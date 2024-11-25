Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине - 25.11.2024 Украина.ру
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Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине
Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине - 25.11.2024 Украина.ру
Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине
Возможное посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине обсудят 25 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber
2024-11-25T13:13
2024-11-25T13:13
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Турецкий лидер продолжает поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал. Очередное согласование позиций состоится в понедельник – в Анкару с визитом прибыл генсек НАТО."Вчера он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сегодня с глазу на глаз обсудит ситуацию на Украине с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Украинский конфликт – главная повестка переговоров, будет обсуждена возможная посредническая роль Анкары", - сообщил телеканал.Турция является членом НАТО и активно поставляет вооружения для украинской армии и спецслужб. В зоне СВО украинская армия активно применяет турецкие гранатомёты, бронемашины и другую технику.Турция также является крупным хабом украинского сельхозэкспорта, в том числе зерна, вывозившегося в рамках "зерновой сделки".Накануне в новостях: Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем Также сообщалось, что Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ До этого Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
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новости, украина, турция, анкара, эрдоган, владимир путин, нато, сво, план
Новости, Украина, Турция, Анкара, Эрдоган, Владимир Путин, НАТО, СВО, план

Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине

13:13 25.11.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкII тур президентских выборов в Турции
II тур президентских выборов в Турции - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Возможное посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине обсудят 25 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber
Турецкий лидер продолжает поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал. Очередное согласование позиций состоится в понедельник – в Анкару с визитом прибыл генсек НАТО.
"Вчера он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сегодня с глазу на глаз обсудит ситуацию на Украине с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Украинский конфликт – главная повестка переговоров, будет обсуждена возможная посредническая роль Анкары", - сообщил телеканал.
Турция является членом НАТО и активно поставляет вооружения для украинской армии и спецслужб. В зоне СВО украинская армия активно применяет турецкие гранатомёты, бронемашины и другую технику.
Турция также является крупным хабом украинского сельхозэкспорта, в том числе зерна, вывозившегося в рамках "зерновой сделки".
Накануне в новостях: Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем
Также сообщалось, что Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ
До этого Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
 
НовостиУкраинаТурцияАнкараЭрдоганВладимир ПутинНАТОСВОплан
 
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