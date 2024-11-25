Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой - 25.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241125/1059171390.html
Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой
Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой - 25.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой
Если бы "Орешник" был оснащен обычными боеголовками, они бы упали на Южмаш со значительно большим эффектом. Никакой "Пэтриот" сбить бы их не смог. Потому что не может перехватывать разделяющиеся ракетные боеголовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2024-11-25T05:30
2024-11-25T05:30
новости
киев
сша
ссср
"орешник"
ракета
ракетный удар
южмаш
зрк patriot
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058124630_0:0:3213:1807_1920x0_80_0_0_eaedb5f2e1435fa9a3247ae53f03a03f.jpg.webp
По словам эксперта, "Орешник" - это межконтинентальная ракета с разделяющимися боеголовками. Но во время удара по Южмашу ее боеголовки были пустыми, в них не было даже обычной боевой части, добавил он.Он сообщил, что ракеты с разделяющимися боеголовкой были поставлены в СССР на вооружение в 1970-1980-е годы. У США тоже были аналогичные "Минитмены" и "Трайденты". Нечто похожее есть у Франции и у Китая, а вот насчет Британии – неизвестно, сказал историк."Что такое "Орешник"? Либо мы запилили нечто новое, либо мы модернизировали "Ярс". Убрав одну ступень, мы сделали ракету, которая успешно бьет на 3500-4000 километров", — предположил эксперт.Если бы "Орешник" был оснащен обычными боеголовками, они бы упали со значительно большим эффектом. Никакой "Пэтриот" сбить бы их не смог. Он не может перехватывать разделяющиеся боеголовки, отметил Поликарпов."И я допускаю, что если мы для более весомого убеждения противника ударим обычными такими боеголовками по Киеву, то выведем из строя какое-то количество военных и инфраструктурных объектов", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.О том, как удар новой баллистической ракетой "Орешник" по заводу Южмаш не позволил Западу пересечь очередную красную линию — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241123/1059148738.html
киев
сша
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/10/1058124630_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_934327a604132124745971e447a5cf2e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, сша, ссср, "орешник", ракета, ракетный удар, южмаш, зрк patriot, сво, спецоперация, детали, вс рф, вооружения, оружие
Новости, Киев, США, СССР, "Орешник", Ракета, ракетный удар, Южмаш, ЗРК Patriot, СВО, Спецоперация, детали, ВС РФ, вооружения, оружие

Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой

05:30 25.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Занятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Если бы "Орешник" был оснащен обычными боеголовками, они бы упали на Южмаш со значительно большим эффектом. Никакой "Пэтриот" сбить бы их не смог. Потому что не может перехватывать разделяющиеся ракетные боеголовки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
По словам эксперта, "Орешник" - это межконтинентальная ракета с разделяющимися боеголовками. Но во время удара по Южмашу ее боеголовки были пустыми, в них не было даже обычной боевой части, добавил он.
"Обрушение каких-то перекрытий и стен на "Южмаше" и встречная детонация произошла из-за того, что сам по себе удар ракеты был мощным", — подчеркнул Поликарпов.
Он сообщил, что ракеты с разделяющимися боеголовкой были поставлены в СССР на вооружение в 1970-1980-е годы. У США тоже были аналогичные "Минитмены" и "Трайденты". Нечто похожее есть у Франции и у Китая, а вот насчет Британии – неизвестно, сказал историк.
"Что такое "Орешник"? Либо мы запилили нечто новое, либо мы модернизировали "Ярс". Убрав одну ступень, мы сделали ракету, которая успешно бьет на 3500-4000 километров", — предположил эксперт.
Если бы "Орешник" был оснащен обычными боеголовками, они бы упали со значительно большим эффектом. Никакой "Пэтриот" сбить бы их не смог. Он не может перехватывать разделяющиеся боеголовки, отметил Поликарпов.
"И я допускаю, что если мы для более весомого убеждения противника ударим обычными такими боеголовками по Киеву, то выведем из строя какое-то количество военных и инфраструктурных объектов", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву на сайте Украина.ру.
О том, как удар новой баллистической ракетой "Орешник" по заводу Южмаш не позволил Западу пересечь очередную красную линию — в интервью Петр Скоробогатый: США собирают козыри к переговорам для Трампа, пока Россия гибкой тактикой бьет ВСУ на сайте Украина.ру.
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
23 ноября, 08:01
Спецоперация на минувшей неделе. Фронт трещит по швам, ВСУ теряют боеспособность, переговоров не будетУкраинская армия уже несколько дней подряд пытается организовать наступление в Харьковской области на линии расположения российских войск между населёнными пунктами Липцы и Глубокое.
 
НовостиКиевСШАСССР"Орешник"Ракетаракетный ударЮжмашЗРК PatriotСВОСпецоперациядеталиВС РФвооруженияоружие
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
07:15Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
06:32Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет
06:25Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
06:15"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
06:00"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
05:50Геннадий Подлесный: Запад даст Киеву ядерное оружие, но Россия встретит его на море, в воздухе и на земле
05:45Политолог: Украина движется к капитуляции, пока Запад повышает ставки и готовится к большому торгу
05:30Военный эксперт о том, почему после Южмаша в Киев может прилететь "Орешник" с "обычной" боеголовкой
05:15Евсеев: зимой Украина может начать наступление в Брянской области, чтобы оказать давление на Трампа
05:00ВС РФ разгромили врага в Ольговском лесу и готовятся срезать два "кармана" в Коренево и Судже — Евсеев
04:45На Западе закрыли глаза на Крым и Донбасс, но еще остается вопрос с Херсоном и с Запорожьем — эксперт
04:30Демонстрация силы со стороны России нейтрализует козырь, который Трамп получил после Байдена - Кнутов
04:15Никакой заморозки: политолог о том, почему нельзя останавливать боевые действия на время переговоров
04:00Политолог: Запад еще надеется "разменять" Курский плацдарм, но Россия держит в запасе "корейский козырь"
03:45"Мы обязательно победим": Евсеев о том, сколько еще продлится война и как Трамп будет помогать Украине
03:30Ставка на Курск: эксперт раскрыл, почему территориальный вопрос остается очень важным для переговоров
03:18Книголюбы против русофобов - феномен "Орешкина"
03:15Евсеев: освобождение Курской области может затянуться до весны, если ВСУ решатся на зимнюю авантюру
03:00Кнутов рассказал, как пуск "Орешника" показал Западу, что Россия может ударить по Лондону и Парижу
Лента новостейМолния