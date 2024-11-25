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Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области

Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области - 25.11.2024 Украина.ру

Песков высказался о возвращении захваченных украинскими военными жителей Курской области

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 25 ноября ответил на вопросы журналистов о возвращении домой мирных жителей Курской области, захваченных в плен Вооруженными силами Украины

2024-11-25T13:50

2024-11-25T13:50

2024-11-25T13:50

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дмитрий песков

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татьяна москалькова

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"Подобные договоренности являются результатом очень сложных переговоров. Эти сложные переговоры были проведены, они по определенным каналам продолжаются, делается все возможное для того, чтобы все наши граждане вернулись на родину", - рассказал Песков.В пятницу уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о возвращении в Россию с Украины 46 жителей Курской области, которые в августе были вывезены украинскими вооруженными группами после нападения на регион. В субботу курян привезли в Курск.Подробнее - в материале Москалькова сообщила о судьбе россиян, угнанных из Курской области на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, дмитрий песков, курская область, украина, россия, татьяна москалькова