Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ
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© соцсети
Российские военные нанесли ракетный удар по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины. Об этом 25 октября сообщил телеграм-канал Readovka
"Удар был нанесен по району, где находится Следственное управление при ГУ МВД Украины в Одесской области", - говорится в публикации.
В материале также уточняется, что в этом же здании находился офис юридического отдела, управления капитального строительства минобороны Украины, а также Приморский отдел теплоснабжающей организации.
Официального подтверждения этой информации от украинских властей или военных пока нет. Мэр города Геннадий Труханов сообщил лишь о самом факте взрыва и работе украинских ПВО.
Также за последние сутки ВС РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Незадолго до этого взрыва в пригороде Чугуева прогремел еще один — в районе детского лагеря "Орленок" и кемпинга в поселке Кочеток. По данным подполья, там находились иностранные наемники.
11:29Где инструкторы НАТО обучали ВСУ: ВС РФ ударили по военной базе в Харьковской областиВооруженные силы РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Об этом 25 ноября в своем Телеграм-канале написал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев
* Запрещенная в РФ террористическая организация.