https://ukraina.ru/20241125/1059171896.html

Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей

Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей - 25.11.2024 Украина.ру

Ад Горловки: постоянные артобстрелы, террор FPV-дронов и героизм жителей

Если Донецк (кроме Петровки), Макеевка, Ясиноватая, Волноваха, Енакиево, Мариуполь и другие крупные населенные пунктыДНР уже не знают, что такое жить под артиллерийскими ударами ВСУ, то, увы, этого не скажешь о Горловке

2024-11-25T12:44

2024-11-25T12:44

2024-11-25T15:15

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донецк

ясиноватая

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вооруженные силы украины

эксклюзив

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В этот город можно попасть двумя дорогами. Первая (с юга) ведет из Ясиноватой, вторая (с юго-востока) – из Енакиево. Так как ехать по первой сегодня полное безумие – ее контролируют украинские FPV-дроны, которые сжигают любую машину, движущуюся по ней, хоть военную, хоть гражданскую - то все едут по второй дороге.Енакиево, родина Виктора Януковича, - это пригород Горловки, который находится к ней впритык. Сейчас это безопасный город - ни артиллерийских ударов, ни ударов дронами-камикадзе по нему нет. Единственное, что может туда достать – натовские ракеты типа HIMERS и Storm Shadow, но ими ВСУ на сегодняшний день не бьют.Из Енакиево в Горловку вы попадаете через населенный пункт с несколько коммунистическим названием - Карло-Марксово. Проехав его, вы останавливаетесь перед блок-постом рядом с въездной стелой – огромные бетонные буквы ГОРЛОВКА на фоне российского триколора. У вас там могут проверить документы, а могут и не проверить. Потом вы двигаетесь по большой промзоне. Справа вдоль дороги тянется знаменитый завод "Стирол". Водитель по имени Володя (бывший ополченец), который нас вез, доехав почти до центра – до магазина "Мебельный город" - дальше ехать категорически отказался:"Не, пацаны, если хотите дальше, то без меня. Там дроны мне машину к черту сожгут вместе со мной и вами. У меня так два друга в Горловке погибли. Абсолютно мирные гражданские люди, ехавшие на гражданских машинах. Но укропам на это пофиг. Поэтому в Центрально-городской и в Никитовский район, а особенно на "Комсомолец", извините, но едут только самоубийцы. Там погибнуть можно запросто".И он прав - сегодня Горловка, пожалуй, самый обстреливаемый город "старой" ДНР. Находится в нем – особенно в западной части, примыкающей к Торецку/Дзержинску, о которой говорил Володя, – сущий ад.Таким обстрелам и ударам FPV-дронов не подвергался ни Донецк, ни Макеевка, ни Ясиноватая даже летом и в декабре 2022 года, на пике интенсивности ударов по ним украинской артиллерии.Если по Донецку ВСУ били не каждый день, а если били, то, как правило, 1-2 раза в день (кроме Петровки), выпуская от трех до пяти 155-мм снарядов, то Горловку утюжат ежедневно. Мы находились в городе 3 часа, и за это время канонада не смолкала ни на минуту. Снаряды ложись где-то невдалеке, буквально в 2-3 километрах. Такой интенсивности никогда не было за эти годы даже в Донецке.Несмотря на грохот снарядов, пока мы ехали в центр города, нам по пути попадались люди, идущие по своим делам, открытые магазины и бензозаправки."Да как живем? - разводит руками и, оглядываясь при этом вокруг, Сергей Палыч, пенсионер, бывший работник "Стирола", которого мы встретили на остановке. - Сами ж видите как. Вон слышите, как бахает. Привык? Знаете, лучше к этому не привыкать. Привыкните - рано или поздно погибнете. Потому что не будете соблюдать осторожность: не будете прислушиваться к звукам, не будете смотреть по сторонам, рано или поздно попадете под дрон или снаряд. Привык так жить. В Ростов к дочке и внукам приезжал, заметил за собой, что как и в Горловке прислушиваюсь. Издаст звук звук выхлопная труба или упадет что-то громоздкое на стройке, а я, съежившись, останавливаюсь". Сергей Палыч несмотря на обстрелы продолжает жить в Горловке. Он живет один, жена умерла еще до СВО. Он бы уехал к дочери и зятю, но ему надо смотреть за двумя квартирами - своей и их.Квартиру дочери сдавал военным, которые отпрашиваются на несколько дней из своего подразделения, чтобы постираться, помыться, если есть вода, и просто расслабиться. Но теперь не сдает - соседи жалуются на шум, да и бойцы бывают чересчур не аккуратны в быту. Двое из прежних постояльцев к тому же погибли несколько месяцев назад в Торецке.О героизме простых горловчан в обстреливаемых районах рассказал изданию Украина.ру волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин, который там время от времени бывает:"Был я в Никитовском районе Горловки неделю назад вместе с моими друзьями-военкорами. Причем был недалеко от террикона, по которому проходила линия фронта до начала Торецкой операции, по дороге туда стоят на дорогах сгоревшие автомобили, дороги убитые, но несмотря на постоянные обстрелы люди продолжают жить, ходит общественный транспорт и работают магазины.Разговаривал с местными жителями, живущими буквально в 3,5 км от линии фронта. Они мне сразу сказали: передвигаешься – сканируй небо, потому что тут постоянно летают либо кассеты, либо "птички".По словам Матюшина, весь этот ужас и ад будут продолжаться до тех пор, пока российская армия не освободит Торец/Дзержинск, откуда и ведутся обстрелы Горловки. В настоящий момент российские подразделения ведут бои в центре города, за ВСУ осталось не больше 30-40% территории. Российские штурмовики используют новую тактику: они не занимаются больше зачисткой многоэтажек. Если там засел противник, то саперы просто подрывают дом, хороня под его завалами солдат ВСУ."Знаете, о чем я недавно подумал? В 2014 году за оборону Горловки отвечал Игорь Безлер – "Бес". Он летом, когда шло наступление укропов, получил от министра обороны ДНР Игоря Стрелкова письменный приказ оставить город. Приказ давно опубликован в интернете Безлером. Мол, сил оборонять его нет. Но Бес, молодец, проигнорировал приказ. А представьте, что если бы город был сдан врагу? А он по площади больше не только Мариуполя - у Горловки площадь 422 кв.км, а у Марика – 244 кв.км – но и Донецка – 385 кв.км. Представляете, чтобы с ним было, если бы тут завязались бои, и как долго бы его освобождали? Так что слава Богу, Горловка судьбу Мариуполя не повторит", - порадовался Матюшин.О других событиях на фронте СВО - в статье Александра Чаленко Авдеевская нирвана. Что сейчас происходит в освобожденном пригороде Донецка?

https://ukraina.ru/20241122/1059109920.html

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Александр Чаленко

горловка, донецк, ясиноватая, александр "варяг" матюшин, виктор янукович, александр чаленко, вооруженные силы украины, эксклюзив