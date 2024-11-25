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Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину

Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину - 25.11.2024 Украина.ру

Песков прокомментировал идею отправки европейских военных на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября ответил на вопрос журналистов, известна ли Кремлю информация об обсуждении в Европе возможной отправки войск или бойцов ЧВК на Украину в случае, если выигравший президентские выборы в США Дональд Трамп откажется от поддержки Киева

2024-11-25T12:37

2024-11-25T12:37

2024-11-25T12:37

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Он напомнил, что ранее такие идеи звучали "из разных европейских столиц", но высказывались также различные контраргументы, не в пользу этой идеи.Кроме того, пресс-секретарь российского президента указал, что неизвестно, насколько эти сообщения соответствуют действительности, о чем там действительно идет речь.Ранее в понедельник газета Le Monde со ссылкой на источники сообщила, что дебаты об отправке войск в Украину "не похоронены". В последние недели эти обсуждения участились благодаря визиту во Францию ​​премьер-министра Великобритании Кейра Стармера 11 ноября.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, дмитрий песков, украина, россия, кремль, дональд трамп, владимир зеленский, нато, чвк