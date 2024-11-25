Коррупционный джокер в колоде Зеленского - 25.11.2024 Украина.ру
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Коррупционный джокер в колоде Зеленского
Коррупционный джокер в колоде Зеленского - 25.11.2024 Украина.ру
Коррупционный джокер в колоде Зеленского
Наш пострел везде поспел. Уволенный под давлением США еще в январе 2023 года экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко снова оказался в эпицентре коррупционного скандала
2024-11-25T13:20
2024-11-25T13:51
эксклюзив
кирилл тимошенко
сша
украина
америка
владимир зеленский
джордж сорос
the times
офис президента
опг
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Изюминка ситуации здесь в том, что и почти два года назад уволен он был именно из-за обильного коррупционного шлейфа тянувшегося за ним еще со времен апофеоза довоенного дерибана от Банковой под названием "Большое строительство". Впрочем, отметился Тимошенко и в скандале с продажей гуманитарной помощи поступавшей в страну во время эпидемии ковида, и еще в нескольких мутных историях связанных с разной степени прозрачности схематозами на медиа бюджетах и бюджетах министерства культуры. Год назад, его вернули из мнимой опалы, и назначили советником министра обороны Украины.Что было дальше, известно каждому кто сколько-нибудь внимательно следит за украинскими внутриполитическими перипетиями. Зеленский и Ко запустили новое грандиозное "Большое строительство" в виде строительства двух тысяч километров оборонительных сооружений. За 2024 год на эти нужды из бюджета страны 404 был выделен почти миллиард долларов США. По итогу сооружения появились далеко не везде, да и явно не того, что декларировалось, качества. Идеологом сопровождающей информационной кампании и теневым распорядителем контрактов по линии министерства обороны стал именно Кирилл Тимошенко. И уже с января 2024 года теневой капитал потек на банковские счета и в ячейки связанные с ключевыми персонами "95 квартала" даже не миллионами, а сотнями килограмм налички. Похоже, в очередной раз терпение у западных спонсоров "демократии" по-украински закончилось, и "грянул гром". На днях, в британской The Times вышла разгромная статья посвященная еще одной украинской коррупционной "черной дыре". Авторы публикации обвинили украинские власти в провале по коррупционным мотивам программы защиты объектов энергетики от ракетных атак."Британские инженеры, а также команды из Америки, Германии и Японии посоветовали своим украинским коллегам построить конструкции для защиты энергосистемы Украины от российских атак. Однако девять месяцев спустя правительство президента Зеленского так и не сделало этого на фоне обвинений в коррупции, которая затормозила работы", - пишет издание.Здесь, я спешу уточнить, Запад не только посоветовал как построить защитные конструкции, но и выделил на эти цели сотни миллионов долларов и евро. При этом правительство и профильные службы в течении 2024 года уже несколько раз отчитывались о выполнении всех работ, но, как говорят, "а воз и ныне там".Ставленник Сороса в правительстве Шмыгаля, печально известный Мустафа Найем, уволенный летом как раз из структуры призванной заниматься постройкой упомянутых выше конструкций, сообщил The Times, что все работы были давно остановлены: " … Правительство не заплатило подрядчикам и те прекратили работу".А далее издание, со ссылкой на источники пишет, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко курировавший для Банковой и этот проект требовал от компаний 10-процентную плату за отбор и представление их проектов на утверждение. Больше того, британцы идут дальше и рассказывают историю из своих источников о том, что во время официальных поездок в регионы Тимошенко не только требовал откат с контрактов, но и "мелочь по карманам тырил", буквально взимал плату в размере 10 000 долларов с компаний, которые хотели получить визит президента.Будет ли в очередной раз Тимошенко отправлен в отставку или нет, в общем-то, значения не имеет, свои позиции он явно сохранит пока клептократы Зеленский и Ко остаются у власти и продолжают свой бизнес на крови.О том, как и почему Украина превратилась в государственную ОПГ - в статье Ивана Лизана "ОПГизация всей страны: как киевская власть "реформировала" госслужбу"
https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html
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эксклюзив, кирилл тимошенко, сша, украина, америка, владимир зеленский, джордж сорос, the times, офис президента, опг
Эксклюзив, Кирилл Тимошенко, США, Украина, Америка, Владимир Зеленский, Джордж Сорос, The Times, Офис президента, ОПГ

Коррупционный джокер в колоде Зеленского

13:20 25.11.2024 (обновлено: 13:51 25.11.2024)
 
