Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину - 25.11.2024 Украина.ру
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Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину
Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину - 25.11.2024 Украина.ру
Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября ответил на вопрос журналистов, известна ли Кремлю информация об обсуждении в Европе возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп откажется от поддержки Киева
2024-11-25T12:37
2024-11-25T12:37
новости
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Он напомнил, что ранее такие идеи звучали "из разных европейских столиц", но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи.Кроме того, пресс-секретарь российского президента указал, что неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности, о чем там действительно идет речь.Ранее в понедельник газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что дебаты об отправке войск в Украину "не похоронены". В последние недели эти обсуждения участились благодаря визиту во Францию ​​премьер-министра Великобритании Кейра Стармера 11 ноября.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий песков, украина, россия, кремль, дональд трамп, владимир зеленский, нато, чвк
Новости, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Кремль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, ЧВК

Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину

12:37 25.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября ответил на вопрос журналистов, известна ли Кремлю информация об обсуждении в Европе возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп откажется от поддержки Киева
Он напомнил, что ранее такие идеи звучали "из разных европейских столиц", но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи.

"Поэтому единства мнения у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются", - отметил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента указал, что неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности, о чем там действительно идет речь.
Ранее в понедельник газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что дебаты об отправке войск в Украину "не похоронены". В последние недели эти обсуждения участились благодаря визиту во Францию ​​премьер-министра Великобритании Кейра Стармера 11 ноября.
Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий ПесковУкраинаРоссияКремльДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОЧВК
 
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