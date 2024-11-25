"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине - 25.11.2024 Украина.ру
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"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине
"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине - 25.11.2024 Украина.ру
"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября прокомментировал журналистам заявление будущего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Уолца по урегулированию украинского конфликта
2024-11-25T13:26
2024-11-25T13:26
новости
украина
дональд трамп
россия
кремль
дмитрий песков
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"Да, это заявление удалось увидеть. Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине,Ранее Уолц заверил, что команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью мирного соглашения между РФ и Украиной.Подробнее - в материале Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, россия, кремль, дмитрий песков
Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, Кремль, Дмитрий Песков

"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине

13:26 25.11.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября прокомментировал журналистам заявление будущего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Уолца по урегулированию украинского конфликта
"Да, это заявление удалось увидеть. Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков.
Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине,
Ранее Уолц заверил, что команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью мирного соглашения между РФ и Украиной.
Подробнее - в материале Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампРоссияКремльДмитрий Песков
 
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