© liga.netКирилл Тимошенко
Кирилл Тимошенко
© liga.net
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Михаил Павлив авторы
Михаил Павлив
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Наш пострел везде поспел. Уволенный под давлением США еще в январе 2023 года экс-замглавы офиса Зеленского Тимошенко снова оказался в эпицентре коррупционного скандала
Изюминка ситуации здесь в том, что и почти два года назад уволен он был именно из-за обильного коррупционного шлейфа тянувшегося за ним еще со времен апофеоза довоенного дерибана от Банковой под названием "Большое строительство". Впрочем, отметился Тимошенко и в скандале с продажей гуманитарной помощи поступавшей в страну во время эпидемии ковида, и еще в нескольких мутных историях связанных с разной степени прозрачности схематозами на медиа бюджетах и бюджетах министерства культуры.
Год назад, его вернули из мнимой опалы, и назначили советником министра обороны Украины.
Михаил Павлив - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
28 ноября 2023, 14:51
Михаил Павлив: кто онПолитический эксперт и политтехнолог
Что было дальше, известно каждому кто сколько-нибудь внимательно следит за украинскими внутриполитическими перипетиями. Зеленский и Ко запустили новое грандиозное "Большое строительство" в виде строительства двух тысяч километров оборонительных сооружений. За 2024 год на эти нужды из бюджета страны 404 был выделен почти миллиард долларов США. По итогу сооружения появились далеко не везде, да и явно не того, что декларировалось, качества. Идеологом сопровождающей информационной кампании и теневым распорядителем контрактов по линии министерства обороны стал именно Кирилл Тимошенко. И уже с января 2024 года теневой капитал потек на банковские счета и в ячейки связанные с ключевыми персонами "95 квартала" даже не миллионами, а сотнями килограмм налички.
Похоже, в очередной раз терпение у западных спонсоров "демократии" по-украински закончилось, и "грянул гром".

На днях, в британской The Times вышла разгромная статья посвященная еще одной украинской коррупционной "черной дыре". Авторы публикации обвинили украинские власти в провале по коррупционным мотивам программы защиты объектов энергетики от ракетных атак.

"Британские инженеры, а также команды из Америки, Германии и Японии посоветовали своим украинским коллегам построить конструкции для защиты энергосистемы Украины от российских атак. Однако девять месяцев спустя правительство президента Зеленского так и не сделало этого на фоне обвинений в коррупции, которая затормозила работы", - пишет издание.

Здесь, я спешу уточнить, Запад не только посоветовал как построить защитные конструкции, но и выделил на эти цели сотни миллионов долларов и евро.
При этом правительство и профильные службы в течении 2024 года уже несколько раз отчитывались о выполнении всех работ, но, как говорят, "а воз и ныне там".
Кирилл Тимошенко
28 июня, 16:00
Ещё один выбыл из списка неприкосновенных. У специалиста по "Большой стройке" Тимошенко прошли обыскиВ четверг, 27 июня, корреспондент "Украинской правды" с места событий сообщил о том, что к экс-заместителю главы Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко пришли с обысками сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины. В деле также замешана Специализированная антикоррупционная прокуратура
Ставленник Сороса в правительстве Шмыгаля, печально известный Мустафа Найем, уволенный летом как раз из структуры призванной заниматься постройкой упомянутых выше конструкций, сообщил The Times, что все работы были давно остановлены: " … Правительство не заплатило подрядчикам и те прекратили работу".
А далее издание, со ссылкой на источники пишет, что бывший заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко курировавший для Банковой и этот проект требовал от компаний 10-процентную плату за отбор и представление их проектов на утверждение. Больше того, британцы идут дальше и рассказывают историю из своих источников о том, что во время официальных поездок в регионы Тимошенко не только требовал откат с контрактов, но и "мелочь по карманам тырил", буквально взимал плату в размере 10 000 долларов с компаний, которые хотели получить визит президента.
Будет ли в очередной раз Тимошенко отправлен в отставку или нет, в общем-то, значения не имеет, свои позиции он явно сохранит пока клептократы Зеленский и Ко остаются у власти и продолжают свой бизнес на крови.
О том, как и почему Украина превратилась в государственную ОПГ - в статье Ивана Лизана "ОПГизация всей страны: как киевская власть "реформировала" госслужбу"
 
ЭксклюзивКирилл ТимошенкоСШАУкраинаАмерикаВладимир ЗеленскийДжордж СоросThe TimesОфис президентаОПГ
 
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