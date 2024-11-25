Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне - 25.11.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241125/1043469422.html
Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне
Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне - 25.11.2024 Украина.ру
Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне
Станислав Август Понятовский вряд ли худший политический деятель в истории. Скорее даже наоборот образованный, обаятельный красавец, умеющий, если надо, принимать жесткие решения. Увы, судьба его была такого, что главным событием в жизни стало отречение от фактически уже не существующего престола первой Речи Посполитой 25 ноября 1795 года
2024-11-25T08:00
2024-11-25T08:00
история
история
история украины
польша
речь посполитая
король
екатерина ii
российская империя
xviii век
россия
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Станислав Понятовский родился 17 января 1732 года в Волчине в Брестском воеводстве Речи Посполитой. Родителями будущего короля были Станислав Понятовский и Констанция Чарторыйская. Отец будущего короля тогда уже был мазовецким воеводой, а его брак с Чарторыйской лишь усилил в будущем позицию амбициозного, но не слишком богатого Понятовского.Связав себя с родом Чарторыйских, которых тогда в Речи Посполитой называли просто "Фамилия", Станислав-старший оказал непосредственное влияние и на дальнейшую судьбу своего сына, который оказался вовлечённым в широкие планы Чарторыйских, с 1730-х годов – одной из самых мощных политических группировок Речи Посполитой.Семейное воспитание и традиционные образовательные путешествия сформировали представление о мире, и в определённой степени вовлекли в омут международной политики. Знакомство в Берлине с британским послом Чарльзом Уильямсом кардинально изменило его жизнь. Симпатия Уильямса привела к тому, что Понятовский стал его частным секретарём в новой миссии в Санкт-Петербурге в 1755 году.В столице России молодой красавец Станислав стал любовником Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II, и Уильямс от греха подальше отослал своего секретаря в Польшу. Но благодаря усилиям Екатерины, императрицы Елизаветы и канцлера Бестужева-Рюмина в январе следующего года Понятовский вновь приехал в Петербург – уже в качестве саксонского посла. Но в 1758-м Станислава с Екатериной поймал с поличным её муж, и Понятовскому пришлось вернуться в Польшу.Он участвовал в работе Сеймов 1758, 1760 и 1762 годов (в том числе и от земель воеводства Русского, то есть Галичины), во время которых поддерживал сторонников сближения с Россией. Некоторое время Чарторыйские рассматривали возможность переворота в Польше с целью свержения тогдашнего короля Августа III, но Екатерина рекомендовала воздержаться от этого.В октябре 1763 года, сразу после смерти Августа III, начались переговоры относительно кандидатуры нового монарха. Екатерина выступила в поддержку Понятовского, кандидатура которого устраивала также Пруссию, и тот ввиду отсутствия серьезных соперников на сейме 7 сентября 1764 года был избран королём.Понятовский был коронован 25 ноября того же года, взяв двойное имя Станислав Август в честь двух своих предшественников.В первые годы правления Станислав Август пытался провести государственные реформы. Он основал Рыцарскую школу (аналог Кадетского корпуса в России), начал формировать дипломатическую службу для создания серьёзных представительств при дворах Европы и Оттоманской империи. 7 мая 1765 года был учрежден Орден Святого Станислава – второй по значимости польский орден после Ордена Белого орла.Вместе с Фамилией Станислав Август попытался реформировать малоэффективное правительство, передав часть полномочий гетманов и казначеев комиссиям, созданным Сеймом и нёсшим ответственность перед королём. В армии стали внедряться новые виды вооружения, стала возрастать роль пехоты. Позже в своих мемуарах Понятовский назвал это время "годами надежд".Однако реформы в Речи Посполитой не устраивали Россию и Пруссию, а также Австрию. Им нужен был большой, но слабый сосед. А Екатерина II и вовсе воспринимала деятельность Станислава Августа как предательство России – да и личное.Кроме всего прочего, в то время особо остро встал так называемый "диссидентский вопрос". Диссиденты – граждане некатолического вероисповедания (православные и протестанты) – требовали равных прав с католиками (возможности избрания в сейм, занятия государственных должностей, постройки новых храмов).