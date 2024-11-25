https://ukraina.ru/20241125/1059190253.html
О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"
О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный" - 25.11.2024 Украина.ру
О чём говорят пленные из ВСУ и чем полезен опыт в ЧВК: заместитель командира с позывным "Мутный"
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в ДНР, побывал в расположении 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Св... Украина.ру, 25.11.2024
2024-11-25T14:18
2024-11-25T14:18
2024-11-25T14:18
видео
соледар
россия
донецкая народная республика
александр чаленко
александр сырский
андриян николаев
вооруженные силы украины
чвк
"азов"
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Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в ДНР, побывал в расположении 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Св. Георгия. Заместитель командира по тылу с позывным "Мутный" рассказал о своём участии в тяжёлых боях за Соледар и Бахмут, а также поделился интересными фронтовыми историями. 00:34 - Как получил два ордена Мужества; 03:20 - За что получил медаль "За отвагу"; 04:05 - Интересные случаи при выполнении боевых задач; 06:04 - О штурме Бахмута; 07:30 - О поведении поляков на фронте; 08:44 - О опыте общения с пленными солдатами ВСУ; 09:40 - О боевом опыте в ЧВК "Вагнер"; 12:15 - Об отличиях штурма Соледара и Бахмута; 13:34 - О бойцах Азова* и Кракена*. *в интервью упоминаются украинское военизированное националистическое объединение "Азов" - внесено в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, а также нацбатальон "Кракен" - признан экстремистской организацией и запрещён в России.
соледар
россия
донецкая народная республика
артемовск
донбасс
днр
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видео, соледар, россия, донецкая народная республика, александр чаленко, александр сырский, андриян николаев, вооруженные силы украины, чвк, "азов", кракен, артемовск, донбасс, сво, днр, видео
Видео, Соледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Александр Сырский, Андриян Николаев, Вооруженные силы Украины, ЧВК, "Азов", Кракен, Артемовск, Донбасс, СВО, ДНР
Корреспондент мультимедийного издания Украина.ру Александр Чаленко, находясь в ДНР, побывал в расположении 3-го штурмового отряда 7-й штурмовой бригады Св. Георгия. Заместитель командира по тылу с позывным "Мутный" рассказал о своём участии в тяжёлых боях за Соледар и Бахмут, а также поделился интересными фронтовыми историями.
00:34 - Как получил два ордена Мужества;
03:20 - За что получил медаль "За отвагу";
04:05 - Интересные случаи при выполнении боевых задач;
06:04 - О штурме Бахмута;
07:30 - О поведении поляков на фронте;
08:44 - О опыте общения с пленными солдатами ВСУ;
09:40 - О боевом опыте в ЧВК "Вагнер";
12:15 - Об отличиях штурма Соледара и Бахмута;
13:34 - О бойцах Азова* и Кракена*.
*в интервью упоминаются украинское военизированное националистическое объединение "Азов" - внесено в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими, а также нацбатальон "Кракен" - признан экстремистской организацией и запрещён в России.