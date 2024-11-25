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Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине

Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине - 25.11.2024 Украина.ру

Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине

Возможное посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине обсудят 25 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber

2024-11-25T13:13

2024-11-25T13:13

2024-11-25T13:13

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Турецкий лидер продолжает поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал. Очередное согласование позиций состоится в понедельник – в Анкару с визитом прибыл генсек НАТО."Вчера он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сегодня с глазу на глаз обсудит ситуацию на Украине с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Украинский конфликт – главная повестка переговоров, будет обсуждена возможная посредническая роль Анкары", - сообщил телеканал.Турция является членом НАТО и активно поставляет вооружения для украинской армии и спецслужб. В зоне СВО украинская армия активно применяет турецкие гранатомёты, бронемашины и другую технику.Турция также является крупным хабом украинского сельхозэкспорта, в том числе зерна, вывозившегося в рамках "зерновой сделки".Накануне в новостях: Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем Также сообщалось, что Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ До этого Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg

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