Соседи Речи Посполитой, в первую очередь Россия и Пруссия, поддерживали диссидентов. Станислав Август был готов пойти на уступки при условии отмены liberum veto – права любого участника Сейма заблокировать принимаемое решение. Но против этого выступали Чарторыйские и остальные поборники "золотой шляхетской вольности".В 1767 году Россия ввела в Речь Посполитую 40-тысячное войско и инспирировала создание в Слуцке и Торуни двух диссидентских конфедераций – так тогда называли объединения шляхты, как правило, выступавшие против центральной власти. Однако эти конфедерации не нашли поддержки у большинства шляхты. Тогда 3 июня Россия создала в Вильно генеральную конфедерацию, к которой примкнули как диссиденты, так и католики – противники реформ короля.Целью новой конфедерации было свержение Станислава Августа и Чарторыйских. Её делегаты были отправлены в Радом, где сформировалась совместная литовско-польская конфедерация. Её возглавил виленский воевода Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу "Пане Коханку" ("господин любовник").В октябре 1767 года в окруженной русскими войсками Варшаве начал работу сейм, фактически организованный русским послом графом Николаем Репниным (получил название "Репнинский сейм"). Станислав Август был вынужден поддержать конфедератов и Россию, сохранив старый порядок с так называемыми "кардинальными" правами знати: правом не подчиняться правителю, свободными выборами и слегка ограниченным liberum veto. 24 февраля 1768 года диссиденты были уравнены в правах с католиками, а Екатерина II была признана гарантом сохранения внутреннего политического порядка Речи Посполитой, то есть это государство оказалось в политической зависимости от России."Репнинский сейм" называют прологом к дальнейшим разделам Польши, но их фундаментальной причиной стала не политика, а религия. Созданная 29 февраля 1768 года в городке Бар в Подолье конфедерация выступила в первую очередь против уравнивания в правах католиков с православными и протестантами.Барская конфедерация в своём манифесте обошла короля молчанием. Однако уже 26 марта 1768 года Понятовский обратился к Екатерине Великой с просьбой о помощи. Боевые действия в разных частях Речи Посполитой, – а Россия использовала против конфедератов не только регулярные войска, но и прокси-силы типа гайдамаков Гонты и Железняка– продолжались до 1772 года и закончились первым разделом Речи Посполитой.Россия, Пруссия и Австрия заключили союз, известный как "Союз Трёх Чёрных Орлов" (на гербах трёх стран присутствовали чёрные орлы, в отличие от герба Польши, где был белый орёл), однако России тогда досталась лишь часть нынешних земель Литвы, Латвии и Белоруссии. Галичина же отошла Австрии.С этого времени Станислав Август перестал играть значительную политическую роль в жизни Речи Посполитой. Он проводил годы в веселье и удовольствиях светской жизни, не думая о будущем. На упрёки в забвении интересов родины король с бравадой отвечал, что ему лично нужно столько земли, сколько уместится под его треугольной шляпой.Похоже, Станислав Август не верил в успех программы политических и социальных реформ, призванных укрепить польское государство, которую выдвинули деятели польского просвещения Станислав Сташиц и Гуго Коллонтай. Эта программа определила деятельность Четырехлетнего сейма 1788-1792 годов, принявшего ряд реформ, направленных на укрепление армии, изменение государственно-правового строя. Этот сейм окончательно отменил liberum veto и принял "Основной закон" Речи Посполитой (так называемую "Конституцию третьего мая 1791 года").Станислав Август присягнул на верность этой конституции, но не сопротивлялся реакционным магнатам, которые выступили против ущемления своих привилегий и в 1792 году образовали Тарговицкую конфедерацию. По её призыву Россия и Пруссия оккупировали территорию Речи Посполитой, после чего король незамедлительно отрёкся от конституции и присоединился к "тарговичанам".В 1793 году состоялся второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией, по которому Россия получила значительную часть Правобережной Украины. Именно тогда в России стал популярен лозунг "Отторженная возвратихъ". Он отсылает к формулировке в "Манифесте по случаю присоединения к России губернии Изяславской, Брацлавской, Минской", подписанном императрицей Екатериной II. Там было сказано, что раздел Речи Посполитой позволил России "возвратить ей древнее ее достояние, большею части единоверного с нами население, от предков наших до времени внутренних мятежей и внешних нашествий неправедно отторгнутое, (…) без выстрела присоединить".