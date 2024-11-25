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"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине

"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине - 25.11.2024 Украина.ру

"Слово "мир" действительно звучит": Кремль отреагировал на планы администрации Трампа по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября прокомментировал журналистам заявление будущего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Уолца по урегулированию украинского конфликта

2024-11-25T13:26

2024-11-25T13:26

2024-11-25T13:26

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"Да, это заявление удалось увидеть. Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово "мир" или "мирный план" звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу по Украине,Ранее Уолц заверил, что команда Трампа планирует работать с администрацией Байдена над возможностью мирного соглашения между РФ и Украиной.Подробнее - в материале Уолц сказал, когда администрация Трампа займется урегулированием украинского конфликта на сайте Украина.ру.

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новости, украина, дональд трамп, россия, кремль, дмитрий песков