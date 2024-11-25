"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС - 25.11.2024 Украина.ру
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"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС
"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС - 25.11.2024 Украина.ру
"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС
Украинские законодатели ввели норму о конфискации имущества коррупционеров для получения денег от Евросоюза, которая просуществовала 20 дней. Об этом 25 ноября заявил член Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) Виталий Шабунин
2024-11-25T13:33
2024-11-25T13:33
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антикоррупционеры
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"Конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на соглашение со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборантов государственных наград", - констатировал Шабунин в своём телеграм-канале.В итоге важная часть реформы просуществовала 20 дней. Она была частью требований для получения Киевом €4 млрд от ЕС.Он напомнил, что законопроект о лишении коллаборантов госнаград внёс Владимир Зеленский."Если же все оставят как есть – то это планировалось изначально и это был сознательный кидок Евросоюза (без денег которого мы проиграем)", - отметил украинский общественник.Ранее сообщалось о скандальном законопроекте в публикации Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград После этого На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова Михаил Павлив рассмотрел проблему в публикации Коррупционный джокер в колоде Зеленского
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новости, украина, киев, виталий шабунин, владимир зеленский, ес, набу, коррупция, антикоррупционеры, законопроекты, финансовая помощь, украина-ес, евроинтеграция
Новости, Украина, Киев, Виталий Шабунин, Владимир Зеленский, ЕС, НАБУ, коррупция, антикоррупционеры, законопроекты, финансовая помощь, Украина-ЕС, евроинтеграция

"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС

13:33 25.11.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанккоррупция
коррупция - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские законодатели ввели норму о конфискации имущества коррупционеров для получения денег от Евросоюза, которая просуществовала 20 дней. Об этом 25 ноября заявил член Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) Виталий Шабунин
"Конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на соглашение со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборантов государственных наград", - констатировал Шабунин в своём телеграм-канале.
В итоге важная часть реформы просуществовала 20 дней. Она была частью требований для получения Киевом €4 млрд от ЕС.
"Однако деньги получены, и уже после этого украинские власти тупо кинули европейцев", - констатировал Шабунин.
Он напомнил, что законопроект о лишении коллаборантов госнаград внёс Владимир Зеленский.
"Если же все оставят как есть – то это планировалось изначально и это был сознательный кидок Евросоюза (без денег которого мы проиграем)", - отметил украинский общественник.
Ранее сообщалось о скандальном законопроекте в публикации Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград
После этого На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова
Михаил Павлив рассмотрел проблему в публикации Коррупционный джокер в колоде Зеленского
 
НовостиУкраинаКиевВиталий ШабунинВладимир ЗеленскийЕСНАБУкоррупцияантикоррупционерызаконопроектыфинансовая помощьУкраина-ЕСевроинтеграция
 
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