В ответ на второй раздел Речи Посполитой и отмену реформ Четырехлетнего сейма в 1794 году вспыхнуло восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Восставшие первым казнили некоторых деятелей Тарговицкой конфедерации. Станислав Август старался не вмешиваться в ход событий, хотя и опасался за свою жизнь, помня о судьбе Людовика XVI Бурбона.После подавления восстания в 1795 году состоялся третий, окончательный раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Из земель нынешней Украины по нему к России отошла Западная Волынь – с Ровно и Луцком. Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой. Произошло это 25 ноября 1795 года, в день именин российской императрицы.Последние годы жизни бывший король провёл в Санкт-Петербурге. Ему предоставили великолепный Мраморный дворец на берегу Невы. Здесь Понятовский устраивал балы и обеды, на них бывали видные сановники, дипломаты и ученые, ценившие компанию остроумного, образованного экс-короля.Последний король Польши умер 12 февраля 1798 года в Санкт-Петербурге. Он пережил Екатерину II всего на полтора года. Похоронили его с королевскими почестями, словно и не было отречения. После многодневного прощания гроб с забальзамированным телом в сопровождении войск доставили в костел святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Там император Павел лично попрощался с покойным и надел на его голову копию короны польских королей.Но и после смерти Станиславу Августу Понятовскому не было покоя. В 1938 году Сталин решил вернуть его останки Польше в качестве дружеского знака. Но Варшава принимать бывшего короля особо не желала – его там считали предателем. Сошлись на том, что прах перезахоронили на родине – в Троицком костеле в поселке Волчин, где ранее находилось родовое имение Понятовских. Но уже через год он снова вернулся в СССР вместе с этими землями Западной Белоруссии.В годы войны Троицкий костёл пострадал от огня, а после неё костёл был закрыт и использовался как склад. Захоронение Понятовского было разграблено – при этом даже польские историки не имеют общего мнения о том, когда именно это произошло. В декабре 1988 года то, что осталось от захоронения – фрагменты одежды, обуви и коронационного плаща – было передано польской стороне и вернулось в Варшаву. Но символическая церемония перезахоронения Станислава Августа Понятовского в Костеле Святого Иакова прошла лишь через пять лет.
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Олег Хавич
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история, история украины, польша, речь посполитая, король, екатерина ii, российская империя, xviii век, россия, сейм
История, История, история Украины, Польша, Речь Посполитая, король, Екатерина II, Российская империя, XVIII век, Россия, сейм

Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне

08:00 25.11.2024
 
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Станислав Август Понятовский вряд ли худший политический деятель в истории. Скорее даже наоборот образованный, обаятельный красавец, умеющий, если надо, принимать жесткие решения. Увы, судьба его была такого, что главным событием в жизни стало отречение от фактически уже не существующего престола первой Речи Посполитой 25 ноября 1795 года
Станислав Понятовский родился 17 января 1732 года в Волчине в Брестском воеводстве Речи Посполитой. Родителями будущего короля были Станислав Понятовский и Констанция Чарторыйская. Отец будущего короля тогда уже был мазовецким воеводой, а его брак с Чарторыйской лишь усилил в будущем позицию амбициозного, но не слишком богатого Понятовского.
Связав себя с родом Чарторыйских, которых тогда в Речи Посполитой называли просто "Фамилия", Станислав-старший оказал непосредственное влияние и на дальнейшую судьбу своего сына, который оказался вовлечённым в широкие планы Чарторыйских, с 1730-х годов – одной из самых мощных политических группировок Речи Посполитой.
Семейное воспитание и традиционные образовательные путешествия сформировали представление о мире, и в определённой степени вовлекли в омут международной политики. Знакомство в Берлине с британским послом Чарльзом Уильямсом кардинально изменило его жизнь. Симпатия Уильямса привела к тому, что Понятовский стал его частным секретарём в новой миссии в Санкт-Петербурге в 1755 году.
В столице России молодой красавец Станислав стал любовником Екатерины Алексеевны, будущей императрицы Екатерины II, и Уильямс от греха подальше отослал своего секретаря в Польшу. Но благодаря усилиям Екатерины, императрицы Елизаветы и канцлера Бестужева-Рюмина в январе следующего года Понятовский вновь приехал в Петербург – уже в качестве саксонского посла. Но в 1758-м Станислава с Екатериной поймал с поличным её муж, и Понятовскому пришлось вернуться в Польшу.
