалькова
 
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