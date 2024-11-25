https://ukraina.ru/20241125/1059171390.html

Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой

Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой - 25.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой

Если бы "Орешник" был оснащен обычными боеголовками, они бы упали на Южмаш со значительно большим эффектом. Никакой "Пэтриот" сбить бы их не смог. Потому что не может перехватывать разделяющиеся ракетные боеголовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2024-11-25T05:30

2024-11-25T05:30

2024-11-25T05:30

новости

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"орешник"

ракета

ракетный удар

южмаш

зрк patriot

сво

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По словам эксперта, "Орешник" - это межконтинентальная ракета с разделяющимися боеголовками. Но во время удара по Южмашу ее боеголовки были пустыми, в них не было даже обычной боевой части, добавил он.Он сообщил, что ракеты с разделяющимися боеголовкой были поставлены в СССР на вооружение в 1970-1980-е годы. У США тоже были аналогичные "Минитмены" и "Трайденты". Нечто похожее есть у Франции и у Китая, а вот насчет Британии – неизвестно, сказал историк."Что такое "Орешник"? Либо мы запилили нечто новое, либо мы модернизировали "Ярс". Убрав одну ступень, мы сделали ракету, которая успешно бьет на 3500-4000 километров", — предположил эксперт.Если бы "Орешник" был оснащен обычными боеголовками, они бы упали со значительно большим эффектом. Никакой "Пэтриот" сбить бы их не смог. Он не может перехватывать разделяющиеся боеголовки, отметил Поликарпов."И я допускаю, что если мы для более весомого убеждения противника ударим обычными такими боеголовками по Киеву, то выведем из строя какое-то количество военных и инфраструктурных объектов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.О том, как удар новой баллистической ракетой "Орешник" по заводу Южмаш не позволил Западу пересечь очередную красную линию — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241123/1059148738.html

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новости, киев, сша, ссср, "орешник", ракета, ракетный удар, южмаш, зрк patriot, сво, спецоперация, детали, вс рф, вооружения, оружие