Он участвовал в работе Сеймов 1758, 1760 и 1762 годов (в том числе и от земель воеводства Русского, то есть Галичины), во время которых поддерживал сторонников сближения с Россией. Некоторое время Чарторыйские рассматривали возможность переворота в Польше с целью свержения тогдашнего короля Августа III, но Екатерина рекомендовала воздержаться от этого.
Акции против исламизации Европы в европейских странах - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября 2020, 01:30
Два исторических мифа Речи Посполитой. В чём польский национализм врёт сам себеЛюбой национализм, если говорить о чувстве единой общности, опирается на некий набор мифов и стереотипов. Именно они становятся тем скелетом, на котором обрастает плотью националистическая идеология, а их совокупность называется национальным мифом. Свой национальный миф есть у любого народа - вопрос лишь в его обоснованности.
В октябре 1763 года, сразу после смерти Августа III, начались переговоры относительно кандидатуры нового монарха. Екатерина выступила в поддержку Понятовского, кандидатура которого устраивала также Пруссию, и тот ввиду отсутствия серьезных соперников на сейме 7 сентября 1764 года был избран королём.
Понятовский был коронован 25 ноября того же года, взяв двойное имя Станислав Август в честь двух своих предшественников.
В первые годы правления Станислав Август пытался провести государственные реформы. Он основал Рыцарскую школу (аналог Кадетского корпуса в России), начал формировать дипломатическую службу для создания серьёзных представительств при дворах Европы и Оттоманской империи. 7 мая 1765 года был учрежден Орден Святого Станислава – второй по значимости польский орден после Ордена Белого орла.
Вместе с Фамилией Станислав Август попытался реформировать малоэффективное правительство, передав часть полномочий гетманов и казначеев комиссиям, созданным Сеймом и нёсшим ответственность перед королём. В армии стали внедряться новые виды вооружения, стала возрастать роль пехоты. Позже в своих мемуарах Понятовский назвал это время "годами надежд".
Однако реформы в Речи Посполитой не устраивали Россию и Пруссию, а также Австрию. Им нужен был большой, но слабый сосед. А Екатерина II и вовсе воспринимала деятельность Станислава Августа как предательство России – да и личное.
- РИА Новости, 1920, 29.02.2020
29 февраля 2020, 01:03
День в истории. 29 февраля: поляки подняли восстание, спровоцировавшее первый раздел ПольшиВ этот день в 1768 году в городке Бар на Подолье польские магнаты начали вооружённое выступление с целью сохранить привилегии для католиков, получившее наименование Барской конфедерации. Это движение вошло в основы польского национального мифа, повлияло на становление армии США, но самих поляков привело к плачевному для них результату
Кроме всего прочего, в то время особо остро встал так называемый "диссидентский вопрос". Диссиденты – граждане некатолического вероисповедания (православные и протестанты) – требовали равных прав с католиками (возможности избрания в сейм, занятия государственных должностей, постройки новых храмов).
Соседи Речи Посполитой, в первую очередь Россия и Пруссия, поддерживали диссидентов. Станислав Август был готов пойти на уступки при условии отмены liberum veto – права любого участника Сейма заблокировать принимаемое решение. Но против этого выступали Чарторыйские и остальные поборники "золотой шляхетской вольности".
В 1767 году Россия ввела в Речь Посполитую 40-тысячное войско и инспирировала создание в Слуцке и Торуни двух диссидентских конфедераций – так тогда называли объединения шляхты, как правило, выступавшие против центральной власти. Однако эти конфедерации не нашли поддержки у большинства шляхты. Тогда 3 июня Россия создала в Вильно генеральную конфедерацию, к которой примкнули как диссиденты, так и католики – противники реформ короля.
Целью новой конфедерации было свержение Станислава Августа и Чарторыйских. Её делегаты были отправлены в Радом, где сформировалась совместная литовско-польская конфедерация. Её возглавил виленский воевода Кароль Станислав Радзивилл по прозвищу "Пане Коханку" ("господин любовник").
