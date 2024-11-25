https://ukraina.ru/20241125/1059185087.html
Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине
Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине - 25.11.2024 Украина.ру
Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине
Возможное посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине обсудят 25 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber
2024-11-25T13:13
2024-11-25T13:13
2024-11-25T13:13
новости
украина
турция
анкара
эрдоган
владимир путин
нато
сво
план
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046663620_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49d0dde5d1351f6c5c50211ce35e55b3.jpg
Турецкий лидер продолжает поиск дипломатического урегулирования конфликта на Украине, сообщил телеканал. Очередное согласование позиций состоится в понедельник – в Анкару с визитом прибыл генсек НАТО."Вчера он провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сегодня с глазу на глаз обсудит ситуацию на Украине с новым генсеком НАТО Марком Рютте. Украинский конфликт – главная повестка переговоров, будет обсуждена возможная посредническая роль Анкары", - сообщил телеканал.Турция является членом НАТО и активно поставляет вооружения для украинской армии и спецслужб. В зоне СВО украинская армия активно применяет турецкие гранатомёты, бронемашины и другую технику.Турция также является крупным хабом украинского сельхозэкспорта, в том числе зерна, вывозившегося в рамках "зерновой сделки".Накануне в новостях: Путин и Эрдоган обсудили ряд международных тем Также сообщалось, что Эрдоган осудил решение США по ракетным ударам вглубь РФ До этого Турция опровергла "мирный план Эрдогана" от Bloomberg
украина
турция
анкара
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/1d/1046663620_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_22eec8ba7985907589f73568ec1e7c00.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, турция, анкара, эрдоган, владимир путин, нато, сво, план
Новости, Украина, Турция, Анкара, Эрдоган, Владимир Путин, НАТО, СВО, план
Эрдоган и генсек НАТО обсудят конфликт на Украине
Возможное посредничество Турции в урегулировании конфликта на Украине обсудят 25 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber