Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ - 25.11.2024 Украина.ру
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Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ
Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ - 25.11.2024 Украина.ру
Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ
Российские военные нанесли ракетный удар по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины. Об этом 25 октября сообщил телеграм-канал Readovka
2024-11-25T12:47
2024-11-25T12:47
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В материале также уточняется, что в этом же здании находился офис юридического отдела, управления капитального строительства минобороны Украины, а также Приморский отдел теплоснабжающей организации.Официального подтверждения этой информации от украинских властей или военных пока нет. Мэр города Геннадий Труханов сообщил лишь о самом факте взрыва и работе украинских ПВО.Также за последние сутки ВС РФ нанесли удар по военной части в пригороде Чугуева Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали украинский военных. Незадолго до этого взрыва в пригороде Чугуева прогремел еще один — в районе детского лагеря "Орленок" и кемпинга в поселке Кочеток. По данным подполья, там находились иностранные наемники.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев уточнил, что мощный удар в Харькове пришелся по зданию, где, вероятно, был штаб неонацистского формирования "Кракен"*.Другие темы: "Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, украина, одесса, россия, владимир зеленский, геннадий труханов, мвд, вс рф
Новости, Украина, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Геннадий Труханов, МВД, ВС РФ

Удар в Одессе нанесён по зданию силовиков - СМИ

12:47 25.11.2024
 
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Российские военные нанесли ракетный удар по зданию в Одессе, где были расположены офисы подразделений МВД и Минобороны Украины. Об этом 25 октября сообщил телеграм-канал Readovka

"Удар был нанесен по району, где находится Следственное управление при ГУ МВД Украины в Одесской области", - говорится в публикации.

В материале также уточняется, что в этом же здании находился офис юридического отдела, управления капитального строительства минобороны Украины, а также Приморский отдел теплоснабжающей организации.
Официального подтверждения этой информации от украинских властей или военных пока нет. Мэр города Геннадий Труханов сообщил лишь о самом факте взрыва и работе украинских ПВО.
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Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев уточнил, что мощный удар в Харькове пришелся по зданию, где, вероятно, был штаб неонацистского формирования "Кракен"*.
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Другие темы: "Из полка, принимавшего участие в свержении Каддафи": что рассказал на допросе британский наемник.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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