В октябре 1767 года в окруженной русскими войсками Варшаве начал работу сейм, фактически организованный русским послом графом Николаем Репниным (получил название "Репнинский сейм"). Станислав Август был вынужден поддержать конфедератов и Россию, сохранив старый порядок с так называемыми "кардинальными" правами знати: правом не подчиняться правителю, свободными выборами и слегка ограниченным liberum veto. 24 февраля 1768 года диссиденты были уравнены в правах с католиками, а Екатерина II была признана гарантом сохранения внутреннего политического порядка Речи Посполитой, то есть это государство оказалось в политической зависимости от России.
Портрет А. Суворова - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
30 ноября 2023, 08:00История
Александр Суворов: великий полководец НовороссииГенералиссимус, светлейший князь Италийский граф Александр Васильевич Суворов-Рымникский был первым в России не представителем царской семьи, которому был установлен памятник и первым россиянином, которому памятник был установлен при жизни. Впрочем, для Украины, где "полководцем" считается даже фальшмаршал Сэмэн Сэмэнченко, это ничего не значит
"Репнинский сейм" называют прологом к дальнейшим разделам Польши, но их фундаментальной причиной стала не политика, а религия. Созданная 29 февраля 1768 года в городке Бар в Подолье конфедерация выступила в первую очередь против уравнивания в правах католиков с православными и протестантами.
Барская конфедерация в своём манифесте обошла короля молчанием. Однако уже 26 марта 1768 года Понятовский обратился к Екатерине Великой с просьбой о помощи. Боевые действия в разных частях Речи Посполитой, – а Россия использовала против конфедератов не только регулярные войска, но и прокси-силы типа гайдамаков Гонты и Железняка– продолжались до 1772 года и закончились первым разделом Речи Посполитой.
Россия, Пруссия и Австрия заключили союз, известный как "Союз Трёх Чёрных Орлов" (на гербах трёх стран присутствовали чёрные орлы, в отличие от герба Польши, где был белый орёл), однако России тогда досталась лишь часть нынешних земель Литвы, Латвии и Белоруссии. Галичина же отошла Австрии.
С этого времени Станислав Август перестал играть значительную политическую роль в жизни Речи Посполитой. Он проводил годы в веселье и удовольствиях светской жизни, не думая о будущем. На упрёки в забвении интересов родины король с бравадой отвечал, что ему лично нужно столько земли, сколько уместится под его треугольной шляпой.
Похоже, Станислав Август не верил в успех программы политических и социальных реформ, призванных укрепить польское государство, которую выдвинули деятели польского просвещения Станислав Сташиц и Гуго Коллонтай. Эта программа определила деятельность Четырехлетнего сейма 1788-1792 годов, принявшего ряд реформ, направленных на укрепление армии, изменение государственно-правового строя. Этот сейм окончательно отменил liberum veto и принял "Основной закон" Речи Посполитой (так называемую "Конституцию третьего мая 1791 года").
26 марта 2020, 01:05
Начало социального бандитизма на Правобережной Украине: причины и следствиеВесной 1750 года на Правобережье Днепра было неспокойно — на глазах поднималось народное восстание, вошедшее в историю под именем Гайдаматчины
Станислав Август присягнул на верность этой конституции, но не сопротивлялся реакционным магнатам, которые выступили против ущемления своих привилегий и в 1792 году образовали Тарговицкую конфедерацию. По её призыву Россия и Пруссия оккупировали территорию Речи Посполитой, после чего король незамедлительно отрёкся от конституции и присоединился к "тарговичанам".
В 1793 году состоялся второй раздел Речи Посполитой между Пруссией и Россией, по которому Россия получила значительную часть Правобережной Украины. Именно тогда в России стал популярен лозунг "Отторженная возвратихъ". Он отсылает к формулировке в "Манифесте по случаю присоединения к России губернии Изяславской, Брацлавской, Минской", подписанном императрицей Екатериной II. Там было сказано, что раздел Речи Посполитой позволил России "возвратить ей древнее ее достояние, большею части единоверного с нами население, от предков наших до времени внутренних мятежей и внешних нашествий неправедно отторгнутое, (…) без выстрела присоединить".
