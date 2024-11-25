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"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС

"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС - 25.11.2024 Украина.ру

"Кинули европейцев": на Украине раскрыта схема получения €4 млрд от ЕС

Украинские законодатели ввели норму о конфискации имущества коррупционеров для получения денег от Евросоюза, которая просуществовала 20 дней. Об этом 25 ноября заявил член Общественного совета при Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) Виталий Шабунин

2024-11-25T13:33

2024-11-25T13:33

2024-11-25T13:33

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"Конфискацию имущества коррупционеров, которые пошли на соглашение со следствием, уничтожили законом о лишении коллаборантов государственных наград", - констатировал Шабунин в своём телеграм-канале.В итоге важная часть реформы просуществовала 20 дней. Она была частью требований для получения Киевом €4 млрд от ЕС.Он напомнил, что законопроект о лишении коллаборантов госнаград внёс Владимир Зеленский."Если же все оставят как есть – то это планировалось изначально и это был сознательный кидок Евросоюза (без денег которого мы проиграем)", - отметил украинский общественник.Ранее сообщалось о скандальном законопроекте в публикации Парламент Украины проголосовал за лишение "предателей" госнаград После этого На Украине заочно конфисковали имущество российского актёра Машкова Михаил Павлив рассмотрел проблему в публикации Коррупционный джокер в колоде Зеленского

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