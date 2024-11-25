https://ukraina.ru/20241125/1059190253.html

О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"

О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный" - 25.11.2024 Украина.ру

О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"

Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в ДНР, побывал в расположении 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Св... Украина.ру, 25.11.2024

2024-11-25T14:18

2024-11-25T14:18

2024-11-25T14:18

видео

соледар

россия

донецкая народная республика

александр чаленко

александр сырский

андриян николаев

вооруженные силы украины

чвк

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/19/1059189997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df5c5accf37d1c7b6f5451ddda03bb51.jpg

Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в ДНР, побывал в расположении 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Св. Георгия. Заместитель командира по тылу с позывным "Мутный" рассказал о своём участии в тяжёлых боях за Соледар и Бахмут, а также поделился интересными фронтовыми историями. 00:34 - Как получил два ордена Мужества; 03:20 - За что получил медаль "За отвагу"; 04:05 - Интересные случаи при выполнении боевых задач; 06:04 - О штурме Бахмута; 07:30 - О поведении поляков на фронте; 08:44 - О опыте общения с пленными солдатами ВСУ; 09:40 - О боевом опыте в ЧВК "Вагнер"; 12:15 - Об отличиях штурма Соледара и Бахмута; 13:34 - О бойцах Азова* и Кракена*. *в интервью упоминаются украинское военизированное националистическое объединение "Азов" - внесено в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, а также нацбатальон "Кракен" - признан экстремистской организацией и запрещён в России.

соледар

россия

донецкая народная республика

артемовск

донбасс

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, соледар, россия, донецкая народная республика, александр чаленко, александр сырский, андриян николаев, вооруженные силы украины, чвк, "азов", кракен, артемовск, донбасс, сво, днр, видео