В ответ на второй раздел Речи Посполитой и отмену реформ Четырехлетнего сейма в 1794 году вспыхнуло восстание под руководством Тадеуша Костюшко. Восставшие первым казнили некоторых деятелей Тарговицкой конфедерации. Станислав Август старался не вмешиваться в ход событий, хотя и опасался за свою жизнь, помня о судьбе Людовика XVI Бурбона.
После подавления восстания в 1795 году состоялся третий, окончательный раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией. Из земель нынешней Украины по нему к России отошла Западная Волынь – с Ровно и Луцком. Станислав Август Понятовский оставил Варшаву и под конвоем 120 российских драгун прибыл в Гродно под опеку и надзор российского наместника, где и подписал акт отречения от престола Речи Посполитой. Произошло это 25 ноября 1795 года, в день именин российской императрицы.
Последние годы жизни бывший король провёл в Санкт-Петербурге. Ему предоставили великолепный Мраморный дворец на берегу Невы. Здесь Понятовский устраивал балы и обеды, на них бывали видные сановники, дипломаты и ученые, ценившие компанию остроумного, образованного экс-короля.
Тадеуш Костюшко
4 февраля 2023, 08:00История
"Белорусский" герой для Тихановской и Зеленского - Тадеуш Костюшко
Последний король Польши умер 12 февраля 1798 года в Санкт-Петербурге. Он пережил Екатерину II всего на полтора года. Похоронили его с королевскими почестями, словно и не было отречения. После многодневного прощания гроб с забальзамированным телом в сопровождении войск доставили в костел святой Екатерины Александрийской на Невском проспекте. Там император Павел лично попрощался с покойным и надел на его голову копию короны польских королей.
Но и после смерти Станиславу Августу Понятовскому не было покоя. В 1938 году Сталин решил вернуть его останки Польше в качестве дружеского знака. Но Варшава принимать бывшего короля особо не желала – его там считали предателем. Сошлись на том, что прах перезахоронили на родине – в Троицком костеле в поселке Волчин, где ранее находилось родовое имение Понятовских. Но уже через год он снова вернулся в СССР вместе с этими землями Западной Белоруссии.
В годы войны Троицкий костёл пострадал от огня, а после неё костёл был закрыт и использовался как склад. Захоронение Понятовского было разграблено – при этом даже польские историки не имеют общего мнения о том, когда именно это произошло. В декабре 1988 года то, что осталось от захоронения – фрагменты одежды, обуви и коронационного плаща – было передано польской стороне и вернулось в Варшаву. Но символическая церемония перезахоронения Станислава Августа Понятовского в Костеле Святого Иакова прошла лишь через пять лет.
 
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Заголовок открываемого материала
11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской области
11:20"План мести": СМИ узнали о новом украинском "сюрпризе" от старого президента США
11:02"Отказался от всего своего имущества, несмотря на протесты матери": в ходе СВО уничтожен финский наемник
10:58"Демайданизация" и без президента: украинский депутат в СИЗО пишет программу идеологических реформ
10:50Житель Волгоградской области помогал ВСУ деньгами — ФСБ
10:26Западных журналистов пустили посмотреть на обломки "Орешника" на Украине
10:05Российские военные рассекают оборону ВСУ в Курахово — Пушилин
09:43Мясорубка, которую нужно остановить. Главное на Украине на утро 25 ноября
09:03Российские дроны уничтожили автомобиль для эвакуации ВСУ на Курском направлении
08:49Киев замер в ожидании возмездия… Куда Россия нанесёт следующий удар – Ермаков
08:23Подразделения ВСУ попали в "огневой мешок" южнее Курахово - Рогов
08:07Главное за ночь 25 ноября
08:00Станислав Понятовский: свидетель гибели белого орла в имперской короне
07:52Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта
07:31Симоньян объяснила, из-за кого Украина потеряла будущее
07:15Украина только на две трети выполнила план мобилизации - Economist
06:32Украина за неделю. Ядерная война отменяется, но обычная — пока нет
06:25Если убрать Зеленского, то ничего не изменится. Украинские эксперты бессмысленно ищут пути спасения
06:15"Она гибнет впустую": Владимир Евсеев объяснил, почему в Курахово Киев бросил на убой элитную бригаду
06:00"ВСУ этого не ожидали": военный эксперт рассказал про успехи армии РФ в Курахово, Купянске и Дзержинске
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